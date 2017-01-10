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Новости России и мира сегодня, 10.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 10 января

Новости России и мира сегодня, 10.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 10 января
Последние новости России и мира на сегодняшний день, 10 января 2017 года, сообщают о множестве событий, среди которых выделяются следующие: Хиллари Клинтон, проиграв на президентских выборах, отказалась от новых. "Газпром" объявил о крупной победе в Европе. Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Новости России и мира сегодня, 10 января: Клинтон отказывается от новых выборов

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent.

Как сообщает издание со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден, бывшая кандидат в президенты не намерена принимать участие в новых выборах, а сосредоточится на благотворительной деятельностью. "Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост - будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", - цитирует The Independent подругу Клинтон.

Ранее появилась информация о том, что бывший кандидат в кресло главы Белого дома рассматривается частью членов Демократической партии в качестве возможного кандидата на пост главы Нью-Йорка. Сообщалось, что Клинтон может заменить на этом месте крайне не популярного в городе Билла Де Блазио.

Напомним, что ранее Клинтон обвинила президента России Владимира Путина в своем поражении на выборах. По словам политика, в ее неудаче виноват характер главы российского государства, который якобы затаил на нее обиду после того, как Клинтон в довольно резких тонах высказалась о российских парламентских выборах в 2011 году. По словам Клинтон, после этого случая найти общий язык они так и не смогли.

Последние новости России и мира: "Газпром" о триумфе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%.

Миллер отметил, что несмотря на некоторые неблагоприятные факторы, такие как проблема с украинским транзитным маршрутом, "Газпром" смог не только сохранить объем поставок голубого топлива европейским потребителям, но и нарастить его на 12%. Глава компании заявил, что поставки газа в страны ЕС в 2016 году превысили 179 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за всю историю "Газпрома".

Кроме того, увеличились объемы добытого голубого топлива. Так, в ушедшем году эта цифра составила практически 420 миллиардов кубометров газа, что на 11 миллиардов превышает плановые показатели. При этом Миллер добавил, что в случае необходимости производство может быть увеличено на 150 миллиардов кубометров.

В то же время за прошедшую неделю российский газовый гигант трижды ставил рекорды по поставкам голубого топлива европейским потребителям. Так, с 4 по 6 января объем транспортируемого газа превышал 165 миллионов кубометров в сутки.

Как поведал Миллер, столь крупные поставки позволили более чем на 100% загрузить газопровод "Северный поток", проходящий по дну Балтийского моря. Такие показатели стали наивысшими для газопровода, который прежде не работал в полную мощность.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что и дальше намерены наращивать объемы поставок голубого топлива в Европу. Поспособствовать этому должны строящиеся в обход Украины газопроводы "Северный поток-2", а также "Турецкий поток", планируемая ветка от которого пойдет в южноевропейские страны.

Новости России и мира сегодня, 10.01.2017: кто представит РФ на инаугурации Трампа

Представителем России на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа станет посол РФ в США Сергей Кисляк. Таким образом, никаких специальных изменений производится не будет.

Пресс-служба российской дипмиссии сообщила, что посол получил приглашение на инаугурацию, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

«В соответствии с практикой и протокольными правилами, на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение (на имя) посла России Сергея Кисляка на данное мероприятие. Посол будет в нём участвовать», - уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Церемония начнется в 12:00 по местному времени (20:00 по московскому времени).


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