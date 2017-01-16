Новости России и мира сегодня, 16.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 16 января

Самые последние новости России и мира на сегодняшний день, 16 января 2017 года, сообщают о множестве событий, среди которых можно выделить следующие: плачущий Джо Байден стал объектом для шуток в интернете. Дональд Трамп пообещал грандиозную инаугурацию 20 января назло своим противникам. Информационные системы РФ стали чаще атаковать.Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства.Момент награждения вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем. Фото, на котором Барак Обама вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: "Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры". После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка: "Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) ".Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Еще один пользователь соцсети предположил, что одухотворенное лицо политика во время награждения связано с его мыслями. В этот момент он, наверное, думал: "Сила течет во мне, я един с силой". Так свою версию подписал пользователь Twitter Колин Джонс:Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам: "Байден: Я теперь один из Мстителей? Обама: Конечно, Джо", "Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не… Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо", "Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к "Гарри Поттеру"). Обама: Джо, это не… Байден: Только не Слизерин! Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, 12 января. "Он не только был рядом со мной на протяжении этих лет, он целиком посвятил свою жизнь служению этому государству. Это лучший вице-президент, который когда-либо был в США", - сказал Обама и зал поддержал его слова аплодисментами. Байден, судя по слезам, не ожидал таких проводов от президента, поэтому не смог сдержать эмоций. После этих слов Байден подошел к Обаме и похлопал его по плечу. Но на этом сюрпризы для вице-президента не закончились. Обама наградил Байдена президентской Медалью Свободы, чем снова заставил его расплакаться. На этот раз Байдену пришлось отвернуться от телекамер и вытереть слезы носовым платком. Все это время в зале звучали аплодисменты.«День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось», - пообещал в Twitter будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который выступит в эту должность через пару дней.Из уточненных данных следует, что на церемонию вступления в должность главы государства будет потрачено более 100 миллионов долларов, безопасность в Вашингтоне 20 января будут обеспечивать более 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидают, что в столицу США приедут как минимум 800 тысяч гостей.К слову, подготовка к церемонии инаугурации проходит на фоне акций протеста против будущего хозяина Белого дома, а также заявлений видных политиков, отказывающихся присутствовать у здания Конгресса на Капитолийском холме 20 января.Однако несмотря на это Дональд Трамп не теряет оптимизма, призывая все в том же Twitter не пропустить пятничное веселье.Николай Патрушев, являющийся председателем Совбеза РФ, в своем сообщении об участившихся атаках на информационную систему России, уточнил, что важно иметь в виду: основные интернет-серверы располагаются на территории США.Как подчеркнул в своем интервью «Российской газете» Николай Патрушев, чаще всего отечественные системы стараются взломать для сбора персональных данных россиян. При этом, судя по комментарию главы Совбеза, надо отдавать себе отчет, что делается это, преимущественно, с помощью глобальных провайдеров, а также операторов мобильной связи.Николай Патрушев подчеркнул, что размещенные на территории США сервера интернет-провайдеров используются спецслужбами этой страны для решения задач, направленных на стремление обеспечить господство США в мире:«Основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».

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