Новости Украины сегодня, 13 января: новости последнего часа из Украины, новости Украины сейчас, 13.01.2017

Новости Украины на сегодня, 13 января 2017 года, информируют о большой череде событий, среди которой можно выделить следующие: Петр Порошенко обманул россиянку, которая воевала за украинскую сторону. В Донецкой народной республике перекрыли канал поставок оружия с Украины. Михаил Саакашвили рассказал, как оставил Порошенко без "карманных" денег.Киевские власти отказали в предоставлении гражданства россиянке Юлии Толопе, которая сейчас воюет в рядах украинской армии на территории Донбасса. Соответствующий комментарий дала сама женщина в одной из социальных сетей. Толопа сообщила, что получила официальный отказ в предоставлении украинского гражданства. "Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу", - написала женщина.Россиянка начала служить в украинских вооруженных отрядах после того, как президент Петр Порошенко летом прошлого года подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить в украинской армии. В соответствии с нормативно-правовым актом, Толопа могла претендовать на получение гражданства Украины по упрощенной схеме.При этом стоит отметить, что изначально женщина служила в националистическом батальоне "Айдар", однако позже перешла на службу непосредственно в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре прошлого года она оказалась замешанной в скандале после того как облила томатным соком депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Как сообщалось, причиной конфликта стало невыполнение парламентарием его обещаний по помощи в получении паспорта, которые он давал россиянке."Айдар" - территориальный добровольческий украинский батальон. Был образован в мае 2014 года для действий на территории Луганской области. Военнослужащие подразделения "прославились" кровавыми акциями устрашения по отношению к местному населению, в том числе изнасилованиями, массовыми убийствами и грабежами. Многие члены батальона придерживаются праворадикальных и нацистских взглядов.Министерство госбезопасности Донецкой народной республики заявило о задержании группы, подозреваемой в организации канала поставки оружия в ДНР с подконтрольной Киеву территории, а также последующего транзита обратно на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.«В ходе следственных мероприятий установлено, что вышеуказанная преступная группа приобретала вооружение на временно оккупированной украинской властью территории в так называемой зоне АТО у украинских военнослужащих, ввозила его на территорию ДНР с целью сбыта, а также последующего транзита обратно на Украину», - сказано в сообщении.На месте задержания был обнаружен тайник с противотанковыми гранатами РПГ-22, РПГ-18, РПГ-26, РПГ-7, станковым противотанковым гранатометом СПГ-9, гранатами различных модификаций, пулеметами, автоматами, пистолетами и боеприпасами к ним. По данным ведомства, группу задержали с поличным в одном из нежилых помещений, где был обнаружен тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, пистолетами и боеприпасами. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.Согласно последним данным, полученным в результате соцопроса, количество украинцев, желающих приобрести оружие и в случае необходимости его применять, стремительно растет. Если год назад таких людей было не более 10%, то сейчас этот показатель вырос до 25%. Об этом сообщил народный депутат, член совета политической партии «ВОЛЯ» Юрий Деревянко. По его мнению, необходимость закона о легализации короткоствольного огнестрельного оружия диктует и тот факт, что в результате военных действий на руках у населения оказалось большое количество нелегального оружия, что также создает риски для безопасности граждан, которым Конституция гарантирует право на защиту.Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко главным коррупционером, комментируя назначение своего преемника Максима Степанова. По словам политика, он лично добился того, чтобы деньги, которые прежде шли напрямую «в карман Порошенко», начали поступать в бюджет.«Президент Украины нагло врет, он прекрасно понимает, что это неправда. Речь идет не о тех деньгах, которые должны были поступить в бюджет, а о тех, которые должны были поступить ему в карман», - подчеркнул Саакашвили, выступая в эфире украинского телевидения.Он подчеркнул, что с великим трудом «выбил» у Порошенко деньги на строительство дорог, несмотря на то, что украинский президент сам является уроженцем Одесской области. Напомним, что пост губернатора региона после отстранения Саакашвили занял Максим Степанов.Таким образом, задался очередной виток противостояния между Порошенко и Саакашвили, которые, судя по последним событиям, вовсе не намерены идти на примирение.

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