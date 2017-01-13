Авторизация
 
  • 17:09 – Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании 
  • 17:09 – Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки "Лицей" 
  • 17:09 – Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий 
  • 17:03 – Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку 


Новости Сирии сегодня, 13.01.2017: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 13 января

Новости Сирии сегодня, 13.01.2017: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 13 января
Пока сирийские власти высказывают свое крайнее возмущение Израилю из-за авиаудара по Дамаску, в целом ситуация в Сирии остается плачевной. Местные террористические группировки вновь и вновь нарушают хрупкое перемирие, совершенно не думая о последствиях. Также обращает на себя внимание террористический акт, который в Дамаске устроил накануне смертник.

Сирия сегодня 2017: новости на 13 января

Несколько взрывов в районе военного аэродрома под Дамаском - это ракетный обстрел, произведенный со стороны Израиля, сообщает Синьхуа со ссылкой на сирийские СМИ.

Напомним ранее сообщалось, что рядом с военным аэродромом вблизи Дамаска прогремели взрывы. Сообщалось также о пожарах в районе обстрелов, которые были издалека. О том, что рядом с аэродром упали именно израильские ракеты.

Отметим, в настоящее время в Сирии, усилиями России, Ирана и Турции - при полной поддержке правительством Асада - предпринимаются беспрецедентные шаги для политического урегулирования в САР. Известно, что на 23 января уже назначены переговоры с сирийской оппозицией в Астане.

Генштаб правительственных войск подтвердил факт нанесения Израилем удара по авиабазе на западе Дамаска и предупредил Иерусалим о последствиях этой акции.

В Дамаске сообщили, что удар был нанесен из северного района Израиля по складу боеприпасов, он вызвал серию взрывов на объекте правительственных войск. В данный момент количество погибших и пострадавших еще уточняется. Как отметили представители командования армии САР, в момент нанесения ударов около склада боеприпасов находилось небольшое количество военнослужащих. К месту происшествия было направлено несколько карет скорой помощи.

Итогом консультаций представителей вооруженных сил России и Турции стало подписание меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации над Сирией. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Мероприятие было посвящено вопросам взаимодействия российской и турецкой сторон в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики.

Военные определили механизмы координации и совместных действий самолетов ВКС России и ВВС Турции, выполняющих удары по объектам экстремистов. Также стороны установили порядок действий, который призван избежать инцидентов, связанных с полетами самолетов и беспилотных аппаратов в сирийском небе.

Последние новости Алеппо на сегодня, 13.01.2017

Представитель Государственного департамента США сообщил, что Вашингтон не смог сделать выводов о том, что Россия совершала военные преступления в сирийском Алеппо.

Глава пресс-службы Госдепа США Марк Тонер заявил, что Вашингтон решительно осуждает действия России в Алеппо, однако не сделал выводов о том, что они представляют собой военные преступления. Ранее американские власти обвиняли российскую сторону в нанесении ударов по гуманитарному конвою около Алеппо, однако доказательств привести не смогли. Комиссия ООН пришла к выводу, что этот обстрел могла произвести любая сторона, вплоть до боевиков или коалиции во главе с США.

Следует уточнить, что осенью 2016 года многие западные лидеры выступили с заявлениями о военных преступлениях России в Сирии.

На складах освобожденных от боевиков районов города Алеппо обнаружены химические материалы, содержащие, в том числе, серу и хлор. Такие находки подтверждают заявления официального Дамаска об использовании боевиками так называемой оппозиции химического оружия против САА и YPG.

Большое количество танков, бронированных машин и РСЗО на данный момент направляются на восток провинции, в направлении города Дейр Хафер, расположенного в непосредственной близости от города Аль-Баба. Это подтверждает информацию, распространяемую информационными источниками в Сирии и Ливане, что в ближайшее время следует ожидать беспрецедентной военной кампании САА против ИГ. Учитывая, что Дейр Хафер в течение полутора лет укреплялся ИГ, а подступы к городу - равнинная местность, местные источники говорят, что бойцам подразделений САА предстоит совершить подвиг.

Обзор военных действий в Сирии: ситуация в стране сегодня, 13 января

В социальных сетях много сообщений о погибших и раненых мирных жителях в результате авианалета ВВС коалиции под командованием США в городе Мазрает Рашид на севере провинции.

Как сообщают местные информационные ресурсы со ссылкой на жителей города Джабле, эскадрилья российских самолетов в составе истребителей Су-24 и Су-25 вылетела из аэродрома Хмеймим в 21:50 (время Дамаска). Сообщается, что эскадрилья направилась на север провинции, из чего делается вывод, что в ближайшие часы начнется массированное наступление на восточные районы провинции Алеппо, пока еще занятые террористами.

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по террористам на юге от стратегического города Эль-Баб, который удерживают игиловцы и осаждают турецкие силы. Согласно докладам было уничтожено до 30 игиловцев и 6 единиц.

Авиаудары были нанесены в то же время, когда появились доклады о том, что сирийская армия перебросила от 5 до 6 тысяч солдат в район авиабазы Квейрис. Данный шаг некоторые эксперты описывают как предпосылку к наступлению на ИГИЛ в направлениях на Эль-Баб и Дейр Хафер. С другой стороны правительственные войска размещены, чтобы напомнить Анкаре о том, что она должна избегать спекуляций на тему возможных наступательных действий в направлении Алеппо.

В провинции Дейр-эз-Зор отряды сирийской армии при поддержке боевых самолетов провели рейды против игиловских отрядов возле аэропорта Дейр-эз-Зор, деревень Аль-Джафра, Аль-Хуссейния, Аль-Бгилия, Аль-Бо Омар, Аль-Абд и Хавджет Аль-Мриая. Правительственные источники заявляют об уничтожении десятков террористов.

Между тем, в провинциальном центре продолжились бои в районе Рашидия. ИГИЛ попытались при помощь автомобиля-смертника прорвать оборону армии, однако автомобиль был уничтожен правительственными силами.

Силы YPG, поддерживаемые США, заняли древни Аюж, Алеюмр Аль Атшанат, Курманжо и Важума, а также окружили несколько удерживаемых игиловцами деревень на северо-западе от сирийского города Ракка. Далее отряды YPG наверняка займут оставшиеся игиловские деревни на юго-западе от населенного пункта Айн Исса. Однако, по данным местных источников, большинство игиловских отрядов уже ушли из данного района.
Кроме того, YPG провели наступление на игиловцев в районе населенного пункта Химарайн. Продолжаются бои в деревне Сувейда Саджира, которую ранее на этой неделе заняли ИГИЛ.

Согласно докладам, 11 января в провинции Идлиб по небольшому конвою Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды) был нанесен авиаудар, предположительно американцами. Конвой террористов был уничтожен возле деревни Саракиб. Сообщается о том, что были убиты 2 командира Фатех Аш-Шам: Абу Икрима Аль-Тунси и Абу Анас Аль-Масри, а также до 10 других боевиков. Позже в тот же день и в этой же деревне еще другим авиаударом был уничтожен автомобиль, принадлежащей данной террористической группировке, убито 4 члена группировки Фатех Аш-Шам

Коалиция во главе с США начала проводить постоянные авиаудары по целям Джебхат Фатех Аш-Шам в провинции Идлиб с тех пор, как Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169565-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров