Новости России и мира сегодня, 06.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 6 января

Последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 6 января, информируют о следующих событиях: Джон Керри отличился прощальным письмом, которое довел до общественности. Американские спецслужбы не смогли предоставить Бараку Обамы сенсационных данных о кибератаках. Джозеф Байден рассказал об ответе на кибератаки.Глава американской дипломатии Джон Керри написал прощальное письмо. В нем политик признал, что перезагрузка отношений между Россией и США принесла пользу.Госсекретарь США подготовил письмо по случаю окончания работы действующей администрации президента Барака Обамы. Он заявил, что политика нынешнего главы государства позволила получить выгоду как Москве, так и Вашингтону.По его словам, перезагрузки отношений в первую очередь повлияла на контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для американских солдат в Афганистане. "В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов", - написал дипломат, уточнив, что имеет ввиду такие стратегические вопросы, как координация действий по проблемам Арктики и ядерное соглашение с Ираном.Не забыл Керри и о разногласиях России и США по ряду вопросах. Глава американской дипломатии в очередной раз напал на Москву с голословными обвинениями в совершении хакерских атак, а также заявил о "военной интервенции в Сирию", опустив тот факт, что президент арабской республики Башар Асад сам попросил помощи у России.Отметим, даже известные взломщики называют утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам истерией. В частности, такую точку зрения высказал знаменитый хакер Guccifer, который неоднократно получал несанкционированный доступ к секретной информации о политической верхушке США.Американские спецслужбы не смогли предоставить действующему президенту США Бараку Обаме никакой сенсационной информации, касающейся якобы вмешательства российских властей в прошедшие выборы главы государства.Как стало известно местным СМИ, в докладе спецслужб о «российском вмешательстве» в выборы в США не содержится никаких сенсаций.Кроме того, отмечается, что сценки спецслужб США, приведенные в докладе, свидетельствуют о весьма изобретательной интерпретации разведданных.Сообщается, что секретный документ объемом более 50 страниц был в четверг передан для рассмотрения главе государства.Добавим, что по словам директора национальной разведки Джеймса Клэппера, сокращенная версия документа, не содержащая секретных данных, будет обнародована в начале следующей недели.Пока еще действующий вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты дали ответ на кибератаки, якобы выполненные российскими хакерами.По его словам, он может предать огласке далеко не все действия американских спецслужб, однако ответные меры обязательно присутствовали.Байден напомнил, что больше месяца назад перед американскими властями встал вопрос, должны ли они ответить на атаки хакеров.«Я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое», - подчеркнул он.Напомним, что 29 декабря прошлого года действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в прошедшие в ноябре выборы главы государства.

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