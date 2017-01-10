Сирия 10 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 10 января, обзор военных действий в Сирии 10.01.2017, война в Сирии

Несмотря на то, что относительно недавно в Сирии было достигнуто перемирие, вооруженные стычки продолжают происходить на регулярной основе. Происходит это в первую очередь из-за того, что отдельные террористические элементы не согласились сложить оружие, а также оказывают сопротивление правительственным войскам. Ситуация, таким образом, постоянно нагнетается.Террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывш. "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) 8 января атаковала одновременно несколько блокпостов сирийской армии и Сил национальной обороны в провинции Хама. Наиболее мощные атаки были направлены на позиции правительственных войск у селений Хунайфис (Хунейфис, 5 км. юго-западнее города Саламия) и Рамлия (между городами Хама и Саламия).В результате двухчасового боя террористам удалось захватить блокпост в районе Хунайфиса и продвинуться в сторону Саламии, в районе Рамлия их атаки были отбиты. Накануне утром атаки "Джебхат Фатх аш-Шам" на Хунайфис были продолжены, начались бои и на других участках фронта в провинциях Хама и Хомс.В настоящий момент боевые действия идут в районе селений Хунайфис, Рамлия, Султания, Кубат аль-Курди (пр. Хама); Окайди, Таир (пр. Хомс). Террористы явно стремятся к расширению зоны конфликта, при этом основные удары нацелены на г. Саламия и на трассу между Хамой и Саламией.Попытки атаковать стоят джихадистам больших потерь. По их скоплениям и огневым позициям со вчерашнего дня наносит массированные удары российская и сирийская авиация. Только в районе Хунайфиса террористы потеряли более 30 человек убитыми и десятки ранеными, уничтожены три единицы их бронетехники и около 8 других транспортных средств (в основном пикапы).Армия правительства Сирии прорвала оборону террористов «Исламского государства» в Восточной Гуте. Продолжаются бои между САА и боевиками у поселка Хазрама. Боевики уничтожили танк «Хезболлы» в Вади Барада.Пилоты Военно-воздушных сил США заявили о ряде опасных сближений с самолетами российских ВКС, произошедших в небе над Сирией.По словам генерал-майора Чарльза Коркорана, пилоты российских ВКС крайне редко дают устный ответ и столь же редко уходят в сторону.«Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас», - сказал военнослужащий.Отмечается, что несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, инциденты не прекратились. Американские летчики обвинили российскую сторону в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, или неспособности или нежелании соблюдать их.Добавим, что командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут стать причиной нового витка напряженности между Москвой и Вашингтоном.Объединенные силы коалиции "Гнев Евфрата", состоящие преимущественно из курдских отрядов YPG за последние четыре дня значительно продвинулись в провинции Ракка. Боевики терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) были выбиты из нескольких селений, в результате чего курды подошли вплотную к плотине Табка на р. Евфрат и в ближайшее время могут взять в окружение группировку ИГ северо-западнее административного центра провинции.В субботу YPG взяли селения Джабар и Малая Сувейдия. В настоящий момент они находятся всего в 1,5-2 километрах от плотины Табка. Одновременно, 7-8 января силы "Гнева Евфрата" атаковали позиции ИГ в районе Тель-Санамен к северу от г. Ракка. В результате почти суток боевых действий террористы потеряли 2 танка, 2 заминированных транспортных средства и десятки человек убитыми. К северо-западу от Ракки курды взяли селения Тель-лак, Абу Суса и Машрафа, угрожая замкнуть кольцо окружения вокруг группировки ИГ.Если YPG удастся взять дамбу Табка, курдам откроется путь к одноименному городу, рядом с которым находится авиабаза. С северного направления курды находятся сейчас в 23 к. от г. Ракка, с западного - в 33 км.Четыре вертолета ВВС США доставили группу американского спецназа в район Аль-Кабр к западу от города Дейр эз-Зор. В ходе спецоперации было уничтожено 25 террористов «Исламского государства» и взяты в плен несколько командиров.В результате нескольких авиаударов ВВС коалиции по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» погибли по меньшей мере 40 рабочих нефтяного месторождения Деро в пригороде Дейр эз-Зора.Подразделения сирийской армии ведут контратаку укрепленных районов боевиков террористических формирований на окраине квартала Даръа Аль-Балад в городе Даръа. Военнослужащие обстреливают террористов из артиллерии и пулеметных установок. В результате под обстрелом со стороны САА были ликвидированы как минимум семь боевиков, также ликвидировано несколько единиц техники террористов.На северо-востоке Сирии в городе Камышли прогремел взрыв, есть жертвы.По информации СМИ, рядом с центральным почтовым отделением в сирийском городе заложили взрывное устройство. Бомбу закрепили на машине, которая была припаркована рядом с почтой. В результате взрыв погиб один человек, ранения получил еще один.Напомним, Камышли находится под контролем армии правительства Сирии и курдских сил самообороны. Летом прошлого года здесь произошел теракт, жертвами которого стали более 50 человек, ранения различной степени тяжести получили более 200 мирных жителей.Атака ССА на позиции боевиков «Исламского государства» на востоке Аль-Баба завершилась неудачей. Турецкие войска атакуют террористов с востока.Турецкая авиация продолжает наносить удары по позициям «Исламского государства» в окрестностях Аль-Баба. За прошедшие сутки ВВС Турции уничтожила около 48 террористов «Исламского государства».Армия правительства Сирии нанесла несколько ракетных ударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе Дейр Хафер на востоке Алеппо. Уничтожено восемь вооруженных пикапов.САА произвела артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе Аль-Рашидин к западу от города Алеппо.Военнослужащие правительственной армии ответили артиллерийским обстрелом на недавний огонь боевиков-оппозиционеров по западной окраине города Алеппо. Сообщается, что несколько террористов было ликвидировано, многие получили ранения.Турецкая артиллерия обстреляла укрепленные районы террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо. По информации источника в командовании армии Турции, боевики понесли численные потери. Кроме того, была разрушена значительная часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств террористов.

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