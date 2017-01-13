Новости Украины сегодня, 13.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 13 января

Последние новости Украины, актуальные на сегодняшний день, 13 января, передают информацию о множестве событий, среди которых можно выделить следующие новостные сюжеты: Петр Порошенко проявил свою грубость в Одессе. Михаил Саакашвили в негативном ключе высказался о своем преемнике. В стране растет число погибших от сильных морозов.Президент Украины Петр Порошенко позволил себе некорректное поведение во время своего выступления в Одессе. Глава государства в грубой форме оборвал желавшего ему что-то сказать мужчину.Порошенко, во время своего выступления перед одесскими чиновниками по поводу представления нового главы областной администрации Максима Степанова, в грубой форме оборвал одного из руководителей местных органов власти. Говоря об увеличении региональных бюджетов, украинский лидер вдруг остановился и обратился к одному из сидящих в зале, который пытался сказать что-то президенту. "Опустите руку. Вам плохо?" - в нахальном тоне поинтересовался украинский лидер.Чиновник попытался ответить главе государства, однако это лишь еще больше разозлило Порошенко. "Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - сказал он.Но отличился сегодня не только Порошенко. Свои навыки на почве хамского поведения вновь продемонстрировал скандальный депутат Верховной рады от Радикальной партии Олег Ляшко. Парламентарий на своей странице в социальной сети "Фейсбук" назвал членов кабинета министров страны "правительственными даунами", посетовав на то количество кредитов, которые Украина берет на западе. "Украинцам нужна работа, а не рабские кредиты, цена которых - безземелье, безлесье и безработица. Правительственные дауны, которые не отстаивают национальные интересы, идите на помойку!" - написал он.Вместе с этим нужно напомнить, что ранее американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую миллиардера информацию. Кроме того, дипломаты из посольства Украины в США помогали представителям Демократической партии в поиске документов, указывающих на коррумпированность Пола Манафарта - одного из руководителей избирательного штаба республиканца.Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал «очередным барыгой» своего преемника Максима Степанова, который стал новым главой региона.«Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через «конкурсы», представила очередного барыгу на должность главы областной администрации. Порошенко, который открыто поддержал двух местных бандитов, говорил о моей «коррумпированности», - написал политик в Facebook.Он также считает, что у украинского народа уже выработалась «аллергия на ложь президента». Ранее бывший президент Грузии заявлял, что лично пресек финансовые каналы, по которому деньги поступали в карман президента Украины Петра Порошенко.Непогода на Украине привела не только к росту уровня травматизма, но и смертельным случаям. Представители Министерства здравоохранения сообщили, что наибольшее количество пострадавших от ухудшения погодных условий зафиксировано в Ровненской, Львовской и Николаевской областях.«По состоянию на утро 869 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 753 человека. К сожалению, есть 40 смертельных случаев. Еще вчера было 29 человек. Из 40 в медицинских учреждениях умерли три человека, на улице - 27 человек и 10 - в домах», - заявила начальник управления экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко.В свою очередь, заведующая центром гриппа и ОРЗ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская сообщила о смерти шести человек от гриппа в течение первой недели 2017 года.«В первую неделю зарегистрировано шесть летальных случаев: два - во Львовской области, из них один ребенок, два - в Запорожской области и по одному случаю в Черкасской и Донецкой областях», - внесла уточнение она.В Киеве увеличилось количество обращений в травмпункты после падения на гололедице. Только в отделение травматологии Киевской клинической больницы №7 обратились 40 человек, у которых диагностированы переломы конечностей, вывихи и растяжение мышц.

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