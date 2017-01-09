В США неизвестный расстрелял женщину-полицейского

В США, в штате Флорида, неизвестный мужчина более 10 раз выстрелил в женщину- полицейского. Это произошло возле супермаркета Welmart, в городе Орландо. Злоумышленнику удалось скрыться, полиция объявила в его розыск, представив в масс-медиа фоторобот, составленный со слов очевидцев.
В штате Флорида, на территории города Орландо, произошло вооруженное нападение на женщину-полицейского, которая укладывала покупки в багажник своего автомобиля, на территории парковки супермаркета Welmart. К ней неожиданно подошёл один из покупателей и сообщил, что он видел внутри помещения преступника, ранее объявленного в розыск. Сотрудник полиции направилась к входу в здание, когда ей навстречу вышел разыскиваемый и открыл огонь из пистолета. По словам очевидцев, нападавший произвел не менее 12 прицельных выстрелов. Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в городскую больницу. В Орландо объявлен розыск нападавшего, некоторые районы города перекрыты.
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