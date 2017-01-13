В США мать 4-х детей построила дом по видео на YouTube

На территории США пользуется большим успехом книга, вышедшая в 2016 году, написанной женщиной-домохозяйкой, самостоятельно воспитывающей четверых детей. Как выяснилось, американка, руководствуясь видеоуроками, размещённых во всемирной сети интернет, на видеохостинге YouTube, сумела самостоятельно построить небольшой одноэтажный дом из сборных панелей.Вслед за этим вышла книга владелицы нового жилища, которую она назвала «Поднимись: Как дом построил семью». По уточнённым данным, дом без фундамента (ввиду тёплого климата штата Арканзас) из сборных сендвич-панелей женщина начала возводить в 2008 году, строительство объекта было завершено спустя 11 месяцев, причём дети работали на стройке в качестве разнорабочих.

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