Новости Украины сегодня, 16.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 16 января

На Украине происходит множество событий, за которыми следят граждане. На сегодняшний день, 16 января, можно выделить следующие моменты: украинцы разочаровались в Евросоюзе из-за долго ожидания отмены виз. Надежда Савченко все-таки признала, что опубликовала устаревшие списки пленных. Накануне стал известен самый дорогой город на Украине.Известное американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты.Одним из главных разочарований, отмечают в Politico, стал безвизовый режим с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко при вступлении в должность обещал его гражданам страны уже в 2015 году, однако ситуация до сих пор остается неопределенной.Издание приводит разговор с украинской учительницей по имени Екатерина Халабузарь, которая показала журналистам ролик о всех обещаниях главы государства об отмене ограничений. При этом в Politico отмечают, что постоянные разговоры о безвизовом режиме и обещания скорого его предоставления порядком утомили украинцев, которые уже не верят в эти россказни.Кроме того, подчеркивает издание, прошедший год преподнес украинцам и другие разочарования, связанные с крушением их надежд на Европу. Так, в апреле 2016 года украинцы проголосовали против безвизового режима с Украиной. В итоге лидерам Евросоюза удалось договориться с руководством страны, и парламент Нидерландов должен проголосовать по новой версии соглашения.Однако неопределенности от этого меньше не становится. При этом граждане Украины ожидают, что 2017 год окажется хуже, чем предыдущий, поэтому заявлениям руководства страны о безвизовом режиме и скором вхождении в ЕС уже мало кто верит.Савченко призналась, что информация в ранее опубликованных списках для обмена пленными «в основном уже устарела» и нуждается в уточнении.Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко признала, что ранее опубликовала некорректные списки для обмена пленными. По словам нардепа, информация в них устарела и должна быть дополнена.«Информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче», - поведала Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».По словам нардепа, списки будут уточняться и дополняться. В настоящее время уже отправлен ряд соответствующих запросов в украинские силовые ведомства.Согласно свежему исследованию, больше всего на покупку продуктов и одежды, оплату услуг ЖКХ и приобретение недвижимости тратят жители Одессы. В рейтинге самых дорогих для проживания городов мира, Одесса заняла 454-ю строчку, Киев - 458-ю, Харьков - 465-ю, Днепр - 472-ю, Сумы - 473-ю, Львов - 475-ю.Ежемесячные расходы жителя Одессы без учета аренды жилья составляют 8500 гривен. Для сравнения, для киевлянина этот показатель на 2,88% ниже. При составлении рейтинга авторы провели сравнительный анализ стоимости недвижимости, продовольственных товаров и одежды, а также тарифов на коммунальные услуги в 484 городах. В пятерку самых дорогих городов мира вошли Гамильтон (столица Бермудских островов), Женева, Базель, Цюрих и Венеция.Проведенный в начале сентября 2016 года опрос одного из крупнейших международных сообществ для людей, которые живут и работают за рубежом, - InterNations - показал, что Украина стала самой дешевой страной для иностранцев. Они, в отличие от местного населения, довольны личным финансовым положением и даже имеют свободные деньги.В то же время, согласно исследованию компании Research & Branding Group, 50% украинцев причисляют себя к категории бедных, 41% опрошенных назвали себя людьми со средним достатком, 8% затруднились ответить на этот вопрос, а 1% - считает себя богатыми.

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