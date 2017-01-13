Новости России и мира сегодня, 13 января 2017: обзор событий дня, новости последних часов на 13.01.2017

Самые последние новости России и мира, которые имеют актуальность на сегодняшний день, 13 января 2017 года, сообщают о множестве событий. Выделим среди них следующие: стало известно, в каком случае РФ вернется в ПАСЕ. Американские звезды хотят сорвать инаугурацию Дональда Трампа. Уходящие власти США все еще надеются обвинить Россию в военных преступлениях.Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы является нецелесообразным ровно до того момента, пока регламент организации позволяет лишать страны права голоса. Соответствующее замечание он сделал накануне встречи с руководителем ПАСЕ Педро Аграмунтом.Диалог и двусторонние встречи с руководством ПАСЕ должны продолжаться, несмотря на приостановку участия российской делегации в работе ассамблеи. Россия - часть европейского сообщества. Москва постоянно контактирует с национальными парламентами всех стран, участвующих в работе Ассамблеи, напомнил Володин.Что же касается официального участия в работе ПАСЕ, то это зависит от того, изменится регламент организации, подчеркнул председатель российского парламента. "Наша позиция открытая, она была неоднократно озвучена. Мы считаем, что главный вопрос - изменение регламента ПАСЕ. Учитывая, что сегодня регламент ПАСЕ позволяет принимать решения по лишению голоса любой национальной делегации, это недопустимо", - поведал спикер Госдумы."Мы считаем, что эта норма дискредитирует сам по себе парламент. Парламент - это место, где ведутся дискуссии, идет разговор, невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится", - подчеркнул Володин. Он добавил, что в этом и заключается суть парламента. Тем более это важно в данном случае, когда речь идет о регламенте Парламентской ассамблеи Совета Европы."Нам нужно в первую очередь обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ. Этот вопрос будет в том числе решать судьбу дальнейшего участия или неучастия российской делегации", - указал председатель нижней палаты парламента. Володин напомнил, что в Ассамблее принимают участие делегации 47 стран. И при нынешнем регламенте любая из них может быть подвергнута дискриминационным мерам.20 января, в день инаугурации избранного президента США, в Вашингтоне пройдут масштабные акции протеста. Сразу несколько сотен активистов намерены высказать свое возмущение тем фактом, что вскоре во главу Америки встанет Трамп. Группа протестующих получила название "Сорви 20 января".Как сообщается, протестующие планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в столице страны Вашингтоне, чтобы помешать проведению инаугурационных мероприятий. Кроме того, в DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одном из главных проспектов города и заблокировать группами несогласных все более-менее значимые дороги и магистрали столицы. "Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", - пояснил организатор мероприятий Дэваид Терстон.К намеченным акциям протеста присоединились и некоторые звезды, в том числе известная певица Шер. "Присоединяйтесь к маршу в Вашингтоне. Если же вы протестуете у себя дома, то включите телевизор и сразу выключите его, когда инаугурация Трампа начнется", - написала она на своей странице в социальной сети "Твиттер".Кроме того, акции несогласных с президентством Трампа поддержали актрисы Скарлет Йоханссон, Джулианна Мур и некоторые другие знаменитости. Как сообщается, они намереваются присоединиться к женскому маршу протеста против избранного главы американского государства на следующий день после его инаугурации.В заключении можно напомнить, что Соединенные Штаты накрыла волна протестов сразу после неожиданной победы кандидата от республиканцев на выборах. Наиболее массовые акции проходили в традиционных "демократических" штатах - Вашингтоне, Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке, Филадельфии. Наиболее суровыми оказались протесты в Портленде, где несогласные с итогами выборов жгли автомобили и ломали трансформаторные будки. Нападению подверглись также некоторые сторонники Дональда Трампа.Государственный департамент США не смог назвать действия России в Алеппо военными преступлениями, однако намерен проводить дальнейшие расследования. Таким образом, сам собой напрашивается вывод о том, что администрация уходящего с поста президента США Барака Обамы пытается выдвинуть неоправданные обвинения в адрес РФ, дабы приходящим на их место политикам было сложно наладить диалог с РФ.Официальный представитель Госдепа США сообщил, что не в состоянии сделать заключение о том, что российская сторона совершала военные преступления в сирийском Алеппо. Для этого, отметил представитель, необходимо проводить «некий юридический процесс», расследование и детальный анализ. Москва не раз заявляла, что целью РФ в Сирии является борьба с террористами и установление мира в стране.Вместе с этим будет уместно напомнить о том, что кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Россия является «угрозой для стран-членов НАТО».Помимо всего прочего добавим, что уходящая администрация президента США Барака Обамы делает все возможное, чтобы напоследок максимально "насолить" РФ. В частности, в дело идут совершенно не подкрепленные доказательствами обвинения. Власти России уже, кажется, смирились со своеобразной агонией, которую демонстрируют власти США в последнее время, одновременно с чем высказывают надежду на то, что приходящий глава государства Дональд Трамп захочет исправить плачевное состояние российско-американских отношений.

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