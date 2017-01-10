Около 22% граждан США считают, что Обама не выполнил своих обещаний

Согласно социальному опросу, проводимому среди жителей США, 22% граждан Америки недовольны результатами деятельности Барака Обамы во время его пребывания на должности президента страны. Однако 32% респондента уверены, что политик сделал все, что изначально обещал гражданам. Наиболее частым ответом среди жителей США стало то, что Барак Обама пытался улучшить жизнь в стране, но по каким-то причинам получилось у политика не все, таких оказалось 44%.Участие в опросе приняли около тысячи граждан Штатов, согласно ответам которых Барак Обама уходит с поста с позитивным рейтингом по окончанию двух сроков подряд. На данный момент граждане Америки относительно довольны результатами президентства Обамы и по-прежнему доверяют ему.

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