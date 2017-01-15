Новости России и мира сегодня, 15 января 2017: обзор событий дня, новости последних часов на 15.01.2017

Самые последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 15 января, передают информацию о следующих актуальных событиях: польский министр обороны неожиданно объявил о победе над РФ. Трамп хочет использовать совместное фото с Путиным для усиления своего влияния. Украина проведет проверки в России в рамках специальной инспекции.Руководитель Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич с радостью воспринял весть о прибытии в город Жагань американских военных. Глава ведомства заявил, что размещение войск НАТО в Польше положит конец российскому империализму в Европе.По словам министра, избранный президент США Дональд Трамп и предложенные им на высокие должности американские политики знают Россию и понимают, что она является угрозой. Также Мацеревич верит в то, что происходящее в Польше вызывает страх и большое разочарование в России в связи с тем, что в Центральной Европе заканчивается российского доминирования.Польшу министр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертывание штаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польской территории.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Польшу военного контингента из-за океана, заявил, что Москва воспринимает негативно наращивание военного присутствия США в Европе у границ России. "Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе", - поведал представитель Кремля.Такой же точки зрения придерживаются и на Смоленской площади. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала размещение войск НАТО в Восточной Европе провокацией и еще одной попыткой администрации Барака Обамы осложнить отношения Москвы с Вашингтоном.Накануне, 12 января в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" прибыли порядка трех с половиной тысяч американских военных и тяжелое вооружение. Солдаты и офицеры будут принимать участие в военных маневрах с европейцами. За скорейшее начало учений выступает американская сторона, которая намерена провести стрельбы из всех прибывших орудий для проверки возможных повреждений во время транспортировки в Восточную Европу из штата Колорадо.В составе американской бригадной боевой группы - порядка трех с половиной тысяч военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также почти полторы сотни БМП Bradley.Следует отметить, что еще в 2016 году Россия в ответ на развертывание в Европе американской системы ПРО перебросила в Калининградскую область мобильные ракетные комплексы "Искандер-М". Управляемые ракеты, входящие в состав этих комплексов, имеют дальность до 500 километров и могут нести обычные или ядерные боеголовки.Совместное фото с Владимиром Путиным станет для Дональда Трампа своего рода дополнительным рычагом влияния. Соответствующие материалы появились в американской прессе.Как отмечает издание Times, фото лидеров двух стран появится не раньше двусторонней встречи российского лидера и на тот момент уже вступившего в должность президента Соединенных Штатов.По мнению репортеров Times, встреча Путина и Трампа даст выгоду обеим сторонам. Для России, по мнению американских журналистов, это будет «демонстрации крупного игрока на мировой арене», для США - «огромные рычаги для воздействия».Меж тем, советник избранного президента Соединенных Штатов назвал сообщения о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Исландии не более, чем уткой от журналистов. Официальных комментариев с российской стороны по этому поводу пока не было.Россия разрешила Украине провести инспекцию района Ростовской области согласно Венскому договору. Об этом сказано в сообщении начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова.Проверка пройдет с 16 по 19 января на территории площадью около 16 «квадратов» в Ростовской области. По словам Рыжкова, украинская сторона собирается либо выяснить масштабы военной деятельности в указанном районе, либо подтвердить ее отсутствие.«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», - рассказал Рыжков.Ожидается, что с инспекцией на территорию России также прибудут сербские и немецкие специалисты. Делегация из Сербии проинспектирует один из районов Московской области. Специалисты из Германии намерены посетить дислоцированный в Воронежской области 252-й мотострелковый полк.Нужно внести ясность, уточнив, что подписанный в 2011 году Венский документ дает странам-участникам ОБСЕ проводить инспекции на территории других государств-участников организации.

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