Новости Сирии сегодня, 13.01.2017: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 13 января

Пока сирийские власти высказывают свое крайнее возмущение Израилю из-за авиаудара по Дамаску, в целом ситуация в Сирии остается плачевной. Местные террористические группировки вновь и вновь нарушают хрупкое перемирие, совершенно не думая о последствиях. Также обращает на себя внимание террористический акт, который в Дамаске устроил накануне смертник.Несколько взрывов в районе военного аэродрома под Дамаском - это ракетный обстрел, произведенный со стороны Израиля, сообщает Синьхуа со ссылкой на сирийские СМИ.Напомним ранее сообщалось, что рядом с военным аэродромом вблизи Дамаска прогремели взрывы. Сообщалось также о пожарах в районе обстрелов, которые были издалека. О том, что рядом с аэродром упали именно израильские ракеты.Отметим, в настоящее время в Сирии, усилиями России, Ирана и Турции - при полной поддержке правительством Асада - предпринимаются беспрецедентные шаги для политического урегулирования в САР. Известно, что на 23 января уже назначены переговоры с сирийской оппозицией в Астане.Генштаб правительственных войск подтвердил факт нанесения Израилем удара по авиабазе на западе Дамаска и предупредил Иерусалим о последствиях этой акции.В Дамаске сообщили, что удар был нанесен из северного района Израиля по складу боеприпасов, он вызвал серию взрывов на объекте правительственных войск. В данный момент количество погибших и пострадавших еще уточняется. Как отметили представители командования армии САР, в момент нанесения ударов около склада боеприпасов находилось небольшое количество военнослужащих. К месту происшествия было направлено несколько карет скорой помощи.Итогом консультаций представителей вооруженных сил России и Турции стало подписание меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации над Сирией. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.Мероприятие было посвящено вопросам взаимодействия российской и турецкой сторон в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики.Военные определили механизмы координации и совместных действий самолетов ВКС России и ВВС Турции, выполняющих удары по объектам экстремистов. Также стороны установили порядок действий, который призван избежать инцидентов, связанных с полетами самолетов и беспилотных аппаратов в сирийском небе.Представитель Государственного департамента США сообщил, что Вашингтон не смог сделать выводов о том, что Россия совершала военные преступления в сирийском Алеппо.Глава пресс-службы Госдепа США Марк Тонер заявил, что Вашингтон решительно осуждает действия России в Алеппо, однако не сделал выводов о том, что они представляют собой военные преступления. Ранее американские власти обвиняли российскую сторону в нанесении ударов по гуманитарному конвою около Алеппо, однако доказательств привести не смогли. Комиссия ООН пришла к выводу, что этот обстрел могла произвести любая сторона, вплоть до боевиков или коалиции во главе с США.Следует уточнить, что осенью 2016 года многие западные лидеры выступили с заявлениями о военных преступлениях России в Сирии.На складах освобожденных от боевиков районов города Алеппо обнаружены химические материалы, содержащие, в том числе, серу и хлор. Такие находки подтверждают заявления официального Дамаска об использовании боевиками так называемой оппозиции химического оружия против САА и YPG.Большое количество танков, бронированных машин и РСЗО на данный момент направляются на восток провинции, в направлении города Дейр Хафер, расположенного в непосредственной близости от города Аль-Баба. Это подтверждает информацию, распространяемую информационными источниками в Сирии и Ливане, что в ближайшее время следует ожидать беспрецедентной военной кампании САА против ИГ. Учитывая, что Дейр Хафер в течение полутора лет укреплялся ИГ, а подступы к городу - равнинная местность, местные источники говорят, что бойцам подразделений САА предстоит совершить подвиг.В социальных сетях много сообщений о погибших и раненых мирных жителях в результате авианалета ВВС коалиции под командованием США в городе Мазрает Рашид на севере провинции.Как сообщают местные информационные ресурсы со ссылкой на жителей города Джабле, эскадрилья российских самолетов в составе истребителей Су-24 и Су-25 вылетела из аэродрома Хмеймим в 21:50 (время Дамаска). Сообщается, что эскадрилья направилась на север провинции, из чего делается вывод, что в ближайшие часы начнется массированное наступление на восточные районы провинции Алеппо, пока еще занятые террористами.ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по террористам на юге от стратегического города Эль-Баб, который удерживают игиловцы и осаждают турецкие силы. Согласно докладам было уничтожено до 30 игиловцев и 6 единиц.Авиаудары были нанесены в то же время, когда появились доклады о том, что сирийская армия перебросила от 5 до 6 тысяч солдат в район авиабазы Квейрис. Данный шаг некоторые эксперты описывают как предпосылку к наступлению на ИГИЛ в направлениях на Эль-Баб и Дейр Хафер. С другой стороны правительственные войска размещены, чтобы напомнить Анкаре о том, что она должна избегать спекуляций на тему возможных наступательных действий в направлении Алеппо.В провинции Дейр-эз-Зор отряды сирийской армии при поддержке боевых самолетов провели рейды против игиловских отрядов возле аэропорта Дейр-эз-Зор, деревень Аль-Джафра, Аль-Хуссейния, Аль-Бгилия, Аль-Бо Омар, Аль-Абд и Хавджет Аль-Мриая. Правительственные источники заявляют об уничтожении десятков террористов.Между тем, в провинциальном центре продолжились бои в районе Рашидия. ИГИЛ попытались при помощь автомобиля-смертника прорвать оборону армии, однако автомобиль был уничтожен правительственными силами.Силы YPG, поддерживаемые США, заняли древни Аюж, Алеюмр Аль Атшанат, Курманжо и Важума, а также окружили несколько удерживаемых игиловцами деревень на северо-западе от сирийского города Ракка. Далее отряды YPG наверняка займут оставшиеся игиловские деревни на юго-западе от населенного пункта Айн Исса. Однако, по данным местных источников, большинство игиловских отрядов уже ушли из данного района.Кроме того, YPG провели наступление на игиловцев в районе населенного пункта Химарайн. Продолжаются бои в деревне Сувейда Саджира, которую ранее на этой неделе заняли ИГИЛ.Согласно докладам, 11 января в провинции Идлиб по небольшому конвою Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды) был нанесен авиаудар, предположительно американцами. Конвой террористов был уничтожен возле деревни Саракиб. Сообщается о том, что были убиты 2 командира Фатех Аш-Шам: Абу Икрима Аль-Тунси и Абу Анас Аль-Масри, а также до 10 других боевиков. Позже в тот же день и в этой же деревне еще другим авиаударом был уничтожен автомобиль, принадлежащей данной террористической группировке, убито 4 члена группировки Фатех Аш-ШамКоалиция во главе с США начала проводить постоянные авиаудары по целям Джебхат Фатех Аш-Шам в провинции Идлиб с тех пор, как Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169565-news.html