Новости России и мира сегодня, 15.01.2017: Трамп поставил условие по санкциям

Все мировое внимание в той или иной степени приковано к США, где совсем скоро, а именно 20 января, состоится инаугурация нового президента Дональда Трампа. Но еще до этого важного события общественность широко обсуждает заявления будущего лидера Америки.В своем свежем интервью Дональд Трамп, которое он дал авторитетной американской газете The Wall Street Journal, поведал о вероятной отмене антироссийских санкций. По мнению Трампа, подобный вариант был бы уместен, если США хотят успешно сотрудничать с российской стороной в вопросах подавления терроризма во всех его проявлениях, что особенно актуально в 21-м веке.Вместе с этим политик уточнил, что первое время своего президентства он намерен сохранить определенный пакет санкций, который ранее инициировали представители администрации Барака Обамы. Однако введенные в конце декабря новые санкции против России за якобы ее вмешательство в американские президентские выборы могут быть вскоре отменены в случае сотрудничества Вашингтона и Москвы в борьбе с терроризмом. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", - сказал он.Кроме того, избранный президент США рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, предположительно, последует вскоре после инаугурации Трампа. "Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает", - сказал Трамп.В этой связи будет уместно вспомнить свежее заявление Рекса Тиллерсона, который, судя по всему, станет следующим госсекретарем США, по поводу признания Крыма российской территорией. Он поведал, что американские власти могут пойти на такой шаг, ежели будет достигнуто всеобъемлющее соглашение Москвы и Вашингтона по Украине, учитывающее интересы последней. "Единственный способ, при котором это возможно - это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", - подчеркнул он.Что же касается политологов и различных экспертов, то все они сходятся во мнении, что первое время на посту президента США Дональду Трампу придется соглашаться с некоторыми тезисами, что ранее озвучил и реализовал на практике Барак Обама. Это касается и санкционных ограничений. Дело в том, что свои действия Трампу придется согласовывать с Конгрессом, где до сих пор имеется внушительное количество ненавистников РФ.В заключении напомним, что новые санкции против России были введены уходящей администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Случилось это из-за того, что официальный Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках во время президентской гонки в США. В ограничительный список угодили представители Федеральной службы безопасности, Генштаба, Главного разведывательного управления, а также некоторые другие лица. Интересно, что власти Америки до сих пор не предоставили общественности реальных доказательств вины российской стороны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170489-news.html