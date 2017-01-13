Сирия 13 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 13 января, обзор военных действий в Сирии 13.01.2017, война в Сирии

Обстановка в Сирии день ото дня вовсе не становится спокойнее, как того можно было ожидать после известия о заключении перемирия. По сути, если взглянуть на практику, становится понятно, что режим прекращения огня соблюдают очень немногие из сторон, участвующих в боевых действиях. Как и прежде, от рук террористов страдают в основном мирные граждане.Несколько взрывов в районе военного аэродрома под Дамаском - это ракетный обстрел, произведенный со стороны Израиля, сообщает Синьхуа со ссылкой на сирийские СМИ.Напомним ранее сообщалось, что рядом с военным аэродромом вблизи Дамаска прогремели взрывы. Сообщалось также о пожарах в районе обстрелов, которые были издалека. О том, что рядом с аэродром упали именно израильские ракеты, сообщил сирийский телеканал Sama TV.Следует отдельно уточнить, что в настоящее время в Сирии, усилиями России, Ирана и Турции - при полной поддержке правительством Асада - предпринимаются беспрецедентные шаги для политического урегулирования в САР. Известно, что на 23 января уже назначены переговоры с сирийской оппозицией в Астане.Официальный представитель Госдепарамента США Марк Тонер заявил, что американские власти не делали заявлений о том, что действия Российской Федерации в Сирии можно классифицировать как военное преступление.По его словам, власти США решительно осуждают действия России в Сирии.При этом, он подчеркнул, что выводов о том, что данные действия попадают под определение «военные преступления», сделано не было.«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», - сказал Тонер.Кроме того, он добавил, что для выдвижения подобных обвинений нужно выполнить ряд юридических процедур, требуемых в подобной ситуации, и осуществить детальный анализ и расследование.Теракт в сирийской столице, в результате которого погибли не менее шести человек, был устроен террористом-смертником. Об этом сообщает источник в полиции Дамаска.Взрыв был устроен в районе Кафрсус. В результате теракт погибли как минимум шесть человек, еще несколько мирных жителей получили тяжелые ранения.По словам представителя полиции, правоохранительные органы заметили подозрительного мужчину у входа в спортивный комплекс. Когда они попытались задержать его, он сбежал, а затем привел пояс смертника в действие у входа, где находилось много людей.Прошлой ночью войска Сирийской армии при поддержке ударов артиллерии атаковали отряды ИГИЛ на севере от авиабазы Квейрис. Подробной информации с данной территории нет, однако правительственные источники заявляют, что солдаты смогли убить 4 игиловцев в данном районе.Активность правительственных сил на севере от Квейриса стала поводом для некоторых источников к предположениям о том, что сирийская армия, вероятно, атакует в сторону Эль-Баба. Однако, на настоящий момент это не было подтверждено происходящими на местах событиями.Продолжились бои в районе Вади Барада на северо-западе от Дамаска, где сирийская армия вновь проводит атаки на Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль Каиды), чтобы восстановить водоснабжение сирийской столицы. В боях в данном районе правительственные силы потеряли порядка 2 единиц боевой техники.Сирийская армия и Силы национальной обороны при поддержке российских боевых вертолетов отразили очередное наступление ИГИЛ на авиабазу Тияс в провинции Хомс. Цель правительственных сил в данном районе - создать широкую буферную зону возле стратегически значимой авиабазы, чтобы защитить ее и маршруты ее снабжения от атак. Цель игиловцев - не дать это сделать. Правительственные источники заявили, что в недавних боях было убито 23 игиловца. Общая численность боевиков ИГИЛ на западе от Пальмиры оценивается от 1,5 до 2 тысяч бойцов.10 января возле города Хама в западной Сирии были замечены 4 российских фронтовых штурмовика Су-25 и 1 транспортный самолет Ил-76, направляющиеся на авиабазу Хмеймим в Латакии. Это означает, что альянс России, Ирана и Сирии готов возобновить проведение крупномасштабных операций против террористов, если усилия по перемирию окажутся неудачными.Согласно данным одного из сирийских информационных агентств, ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок в окрестностях населенного пункта Дер Фуль, расположенного в северной части провинции Хомс. Бомбардировка была проведена в связи с сообщением разведки сирийской армии о готовящейся массированной атаке боевиков на позиции правительственных военнослужащих, дислоцирующихся в регионе.За последние трое суток российская авиация значительно нарастила интенсивность боевых вылетов в район сирийского Алеппо. С 9 января текущего года самолеты российской авиагруппы отбомбились по позициям терр. группировок "Джебхат Фатх аш-Шам" и "Исламское государство" (запрещены в России) сразу в нескольких районах в окрестностях города.Наиболее активными стали удары по боевикам "Джебхат Фатх аш-Шам" вечером 10 и 11 января на юго-западных и западных окраинах Алеппо. В частности 10-го числа фиксировались удары российской авиации в р-не г. Хан Туман, районе Рашидин-4 и Рашидин-5. 11 января российские самолеты отбомбились по исламистам в р-нах Рашидин-4, Мансура, Аль-Хор, Даарет-Изза. В общей сложности, по данным сирийских источников, за двое суток к западу от Алеппо нанесено не менее 25 ударов.Другим направлением активной работы российской авиации стали позиции между городом Аль-Баб и авиабазой Квейрес к востоку от Алеппо. Только 11-го числа по району селений Аран и Тадеф было нанесено около 10 авиаударов.Как на юго-западе Алеппо, так и на авиабазе Квейрес сосредоточены крупные ударные группировки сирийских правительственных сил. Предполагается, что они начнут наступление в текущем месяце, однако когда именно неизвестно.Командование правительственной армии перебрасывает на позиции САА в восточной части провинции Алеппо, в том числе на авиабазу Кувейрис, подразделения военнослужащих и военную технику. Подкрепление в скором времени присоединится к операции сирийских войск против ИГ в окрестностях оккупированных террористами городов Аль-Баб и Дер Хафер. Бойцы «Хезболлы» также примут участие в освободительной операции в этой части провинции.

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