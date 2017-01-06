Новости Украины сегодня, 06.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 6 января

Самые последние новости Украины на сегодня, 6 января 2017 года, сообщают о массе событий, среди которых можно выделить следующие: премьер страны Владимир Гройсман назвал ключевой вызов для Украины. Виктор Медведчук констатировал, что Украина постепенно превращается в транспортное захолустье. В администрации Петра Порошенко рассказали о планах на Донбасс.Борьба с бедностью на Украине является ключевым вызовом для властей Незалежной. Такое мнение высказал в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы кабмина, малоимущим гражданам Украины будет протянута рука помощи.«Какой наш самый большой вызов сегодня? Борьба с бедностью, - подчеркнул глава украинского правительства. - Мы должны побороть бедность в нашей большой 45-миллионной стране».Глава украинского правительства также заверил, что малоимущим украинцам будет оказана помощь за счет оформления субсидий для оплаты услуг ЖКХ.Примечательно отметить, что ранее сообщалось, что решение Нацбанка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов поможет вывести экономику страны из тени и оздоровит всю финансовую систему.Лидер Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» Виктор Медведчук заявил, что «реформаторы» сделали Украину никому не интересным логистическим захолустьем. Об этом он написал в своем блоге. «Китай начал прямые поставки грузов по железной дороге в Англию. Согласно сообщению госкомпании«Китайские железные дороги», распространенному агентством Bloomberg, транзитный маршрут пройдет через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Заявлено, что 12 000 километров до Великобритании поезд преодолеет за 18 дней. Украины в списке транзитных государств нет», - отметил Медведчук.По его словам, в ноябре посол КНР в Украине Ду Вэй уверял, что реализация китайского инфраструктурного проекта «Шелковый путь», призванного активизировать торговлю между Китаем и Европой, «без Украины… будет неполной, даже немыслимой».«Как же так получилось, что объем товарного транзита из Китая по железной дороге постоянно растет, украинские политики не устают рассказывать о «транзитном потенциале» Украины, а вот реализовать этот «потенциал» «реформаторы» не способны?» - недоумевает Медведчук.Он отметил, что если Казахстан, Россия и Беларусь развивают инфраструктуру и получают преимущества от единого таможенного пространства, то Украина в основном развлекает общественность авантюрами вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход РФ. Также политик сообщил, что Украина не может похвастаться положительными результатами и в динамике перевозки грузов водным транспортом.«А если учесть, что в ближайшие годы Украина может лишиться и значительной доли транзита газа по своей территории, то очевидно, что «реформаторы» сделали нашу страну никому не интересным логистическим захолустьем», - заключил Медведчук.Ранее стало известно, что маршрут «Нового шелкового пути» пройдет через территорию России, а не Украины. Следование по маршруту протяженностью свыше 12 тыс. километров займет около 18 суток. Поезд следует через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Пока рейс будет выполняться один раз в неделю. Первый поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в американском издании The Wall Street Journal официальный ответ на вышедшую в той же газете до Нового года статью украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой тот рекомендовал Киеву изменить жесткую позицию по отношению к Донбассу с оглядкой на изменения в политике США после президентских выборов.В своей статье Елисеев дает решительную проукраинскую отповедь бизнесмену: Киев, по его словам, «не может согласиться пойти на компромиссы из-за одной только обеспокоенности». «Страх и слабость - плохие советники», - объявил замглавы президентской администрации.Мысль Елисеева сводится к тому, что любые попытки компромисса будут восприняты как «торговля территориями», которая противоречит взятому Украиной курсу на евроинтеграцию.В этой связи также напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко объявил, что Украина останется «надежным партнером» США несмотря на смену президента.

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