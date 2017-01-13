Новороссия 13 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 13.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Вооруженные силы Украины раз за разом нарушают то хрупкое перемирие, которое сохраняется в Донбассе. Для этого они используют внушительный арсенал тяжелой техники. Накануне целую серию разительных ударов приняли на себя окраины Донецка. В целом же представители ДНР и ЛНР в последние дни фиксируют повышенную активность украинских карателей в Новороссии.Закомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка) подорвались на мине трое украинских солдат, пропавших 8 января.По его словам, накануне военнослужащие ДНР эвакуировали тела военных ВСУ в трех километрах юго-западнее населенного пункта Октябрь - все погибшие подорвались на минном поле. Басурин уточнил, что после подрыва ОЗМ-72 на месте скончались двое силовиков, еще один умер в результате полученных ранений.Солдат успел сообщить о случившемся своим командирам по каналам связи. Несмотря на это, командование ВСУ не предприняло никаких мер по поиску своих солдат, заключил Басурин.Стоимость хлеба на территории ЛНР более чем в два раза ниже, чем на контролируемой Киевом территории Луганской области. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли ЛНР.Согласно сравнительному мониторингу цен на продовольственные товары за ноябрь-декабрь 2016 года, основными продукты потребления в ЛНР стоят заметно дешевле, чем на Украине.Так, стоимость хлеба в ЛНР на 60 процентов ниже, чем в подконтрольной Киеву Луганской области. Кроме того, намного дешевле для луганских покупателей обходится мука, сливочное и подсолнечное масло.Стоит также отметить, что темпы роста на продовольственные товары в ЛНР существенно ниже чем в Киеве. Так, за 11 месяцев 2016 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в ЛНР поднялся на 0,2 процента. Рост ИПЦ на территории контролируемой Киевом Луганской области составил 11,4 процента.В поселке Калиново Луганской народной республики идет ожесточенный бой. Об этом сообщают военные корреспонденты с мест. «Тяжелая арта лупит не по-детски», - говорится в сообщении.Жителей района Ирмино и Стаханова, а также окрестностей призывают быть бдительными.«К окнам не подходить, на улице не появляться, звонки совершать без указаний позиций наших парней ВСН, набрать воду, зарядить телефоны и иметь под рукой тревожный чемоданчик и документы. Это рекомендация, на всякий пожарный! Если вибрация "шатает" диван, то прилеты рядом с вами», - призывают военкоры.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1340 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Согласно предварительным данным, украинские силовики задействовали 80 артиллерийских снарядов, 351 мину, 700 боеприпасов для гранатометов, БМП и стрелковое оружие. ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Александровка и Трудовские, а также территорию аэропорта Донецка.Ранее стало известно о том, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку из минометов.Сообщение от местных жителей: "На линии фронта сегодня стало горячо раньше обычного. Авдеека, ЯБП- Царская охота очень громко! Стрелковый бой в Петровском районе Донецка (Трудовские)-Марьинка. Петровка, ДСК - гупает периодически, только что снова услышали Бирюзова, тоже хорошо слышно. Петровка, 21, услышали мощно. Ясиноватая: у нас рубиловка уже час. Сейчас прям вообще сильно. Авдеевка: рабочий день начался, пипец шумим. Ясиноватая: как по расписанию, очень громко и на все лады. Макеевка - Зелёный, слушаем Черемушки, начинаем слушать! В Харцызске слышно мощный грохот. Попасная с утра гремит, сначала дальше и глуше теперь ближе и сильнее, был прилет возле города на Кимкомунне. В 17:30 с района Калиново снова понеслись "шарахи", очень громко и вспышки видны. Стаханов-Первомайск и округа тоже слышат сейчас мощный замес".Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь с использованием РСЗО «Град» в направлении Донецка. Об этом сообщает Министерство обороны ДНР.«Сегодня в 19:00 произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО «Град» из района Песок в направлении Марьинки», - отмечается в сообщении.В ведомстве отметили, что снаряды упали на окраинах Донецка в поселке Марьинка, который находится под контролем ВСУ. По предварительным данным, артиллерийский огонь велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.Накануне, 12 января украинская армия произвела обстрел с применением РСЗО «Град» из района населенного пункта Пески в направлении Марьинки.Об этом сообщили в Министерстве обороны Донецкой Народной Республики, передает официальный сайт ДНР.Снаряды, выпущенные ВСУ, по территории Донецкой Народной Республики не попали. Предположительно, снаряды приземлились на территории, подконтрольной украинским силовикам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Украинские силовики за минувшие сутки 1340 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР, в Донецке повреждены пять домов и газопровод.Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.«Обстановка в Донецкой народной республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1340 раз нарушили режим прекращения огня, - сказал он. - При этом противник выпустил по территории Республики 80 артиллерийских снарядов, 351 мину калибром 120 и 82 мм, а также 700 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие».Так, по словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись окраины Донецка, а именно поселки Старомихайловка, Александровка и Трудовские на западе города, а также район столичного аэропорта на севере. Замкомандующего уточнил, что в ходе обстрелов на западе столицы были повреждены пять домов и газопровод.Согласно данным командования, украинские силовики вновь обстреляли окраины Горловки - поселки Зайцево, Гольмовский, Батмановка, Михайловка, Озеряновка и Широкая Балка. В направлении города, вблизи оккупированного села Новгородское, разведкой ДНР было отмечено прибытие до двух взводов личного состава ВСУ, в том числе до 60 человек в полной экипировке со стрелковым оружием из состава 1 батальона отдельной аэромобильной бригады.Кроме того, ВСУ открывали огонь по Ясиноватой и ее селам Васильевка, Веселое и близлежащему Жабичево.Не прекратились обстрелы и на юге Республики: как отметил Басурин, украинская армия за сутки обстреляла села Октябрь и Ленинское. На южном направлении, вблизи оккупированного села Павлополь в 5,5 км до линии соприкосновения республиканская разведка установила местонахождение трех 122-мм САУ «Гвоздика».

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