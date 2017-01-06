Новороссия 6 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 06.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Ситуация в Донбассе, ежели опираться на последние новости, продолжает накаляться из-за действий украинских силовиков, которые помимо непосредственных обстрелов, еще и стягивают в регион ударную военную технику. Накануне, в частности, по огромной чередой ударов оказались Горловка и пригороды Донецка. Ополченцы рассказали о разрушениях.Разведка Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в зону так называемой АТО дополнительной военной техники украинской армии. По словам закомомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ замечено на северо-западе от Горловки, в районе населенного пункта Константиновка.Согласно приведенным данным, в составе груза числились шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30, шесть 152 мм самоходных гаубиц «Акация», шесть РСЗО «Град» и семь единиц танков.Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил сегодня в ходе брифинга, что командование украинской армии проводит внезапные проверки в связи с участившимися случаями употребления алкоголя внутри подразделений.Представители командования ВСУ решили перейти к тактике внезапных проверок подразделений армии. Поводом для этого стали многочисленные случаи употребления алкоголя, отравления алкогольными суррогатами, а также случаи невыполнения приказов. В целом также отмечается низкий уровень дисциплины внутри украинской армии, рассказал представитель штаба Народной милиции республики.Согласно данным разведки ЛНР, в ходе одной из проверок, проводившейся в военной части 2-ого механизированного батальона 24-й бригады ВСУ, было выявлено отсутствие восьми офицеров, которые должны были заступить на дежурство. Кроме того, зафиксировано, что трое военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.Как заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах контактной группы в Минске Владислав Дейнего, украинская сторона отвергает предложения ЛНР рассмотреть некоторые перспективные участки для отвода техники и подразделений в Донбассе.В ходе обсуждения вопроса о разведении сил и средств от линии соприкосновения Киев намеренно избегает возможности принять удобное для обеих сторон решение. Так, договоренности по пилотному участку в районе населенного пункта Трехизбенка, который был заявлен и Украиной, и представителями ЛНР, достичь до сих пор не удалось, подчеркнул Владислав Дейнего.По его словам, Киев сразу же отозвал данное предложение, как только обнаружил, что представители республики также рассматривают этот вариант и считают его перспективным. Таким образом, украинская сторона избегает любых совпадений в вопросах формирования новых участков для отвода сил и средств от линии разграничения. В результате серьезные сдвиги в этой части минских соглашений по-прежнему отсутствуют по вине украинских представителей, резюмировал Дейнего.Военнослужащие украинской армии обстреляли поселок Зайцево. "Зайцево под обстрелом. Прямое попадание в центре поселка. Карбышева 80. Пострадавших нет", - сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.В момент прилета в доме находилась бабушка с дедом, выжили они чудом, из-под обломков их достали соседи, добавил он.Как сообщил сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин, за минувшие сутки прифронтовые зоны ДНР оказывались под огнем военнослужащих ВСУ свыше 400 раз.Ситуация в ДНР все еще остается напряженной, отметил он. По имеющимся данным, в общей сложности украинские силовики 427 раз открывали огонь по территории республики, в том числе и из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных минометов. Всего по прифронтовым зонам ДНР было выпущено 73 мины калибра 120 и 82 мм. Кроме того, были произведены десятки выстрелов из вооружения БМП и выпущено 133 боеприпаса из различных типов гранатометов. При обстрелах подразделения ВСУ также использовали различные виды стрелкового оружия, рассказал Эдуард Басурин.Под огнем подразделений ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка на западной окраине Донецка, Зайцево и Железная Балка в пригороде Горловки, Ясиноватая и села Спартак, Крутая Балка и Жабичево в ее окрестностях, а также южные села Саханка, Ленинское и Коминтерново Новоазовского района.Напомним, ранее представители силовых ведомств ДНР сообщили о том, что за вчерашний вечер и ночь украинские военнослужащие выпустили 60 мин и десятки боеприпасов из бронированных машин и гранатометов по территории республики.Представители военных ведомств народных республик Донбасса в четверг почти одновременно объявили о том, что по данным разведки, украинские войска близ линии соприкосновения вооруженных сил в Донбассе усилены танками и реактивными системами залпового огня. Об усилении ВСУ в Донбасса объявили заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.«Отмечается прибытие в Константиновку железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе семь единиц танков, шесть реактивных систем залпового огня «Град», шесть самоходных гаубиц «Акация», а также шесть буксируемых гаубиц Д-30», - объявил в ходе брифинга Басурин.Военные ЛНР фиксируют прибытие к линии соприкосновения танков, артиллерийских установок "Гвоздика" и большого количества БМП.Присутствие вблизи линии соприкосновения сил в Донбассе танков и крупнокалиберной артиллерии является прямым нарушением положений минских договоренностей, подчеркнули представители ДНР и ЛНР.Под огнем украинской армии оказались окрестности Донецка, юг Республики и н.с. Калиновка. Об этом пишут в социальных сетях.«15:55. Минометно-стрелковые бои на данный момент идут: Новоазовский район (Саханка, Коминтерново), Донецкий Аэропорт - Спартак - Ясиноватский блок пост, а также в районе Калиновки (под Дебальцево)», - говорится в сообщении.Министерство обороны Донецкой Народной Республики отмечает увеличение провокаций и продвижение позиций украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин."За последнее время отмечается активизация провокационных действий украинских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции. В нарушение всех договоренностей ВСУ (вооруженные силы Украины) продолжают вынашивать планы захвата территории в "серой зоне", вплотную приближаясь к станции, что грозит возобновлением активных боевых действий", - сказал представитель оборонного ведомства."В результате, ведения огня со стороны ВСУ ДФС может получить повреждения и без воды останутся как часть населения республики, так и жители подконтрольных Киеву населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое. В этой связи обращаемся к миссии ОБСЕ", - добавил Басурин.Украинская армия с вечера обстреляла шесть населенных пунктов на окраинах Донецка, Ясиноватой и на юге Республики. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.«С 18:00 до полуночи под огнем украинской стороны оказались поселки Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак Ясиноватского района, Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР», - сказал представитель ведомства.По данным источника, огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, а также вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия.Согласно информации собеседника, с позиций ВСУ было выпущено свыше 60 мин и десятки снарядов из бронемашин и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166894-news.html