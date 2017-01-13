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Королева Елизавета II умерла: правда или нет, что случилось, последние новости сегодня, 13 января

Королева Елизавета II умерла: правда или нет, что случилось, последние новости сегодня, 13 января
Вокруг личности королевы Великобритании Елизаветы II развернулись широкие дискуссии несколько дней назад. Случилось это из-за того, что в прессе появилась информация о ее смерти. Более того, уточнялось, что правительница скончалась во сне из-за продолжительной болезни.

Первые сведения о кончине Елизаветы II, что характерно, были опубликованы на официальном сайте Букингемского дворца. Конечно же, сразу эти сведения растиражировали все ведущие издания. Чуть позже, впрочем, представители дворца объяснили, что ничего подобного не было, а королева чувствует себя хорошо.

Как говорилось в материале, королева умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце 9 января. Об этом якобы сообщил сам сын королевы принц Чарльз.

Британцы находятся в недоумении: либо представители монаршей особы пока не готовы официально подтвердить кончину королевы в виду некоторых причин, либо сайт был взломан.

В последнее время Елизавета II сильно болеет. 90-летняя королева с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Однако им пришлось изменить планы из-за сильной простуды. К слову, пресса "хоронит" королеву не впервые.

Ранее это произошло в июле 2015 года, когда сотрудница одной из британских медиакомпаний сообщила в Twitter, что королева находится в больнице, и жить ей осталось совсем немного. Позднее запустившая "утку" журналистка оправдалась тем, что ее телефон остался дома без присмотра, и на самом деле резонансная новость является глупой шуткой.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169498-news.html
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