Новости Украины сегодня, 10.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 10 января

Самые последние новости Украины на сегодняшний день, 10 января, сообщают о множестве событий. Среди них можно выделить следующие новостные моменты: Олег Ляшко рассказал о страхе перед полетов на инаугурацию Дональда Трампа. В Киеве раскрыли тактику «ползучего наступления» ВСУ на Донбасс. Власти Украины не заинтересованы в досрочных выборах.Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал, что он приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. При этом он может не полететь на церемонию из-за страха турбулентности."Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, полечу ли, боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году, на первой инаугурации Буша-младшего", - написал в социальной сети Facebook Олег Ляшко.Напомним, в 2016 году депутат Верховной Рады выразил надежду, что республиканец впоследствии станет менее лояльным к президенту России Владимиру Путину. "Президент Трамп будет обязан проводить только ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов Соединенных Штатов - сильная и независимая Украина", - заявил лидер Радикальной партии.После появления результатов президентских выборов в США Олег Ляшко в социальной сети Facebook назвал победу Дональда Трампа "катастрофой". Однако позднее его пост был удален.Между тем стало известно, кто станет представителем Кремля на инаугурации Дональда Трампа. Источник в дипломатических кругах заявил, что церемонию посетит посол России в США Сергей Кисляк."Никаких отклонений от протокола не предвидится. Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня", - поведал источник.Украинские войска намерены вернуть Донбасс при помощи стратегии «ползучего наступления» на территории республик Донбасса. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Колесников в телеинтервью на канале «112 Украина».На этот хитрый план командования ВСУ уйдет несколько лет.«Украина, украинское войско сейчас проводит такую политику ползучего наступления, выдавливания противника. Это можно назвать ползучим наступлением, но это самая грамотная сейчас ситуация», - подчеркнул эксперт.Юрий Колесников заметил, что после освобождения территорий нужно будет еще долго зачищать местность от диверсионных групп.Власти Украины не заинтересованы в досрочных выборах в Верховную раду и будут стараться сохранить коалицию, в то время как украинцы хотят выборов. Такое мнение высказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.«В парламенте нет большинства, заинтересованного в выборах, и президент не заинтересован… Они будут держаться друг за друга, хотя им периодически не хватает голосов, так что они будут договариваться. Наша политика и дальше будет оставаться политикой договоренностей, терок, когда нужно брать голоса совершенно из другого лагеря», - рассказала Бекешкина.По ее словам, результаты социологических опросов показывают, что украинцы выступают за досрочные выборы. «Если посмотреть на результаты социологических опросов, то в конце прошлого года преобладало настроение против досрочных выборов, было где-то соотношение 48% на 36%. Сейчас наоборот преобладает настроение за досрочные выборы. Но когда мы спрашиваем: как вы думаете, будет ли следующий состав Верховной Рады лучше, чем этот, то большинство отвечает, что нет, он будет такой же. И даже говорят, что будет хуже, а не лучше. То есть с одной стороны люди негативно относятся к этому парламенту и депутатам и хотят его поменять, а с другой стороны - на что менять? Шило на мыло?», - отметила Бекешкина Социолог уверена, что на Украине вряд ли пройдут досрочные выборы. «Из политических сил в парламенте в досрочных выборах заинтересованы только две - «Батькивщина» и «Оппозиционный блок», - добавила эксперт.Кроме того, директор «Демократических инициатив» отмечает, что пока рано говорить об успехе нового политического проекта народного депутата Украины Надежды Савченко «РУНА». «Во-первых, зависит от того, кто будет в проекте, во-вторых, от того, что она будет говорить… Потому что это же непредсказуемо. Она (Савченко - прим. ред.) очень сильно рухнула по доверию за последнее время. Ей не доверяют сейчас более 70%. Если бы она все начала сразу после того, как освободилась, то тогда бы результаты были совсем другие. А почему она так рухнула? Сама наговорила. Ну, и в-третьих, это зависит от того, будет ли у нее доступ к телевидению. Поэтому сейчас трудно что-то предсказать», - пояснила Бекешкина.Ранее она также сообщила о том, что больше на Украине не будет «мирных Майданов». «Боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости», - подчеркнула социолог. В то же время она добавила, что вместо роста протестных настроений социальная политика властей привела к апатии населения. В частности, этим объясняется отсутствие массовых протестов, которые прошли в день годовщины Евромайдана.

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