Джон Керри объявил об уходе из большой политики в январе

Джон Керри, госсекретарь США, объявил, что после официальной отставки 20 января намерен покинуть большую политику, завершив карьеру государственного служащего. О своей позиции высший чиновник заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Джон Керри, нынешний госсекретарь США, намерен оставить свой пост и уйти из большой политики. Об этом секретарь Госдепартамента сообщил в ходе состоявшейся в Вашингтоне пресс-конференции. По мнению господина Керри, сразу после официальной отставки, по сроку ожидающейся 20 января 2017 года, он намерен оставить госслужбу, завершив свою карьеру. По уточнённым данным, 73-летний Джон Керри находится на посту государственного секретаря Соединённых Штатов с начала февраля 2013 года. Решение высшего чиновника основано на законах США и устоявшейся традиции: при уходе президента страны вместе с ним в отставку подаёт и секретарь Госдепартамента.
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