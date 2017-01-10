Новороссия 10 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 10.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Обстановка в Донбассе, если опираться на последние выкладки, остается невероятно напряженной. Украинская армия раз за разом нарушает то хрупкое перемирие, которое сохраняется в регионе. Несмотря на всю сложность ситуации в регионе, в Донецкой и Луганской народных республиках жизнь идет своим чередом. Здесь происходит множество событий, о которых речь зайдет ниже.Украинские военнослужащие, о пропаже которых сообщало Минобороны Украины, могут перейти на сторону ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он пояснил, что рядовой и офицерский состав вооруженных сил Украины не желает продлевать контракты на военную службу в ВСУ, в результате чего в рядах украинской армии фиксируется падение уровня воинской дисциплины.Также Марочко добавил, что пропавшие украинские военные вероятнее всего не намерены продолжать службу в ВСУ.«Мы предполагаем, что они скоро пополнят ряды Народной милиции ЛНР», - поведал он.Тысячу свечей зажгли в Луганске в память о жертвах так называемой антитеррористической организации, проводимой украинскими властями на территории юго-востока Украины. Акция прошла под хештегом #1000днейвопреки.Сегодня - тысячный день с момента объявления Киевом о начале т.н. АТО. Акция «Свеча памяти» прошла с целью почтить память мирных жителей, погибших от террора украинских силовиков. В завершение акции прошел митинг-реквием. Свечи были зажжены у памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова.«Склоняем головы в память о разбитых судьбах, истерзанных душах и разрушенных семьях… Сегодня горят свечи в память обо всём том горе, которое принесло украинское правительство, начав блокаду Луганской и Донецкой народных республик», - сказал помощник руководителя проекта «Не забудем, не простим!» общественного движения «Мир Луганщине» Сергей Белов.Ополченцы Донецкой Народной Республики, дислоцированные в Зайцево, рассказали о «бизнесе» украинских силовиков.Военнослужащие ДНР сообщили о том, что бойцы ВСУ и нацбатов даже и не думают приезжать в Донбасс воевать за идею, их интересует только нажива и грабеж. Набив мошну, они тут же стремятся вернуться назад. На блокпосту «Майорск» они, не стесняясь, берут деньги за проезд вне очереди, с каждой фуры полагается по 20 тысяч гривен.В занятых населенных пунктах собирают подати с местного населения якобы на нужды армии, на самом деле деньги идут в карманы националистов. Из приглянувшегося дома могут запросто выгнать людей, чтобы расквартироваться самим.Украинские силовики за минувшие сутки 521 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Преступные силы Украины за прошедшие сутки 521 раз нарушили режим прекращения огня, - поведал он. - При этом противник выпустил по территории Республики три танковых снаряда, 64 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 316 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие».Под огнем украинской армии оказалась западная окраина столицы ДНР - поселки Луганское и Александровка. Под Донецком, в районе оккупированной Марьинки (1 км до линии соприкосновения), разведка зафиксировала прибытие группы 30 иностранных наемников из частных военных компаний. В район Курахово, что также к западу от столицы в 18 км от линии фронта, для проведения зачисток среди мирного населения, согласно разведданным, «прибыло около трехсот человек из СБУ».Интенсивным обстрелам, как отметил Басурин, подверглись и пригороды Горловки, а именно поселки Зайцево и Железная Балка. Кроме этого, согласно разведданным, неподалеку от города, в оккупированном ВСУ поселке Шумы зафиксировано прибытие 11 БТРов.По данным командования, сохраняется напряженная обстановка на юге Республики. Так, под обстрелами вновь оказались села Коминетрново, Ленинское, Саханка и Дзержинское. На южном участке фронта, в районе оккупированного поселка Травневое, разведка установила прибытие и расселение личного состава подразделения из состава 46 батальона спецназначения ВСУ. Кроме того, как добавил замкомандующего, в оккупированных силовиками южных селах Чермалык и Мирное было выявлено прибытие четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и прибытие снайперов из состава 501 отдельной бригады морской пехоты.Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили бронетехнику украинских силовиков вне мест, предназначенных для ее хранения, рассказал представитель пресс-службы миссии.Он уточнил, что патруль СММ обнаружил два танка Т-64 на неподвижных транспортерах недалеко от города Константиновка в 60-ти километрах севернее Донецка."Также было зафиксировано два зенитно-ракетных комплекса "Оса", двигавшихся на запад, вблизи ПГТ (поселка городского типа) Новоайдар в 49-ти километрах от Луганска", - добавил представитель миссии.СММ ОБСЕ обнаружила танки и ЗРК ВСУ вне мест хранения отведенной техники. Запрещенное минскими соглашениями вооружение находилось в полусотне километров от Донецка и Луганска.Как уточнил представитель миссии, техника находилась за линиями отвода, но вне отведенных мест для ее хранения.Среди украинской техники были обнаружены два танка Т-64 на неподвижных транспортерах примерно в 60 км от Донецка и два ЗРК «Оса», которые двигались в направлении Луганска, расстояние до столицы ЛНР составляло мене полусотни километров.

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