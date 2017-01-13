Новороссия сегодня, 13 января 2017: новости последних часов, ситуация в ДНР и ЛНР на сегодня, 13.01.2017, новости Донецка сегодня, 13 января, сводки ополчения Новороссии

Новые обстрелы в Донбассе со стороны украинских силовиков демонстрируют полное нежелание Киева решать спорные вопросы мирным путем. Напротив, каратели только лишь опираются на силу, пытаясь таким способом запугать население Новороссии. Международные наблюдатели фиксируют все факты нарушения хрупкого перемирия. Отныне всем понятно, почему ситуация накаляется.В Министерстве иностранных дел ДНР заявили, что правящая в Италии Демократическая партия препятствует работе представительского центра ДНР в итальянском Турине. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Она пояснила, что центр занимается защитой прав и интересов жителей Донбасса за рубежом и не ведет деятельности, которая противоречит действующему законодательству Италии. Однако в последнее время испытывает на себе политическое давление со стороны ряда представителей Демократической партии Италии."Любое давление или незаконное влияние на представительский центр ДНР будет являться прямым проявлением дискриминации, неприкрытой цензуры, полным неуважением и несоблюдением прав и демократических свобод», - поведала Никонорова.Также она добавила, что представительский центр ДНР зарегистрирован в Италии как некоммерческая общественная организация с соблюдением всех норм местного законодательства.Новый председатель ОБСЕ Себастиан Курц заявил, что вооруженная миссия на Донбассе вряд ли появится из-за недостаточной поддержки стран-участниц ОБСЕ.Курц призвал усилить мониторинговую миссию ОБСЕ на востоке Украины, при этом ввод полицейской миссии он назвал маловероятным."Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ, возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня", - отметил Курц.При этом он отметил, что из-за нехватки поддержки среди стран-членов организации появление вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе маловероятно.Ранее Курц заявил, что в планах ОБСЕ - расширить зону контроля на Донбассе. По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ и дальше будет выполнять свои функции в рамках мандата, а также будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и в первую очередь контролировать прекращение боевых действий.Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь с использованием РСЗО «Град» в направлении Донецка. Об этом сообщает Министерство обороны ДНР.«Сегодня в 19:00 произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО «Град» из района Песок в направлении Марьинки», - говорится в сообщении от 12 января.В ведомстве отметили, что снаряды упали на окраинах Донецка в поселке Марьинка, который находится под контролем ВСУ. По предварительным данным, артиллерийский огонь велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине донецкой Горловки, поврежден жилой дом, заявил в пятницу представитель администрации города.Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны Донецкой Народной Республики неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками."Вчера (в четверг - прим. ред.) вечером силовики из гранатометов обстреливали поселок Зайцево. Было зафиксировано прямое попадание в крышу дома. По нашим данным, пострадавших нет", - сообщил представитель администрации.Украинские силовики минувшей ночью обстреляли город Дебальцево в Донбассе, повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов, заявили в пятницу в городской администрации."Был обстрел. Где-то в 00.24 (совпадает с мск) прилетело в микрорайон Черемушки рядом с детским садом, повредило линии электропередачи, около 500 домов остались без электроснабжения", - сообщили в городской администрации.По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.Закомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка) подорвались на мине трое украинских солдат, пропавших 8 января.По его словам, накануне военнослужащие ДНР эвакуировали тела военных ВСУ в трех километрах юго-западнее населенного пункта Октябрь - все погибшие подорвались на минном поле. Басурин уточнил, что после подрыва ОЗМ-72 на месте скончались двое силовиков, еще один умер в результате полученных ранений. Солдат успел сообщить о случившемся своим командирам по каналам связи. Несмотря на это, командование ВСУ не предприняло никаких мер по поиску своих солдат, заключил Басурин.Руководитель администрации Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что в результате массированных обстрелов со стороны подразделений украинской армии на окраине города был уничтожен жилой частный дом.Киевские силовики обстреливали окрестности Ясиноватой из крупнокалиберных арторудий и минометов. В результате прямого попадания снаряда сгорел частный жилой дом, располагавшийся по адресу: улица Победы, 27. Как подчеркивает мэр города, хозяева на момент ведения огня, к счастью, отсутствовали. Другие местные жители в результате обстрела в регионе также не пострадали.Кроме того, жители населенного пункта Красный Партизан, расположенного на окраине Ясиноватой, уже третий день остаются без света. Бригады энергетиков по-прежнему не могут начать восстановительные работы из-за непрекращающихся обстрелов с направления опорных пунктов украинских силовиков, рассказал Олег Моргун.Напомним, ранее в мэрии Донецка сообщили, что жилой дом в Петровском районе на западной окраине города получил значительные разрушения под огнем военнослужащих ВСУ. Украинские подразделения также обесточили Донецкую фильтровальную станцию. Жители восьми населенных пунктов в регионе по-прежнему остаются без света.

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