Новороссия 16 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 16.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Ситуация в Новороссии продолжает оставаться крайне напряженной из-за действия украинских силовиков, которые не только наращивают свою боевую мощь в регионе, но еще и наносят один удар за другим. В подобных условиях совершенно не приходится говорить о соблюдении перемирия, к которому ополченцы пришли с таким большим трудом, буквально выстрадав его.Сегодня, 16 января, состоится первое в 2017 году заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.Несмотря на то, что часть минских соглашений до сих пор остается невыполненной, работа контактной группы признается заинтересованными в урегулировании конфликта сторонами единственным действительно работающим механизмом. О чем неоднократно заявляли как представители сторон участников конфликта, так и выступающие гарантом в минском процессе Россия, Германия и Франция.«Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать», - заявил вступивший с 1 января 2017 года в должность председателя ОБСЕ глава МИД Австрии Себастьян Курц.Украинская сторона в очередной раз доказала, что не намерена следовать договоренностям о прекращении огня в Донбассе. Об этом сегодня заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко, подводя итоги введения очередного «режима тишины» в конце 2016 года.«Украина всегда доказывала, что не станет выполнять решений, достигнутых в Минске. «Режим тишины» изначально не было смысла принимать, он не соблюдался. Можно было договориться о тишине только на Новогоднюю и Рождественскую ночь», - пояснил руководитель государства, отвечая на вопрос о фактическом срыве мирных договоренностей Киевом.ДНР в лице своего Минобрнауки заключила договоры о сотрудничестве в сфере образования с Абхазией, Приднестровьем и Нагорным Карабахом. Об этом журналистам ДАН рассказала глава ведомства Лариса Полякова.Министр отметила, что ведомство «фактически вплотную» работает с Абхазией, дело остается только за оформлением юридических формальностей.«Конкретно когда мы заключим договора с этими странами, сказать не могу, потому что вопрос это не только нашей стороны», - отметила Полякова.Кроме того, в у ДНР в сфере образования и науки сложились прочные связи с Россией и Южной Осетией.Украинское командование скрывает факты насилия и мародерства военнослужащих ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса, равно как и реальные потери личного состава. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.Представитель силового ведомства республики отметил, что в последнее время случаи преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими против мирных граждан, заметно участились. В качестве примера Анащенко привел получивший широкий резонанс случай, когда три военнослужащих первого батальона 14-й бригады ВСУ, уйдя в самоволку, изнасиловали случайно проходившую мимо студентку сельскохозяйственного колледжа в населенном пункте Счастье.Также начальник управления Народной милиции указал на то, что боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ) также совершают преступления на территориях Луганщины. Так в Станице Луганской ими был под покровом ночи ограблен продуктовый магазин.Анащенко также сообщил о другом инциденте, когда находящиеся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие 24 бригады совершили наезд на легковой автомобиль местного жителя, припаркованный у частного дома на окраине населенного пункта Попасная, после чего скрылись с места происшествия. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.Начальник управления силового ведомства ЛНР подчеркнул, что украинское командование скрывает от своих граждан реальные потери в Донбассе. В этой связи Анащенко отметил, что военнослужащие ВСУ зачастую гибнут по причине бездействия и халатности командования.Командование украинских силовиков в зоне так называемой "АТО" планирует проведение провокационных артобстрелов в районе Счастья. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР."Нами зафиксирована активизация разведывательной деятельности ВСУ. Так, в районе населенного пункта Счастье в зоне ответственности 14 бригады ВСУ одновременно с проведением занятий с корректировщиками и наблюдателями зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата, проводящего разведку местности вблизи линии соприкосновения, в зоне ответственности бригады. Мы можем сделать вывод, что на данном направлении командование ВСУ планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением, как артиллерии, так и миномётов", - рассказали в оборонном ведомстве Республики."Украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня, и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины", - отметили в пресс-службе.Трехлетний ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой, заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.«Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороной в поселке Доломитное был ранен ребенок - мальчик 2014 года рождения», - пояснил Приходько.Уточняется информация о пострадавшем ребенке.В ДНР подчеркнули, что украинские силовики за минувшие сутки почти 800 раз обстреляли территорию республики. Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись поселки Зайцево, Озеряновка и Доломитное, расположенные на окраинах и в окрестностях Горловки.Киевские силовики попытались захватить в плен военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате один военнослужащий ДНР погиб. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.По его словам, в прошедшую субботу в ходе провокации, организованной силовиками ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой Киева пленных из стана военных ДНР погиб один боец. Невзирая на все необходимые меры, его тело захватили украинские силовики для подтверждения итогов провокаций и использования в информационных мероприятиях украинских пропагандистов.ВСУ за сутки почти 800 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 796 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 94 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 18 танковых снарядов, 204 мины калибром 120 и 82 мм, а также 460 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение», - сказал замкомандующего.По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись: поселки Зайцево, Озеряновка и Доломитное, расположенные на окраинах и в окрестностях Горловки; город Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Васильевка, Верхнеторецкое и Спартак; села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Дзержинское в Новоазовском районе на юге Республики; поселок Трудовские в Петровском районе Донецка и поселки Еленовка и Луганское к юго-западу от столицы.Под Горловкой вблизи села Новгородское (подконтрольное ВСУ, 6 км до линии соприкосновения) разведка ДНР выявила шесть 122-мм САУ, на мариупольском направлении в районе села Благодатное (18 км до линии соприкосновения) - реактивную систему залпового огня «Град», а под Донецком в районе Авдеевки (5 км до линии соприкосновения) - три гаубицы Д-30.«В период с 15 по 17 января 2017 года планируется усиление фильтрационного режима на блокпосту в районе Каменки (под Волновахой - прим. ред.) за счет личного состава 137 отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты», - добавил Басурин.

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