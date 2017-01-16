Новости Украины сегодня, 16.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 16 января

На Украине происходит множество событий, за которыми следят граждане. На сегодняшний день, 16 января, можно выделить следующие моменты: украинцы разочаровались в Евросоюзе из-за долго ожидания отмены виз. Надежда Савченко все-таки признала, что опубликовала устаревшие списки пленных. Накануне стал известен самый дорогой город на Украине.Новости Украины сегодня, 16.01.2017: украинцы разочаровались в ЕС
Известное американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты.
Одним из главных разочарований, отмечают в Politico, стал безвизовый режим с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко при вступлении в должность обещал его гражданам страны уже в 2015 году, однако ситуация до сих пор остается неопределенной.
Издание приводит разговор с украинской учительницей по имени Екатерина Халабузарь, которая показала журналистам ролик о всех обещаниях главы государства об отмене ограничений. При этом в Politico отмечают, что постоянные разговоры о безвизовом режиме и обещания скорого его предоставления порядком утомили украинцев, которые уже не верят в эти россказни.
Кроме того, подчеркивает издание, прошедший год преподнес украинцам и другие разочарования, связанные с крушением их надежд на Европу. Так, в апреле 2016 года украинцы проголосовали против безвизового режима с Украиной. В итоге лидерам Евросоюза удалось договориться с руководством страны, и парламент Нидерландов должен проголосовать по новой версии соглашения.
Однако неопределенности от этого меньше не становится. При этом граждане Украины ожидают, что 2017 год окажется хуже, чем предыдущий, поэтому заявлениям руководства страны о безвизовом режиме и скором вхождении в ЕС уже мало кто верит.Украина сегодня 2017, новости 16 января: Савченко о списках пленных
Савченко призналась, что информация в ранее опубликованных списках для обмена пленными «в основном уже устарела» и нуждается в уточнении.
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко признала, что ранее опубликовала некорректные списки для обмена пленными. По словам нардепа, информация в них устарела и должна быть дополнена.
«Информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче», - поведала Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».
По словам нардепа, списки будут уточняться и дополняться. В настоящее время уже отправлен ряд соответствующих запросов в украинские силовые ведомства.Новости Украины сейчас: определен самый дорогой город
Согласно свежему исследованию, больше всего на покупку продуктов и одежды, оплату услуг ЖКХ и приобретение недвижимости тратят жители Одессы. В рейтинге самых дорогих для проживания городов мира, Одесса заняла 454-ю строчку, Киев - 458-ю, Харьков - 465-ю, Днепр - 472-ю, Сумы - 473-ю, Львов - 475-ю.
Ежемесячные расходы жителя Одессы без учета аренды жилья составляют 8500 гривен. Для сравнения, для киевлянина этот показатель на 2,88% ниже. При составлении рейтинга авторы провели сравнительный анализ стоимости недвижимости, продовольственных товаров и одежды, а также тарифов на коммунальные услуги в 484 городах. В пятерку самых дорогих городов мира вошли Гамильтон (столица Бермудских островов), Женева, Базель, Цюрих и Венеция.
Проведенный в начале сентября 2016 года опрос одного из крупнейших международных сообществ для людей, которые живут и работают за рубежом, - InterNations - показал, что Украина стала самой дешевой страной для иностранцев. Они, в отличие от местного населения, довольны личным финансовым положением и даже имеют свободные деньги.
В то же время, согласно исследованию компании Research & Branding Group, 50% украинцев причисляют себя к категории бедных, 41% опрошенных назвали себя людьми со средним достатком, 8% затруднились ответить на этот вопрос, а 1% - считает себя богатыми.
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