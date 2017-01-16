Сирия 16 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 16 января, обзор военных действий в Сирии 16.01.2017, война в Сирии

Согласно самым свежим информационным выкладкам из Сирии, ситуация в этой стране остается достаточно тяжелой из-за действия отдельных террористических элементов. Именно они нарушают хрупкое перемирие и полностью отказываются от восстановления мира в Сирии. Тем временем, по сирийскому кризису выступил Дональд Трамп, который станет президентом США 20 января.Избранный президент США Дональд Трамп отрицательно оценил решение России вмешаться в конфликт в Сирии, такое заявление он сделал в интервью британской Times и немецкой Bild."Это очень плохо", - ответил он на вопрос, оценивает ли российское участие в Сирии положительно или отрицательно.Избранный президент также заявил, что у США была возможность что-то сделать, но теперь уже "слишком поздно"."Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации", - поведал Трамп.Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри рассчитывает на то, что представители администрации избранного президента страны Дональда Трампа примут участие в межсирийских переговорах, которые 23 января пройдут в Астане. Об этом журналистам в воскресенье заявил сам американский дипломат.Напомним, ранее стало известно о том, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов встретился с послом Сирийской Арабской Республики Риядом Хаддадом. В ходе диалога стороны обсудили подготовку к встрече по Сирии в Казахстане.Сирийская армия накануне продолжила наносить массированные удары по позициям боевиков в районе Вади Барада к западу от Дамаска. С окрестных высот по огневым точкам ведут огонь танки, артиллерия, минометы, ракетные установки. Используется авиация. В связи с задействованием практически всех доступных армии средств поражения в населенных пунктах уже фиксируются серьезные разрушения.Однако у правительственных войск практически не осталось выбора, поскольку Дамаск уже третью неделю живет в условиях крайне ограниченного водоснабжения. Воды катастрофически не хватает, поэтому принято решение взять водозабор и восстановить подачу воды в столицу силой.В социальных сетях распространяется информация о том, что правительственные силы, якобы, отступили в районе Вади Барада, в результате чего силы ССА восстановили контроль над городом Айн Хадар.Однако проправительственные источники утверждают, что Айн Хадар на данный момент находится под контролем САА. Информационный ресурс AMN детально рассказывает о том, что САА установила полный контроль над городом Айн Хадар после предпринятой ночной атаки на позиции остатков террористических групп.Уточняется, что САА ранее контролировала чуть более трех четвертей Айн Хадара - до предпринятой боевиками попытки войти в населенный пункт в минувшую пятницу. Однако на данный момент САА полностью освободила населенный пункт от боевиков. Кроме того, как сообщают проправительственные информационные источники, САА освободила также и территорию вокруг деревни Бассима, заставив группировки «Джабхат Фатех аль-Шам» (ранее Джебхат ан-Нусра») и «Харакат Ахрар Аль-Шам» отступить.Как подчеркивают все информационные ресурсы, убийство бригадного генерала Ахмада Гадбана, осуществленное боевиками в минувшую субботу, положило конец мирным переговорам с ними.Напомним, САА подозревает в этом убийстве членов «Харакат Ахрар аль-Шам» или «Джебхат Фатх аш-Шам», сами же боевики обвиняют в убийстве бойцов «Хезболлы».Еще три населенных пункта присоединились за последние 24 часа к режиму прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Дамаск. Об этом говорится сегодня в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте министерства обороны Российской Федерации.По имеющейся информации, на протяжении суток было подписано три соглашения о присоединении к режиму перемирия населенных пунктов Маарин и Бтаммуш, расположенных в провинции Латакия, а также населенного пункта Эт-Тайба, который расположен в провинции Дамаск.В настоящее время количество городов и деревень, которые присоединились к урегулированию в Сирии, возросло до 1123.В Алеппо вновь заработал знаменитый уличный рынок. Последние два года, пока террористы и боевики различных группировок не покинули город, этот рынок не функционировал.По меньшей мере 11 человек - и гражданские лица, и военнослужащие, участники операции «Щит Евфрата», - погибли в результате взрыва заминированного террористами ИГ автомобиля в городе Джиб Баразе, недалеко от Аль-Баба.ООН объявила, что 75% жителей восточных районов Алеппо были эвакуированы в районы, находящиеся под контролем сирийского правительства.Согласно данным международной организации, всего из восточной части города в прошлом месяце было эвакуировано 147 тысяч человек. Из них только 36 тысяч, в том числе боевики, предпочли отправиться в подконтрольные вооруженным формированиям районы в провинциях Алеппо и Идлиб. Остальные 110 тысяч нашли временное убежище в районах, удерживаемых правительственными войсками.На северо востоке провинции турецкие ВВС уничтожили 9 боевиков ИГ в районе города Эль-Баб в рамках операции «Щит Евфрата».Турецкое командование сообщило, что турецкая авиация нанесла удары по объектам боевиков в районе Эль-Баб и близлежащего населенного пункта Базаа.Одновременно с этим участвующие в операции турецкие войска открыли огонь из тяжелой артиллерии, танков и ракетных установок по позициям террористов, уничтожив в результате 186 объектов ИГ в регионе.

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