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Новости России и мира сегодня, 13.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 13 января

Новости России и мира сегодня, 13.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 13 января
В России и мире происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 13 января 2017 года, можно выделить следующие новостные моменты: Дмитрий Песков высказался об уважении между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В свою очередь Обама устроил Москве шпионский скандал. Американские власти не рискнули обвинить РФ в военных преступлениях.

Новости России и мира сегодня, 13.01.2017: взаимное уважение между Путиным и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Так представитель Кремля ответил на недавнее заявление избранного президента США о перспективах налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков напомнил слова Дональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. "Это не значит, что это - готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не ожидают", - сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, что стороны будут вместе искать выход из многих сложных ситуаций.

Помимо этого, Кремль считает, что между Россией и США должно быть гораздо больше взаимного уважения, чем сейчас. "Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным", - подчеркнул Песков.

Он также назвал глупостью заявления о причастности России к хакерским атакам. "Многие из утверждений являются фальсификацией и непроверенной информацией", - отметил представитель Кремля и в очередной раз заявил, что Москва категорически отрицает какие-либо обвинения в свой адрес о пресловутых кибератаках.

Дмитрий Песков также заметил, что Кремль не согласен с формулировкой Тиллерсона по поводу Крыма. Накануне кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон признает присоединение Крыма к России только при условиях, устраивающих Украину. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия разъяснит Тиллерсону и вопрос, касающийся якобы перехода российской армией границ Украины. Об этом будущий глава американской дипломатии также говорил накануне.

Между тем Дональд Трамп, общаясь 11 января с журналистами, большую часть своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента США вынужден был отвечать на вопросы не о внутренней политике, а о России. Будущий глава Белого дома заявил, что хочет поладить с российским президентом, но при этом больше не будет использовать кнопку "перезагрузка", как это делала когда-то Хиллари Клинтон.

"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", - поведал Трамп.

Россия и мир сегодня 2017, новости 13 января: Обама пытается нагадить Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера.

По словам Захаровой, вывоз вещей российских диппредставителей производился под контролем спецслужб США. "Они рассредоточились еще накануне с внешней стороны ограждения, использовали десятки автомашин, заблокировали въезды, расставили по периметру гигантские прожекторы, в воздухе летали дроны и два вертолета с оптической аппаратурой. Для полноты картины не хватало колючей проволоки и людей с собаками", - уточнила официальный представитель МИД России.

При этом она отметила, что в штатах Мэриленд и Нью-Йорк были не только дачи и базы отдыха российских дипломатов, там также проходили протокольные мероприятия, отдыхали дети, причем не только дипломатов, но и простых американских граждан. Кроме того, Захарова подчеркнула, что процесс выселения дипломатов был показан в прямом эфире по американскому телевидению и сопровождался ехидными комментариями местных СМИ.

Ранее официальный представитель МИДа дала комментарий относительно появившейся в прессе информации о якобы наличии у Москвы компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Захарова назвала это "умопомрачительной ересью". "Этот нечеловеческий бред просто невыносим", - сказала она.

Нужно напомнить, что скандал с российскими дипломатами разразился в четверг, 29 декабря. В этот день в Вашингтоне объявили о введении нового пакета санкций против России, на этот раз из-за якобы вмешательства Москвы в президентские выборы в США посредством кибератак. Кроме того, американское руководство пошло на высылку 35 российских дипломатов из страны. В Кремле эти действия назвали недружественным шагом.

Представитель МИДа, в свою очередь, назвала администрацию Обамы "внешнеполитическими неудачниками, озлобленными и недалекими". "Сегодня Обама признался в этом официально", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Кроме того, она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия в качестве ответной меры может закрыть американскую школу в Москве. "Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", - добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Последние новости России и мира: Госдеп не рискнул обвинить РФ в военных преступлениях

Официальный представитель Госдепарамента США Марк Тонер заявил, что американские власти не делали заявлений о том, что действия Российской Федерации в Сирии можно классифицировать как военное преступление.

По его словам, власти США решительно осуждают действия России в Сирии.

При этом, он подчеркнул, что выводов о том, что данные действия попадают под определение «военные преступления», сделано не было.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», - сказал Тонер.

Кроме того, он добавил, что для выдвижения подобных обвинений нужно выполнить ряд юридических процедур, требуемых в подобной ситуации, и осуществить детальный анализ и расследование.


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