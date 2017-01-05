США ввели политсанкции против сына Усамы Бен Ладена

В Вашингтоне ввели политические санкции против сына Усамы Бен Ладена. Речь идет о Хамзе Бен Ладене, об этом заявил пресс-представитель Государственного департамента страны в ходе брифинга национальным масс-медиа.
На территории США введены политические санкции по отношению к Хамзе Бен Ладену. Мужчина был внесён в санкционный список за деятельность, которая, по мнению Вашингтона, представляет значительную опасность и серьёзный риск национальной безопасности Соединенных Штатов, а также гражданам страны. По уточнённой информации пресс-представителя Госдепа, Хамза официально числится в рядах запрещённых формирований, призывая «соратников по борьбе» к актам отмщения в столицах западно-европейских стран. Отдельно боевик высказывается против США и американского народа. В список попал также коллега Хамзы Бен Ладена, Ибрагим Аль Бано, один из основных лидеров запрещённых в мире и России вооружённых отрядов на Аравийском полуострове.
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