В США неизвестный расстрелял женщину-полицейского

В штате Флорида, на территории города Орландо, произошло вооруженное нападение на женщину-полицейского, которая укладывала покупки в багажник своего автомобиля, на территории парковки супермаркета Welmart. К ней неожиданно подошёл один из покупателей и сообщил, что он видел внутри помещения преступника, ранее объявленного в розыск. Сотрудник полиции направилась к входу в здание, когда ей навстречу вышел разыскиваемый и открыл огонь из пистолета.По словам очевидцев, нападавший произвел не менее 12 прицельных выстрелов. Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в городскую больницу. В Орландо объявлен розыск нападавшего, некоторые районы города перекрыты.

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