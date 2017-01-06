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Сирия 6 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 6 января, обзор военных действий в Сирии 06.01.2017, война в Сирии

Сирия 6 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 6 января, обзор военных действий в Сирии 06.01.2017, война в Сирии
Несмотря на достигнутое недавно перемирие в Сирии, обстановка в этой стране оставляет желать лучшего. Раз за разом приходят неутешительные информационные сообщения и сводки, из которых становится понятно, что боевики не готовы отказываться от оружия. Вместе с этим они совершают террористические акты. Для примера можно обратиться к Латакии.

Новости Сирии сегодня, 6 января 2017

МИД Сирии накануне проинформировал, что столица страны лишилась 80% источников питьевой воды из-за диверсии, совершенной террористами в долине Вади-Барада.

Сообщается, что экстремисты взорвали магистральный водопровод и загрязнили его дизельным топливом. Данное преступление было совершено 24 декабря прошлого года и привело к катастрофическим последствиям.

Послание об этом было направлено внешнеполитическим ведомством в Совет Безопасности ООН. Отмечается, что диверсия, совершенная боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), расценивается властями Сирии как военное преступление

«Свыше 7 млн жителей Дамаска, включая детей и женщин, испытывают сейчас острую нехватку питьевой воды», - говорится в документе.

«Исламское государство» стягивает силы для масштабной атаки столицы провинции. Армия правительства Сирии произвела превентивный удар в районе Дейр эз-Зора Джебель Тарде, уничтожив множество террористов.

Идлиб может стать новой «горячей точкой» после освобождения города Алеппо в Сирии. Такое мнение выразил министр по вопросам примирения Сирии Али Хайдар.

Он подчеркнул, что правительство четко определило свои цели, и будет всеми средствами отстаивать территориальную целостность.

Хайдар заявил о необходимости сражения с боевиками, чтобы Идлиб не остался под контролем боевиков.

По мнению министра, завершение процесса примирения в пригородах Дамаска может стать толчком к наращиванию сил боевиков в Идлибе.

Сводки из Сирии: новости Латакии сейчас, 06.01.2017

5 января 2017 года в городе Джебла сирийской провинции Латакия (16 км. южнее административного центра г. Латакия) произошел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался в районе Аль-Амара рядом с городским стадионом. В результате были уничтожены и повреждены более 20 припаркованных машин, сильно поврежден стадион и соседние здания.

В результате теракта на месте погибли 11 человек, около 35 получили ранения. Позднее в местной больнице скончались еще четыре человека, увеличив количество жертв до 15 человек.

Какая группировка ответственна за взрыв в Джебла пока неизвестно, но в Латакии действуют террористы "Джебхат Фатх аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" (запрещены в России) и других джихадистских группировок, пытающихся в последнее время дестабилизировать ситуацию. Помимо террористической угрозы диверсионные группы проникают непосредственно к г. Латакия (в т.ч. к авиабазе "Хмеймим") и обстреливают сирийские и российские патрули.

После неудавшегося штурма западных окраин города Аль-Баб 21 декабря 2016 г. турецкая армия и союзные ей силы исламистов на время отказались от активных наступательных действий. По позициям терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) активизировала удары авиация.

С первых чисел января этого года российские самолеты тоже начали оказывать воздушную поддержку турецко-исламистской коалиции под Аль-Бабом, однако это не спасает их от потерь.

С утра 4 января российская авиагруппа нанесла около 5 ударов по позициям ИГ на западных окраинах Аль-Баба. Не смотря на это после полудня террористы организовали атаку против турецких военных. К скоплению турецких войск был направлен заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб один турецкий военнослужащий, еще четверо получили ранения и были эвакуированы в госпиталь Газиантепа.

Основной ударной силой ИГ являются террористы-смертники на автомобилях и БМП с большим количеством взрывчатки. 3 января агентство ИГ "Амак" опубликовало статистику за 2016 год, согласно которой в Ираке и Сирии в течение года было совершено 1 112 атак с помощью заминированных транспортных средств.

Алеппо сегодня, 6 января: новости последних часов

3 января ряд российских телеканалов показали кадры работы российских саперов в Алеппо. Тотальное минирование боевиками при отступлении давно стало нормой, поэтому обезвреживание оставленных СВУ, мин и различных ловушек - первоочередная задача. Работы очень много, используются как технические средства - роботы, сканеры и т.д, так и служебные собаки.

САА успешно отбила несколько масштабных атак террористов «Исламского государства» в районе аэропорта Квайрес на востоке Алеппо. В результате террористы потеряли пять бронемашин и более 45 бойцов. Бои идут около деревни Насраллах к северу от аэропорта. САА удалось отбить первые две атаки, однако террористы продолжают наступление.

Российские саперы продолжают разминирование восточного Алеппо. В старом грузовике в районе Бустан аль-Каср обнаружен мощный фугас.

Сирийский Красный крест доставил пять насосов для воды в Сулейман аль-Халаби. Их должно хватить примерно на два миллиона человек.

Произошел взрыв заминированного автомобиля в районе Азаз на севере Алеппо. Российские солдаты доставили подарки для сотен детей в детских домах, школах и детских садах Алеппо.

Жители деревни Шейх Исса вернулись в свои дома после завершения операции SDF по разминированию.


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