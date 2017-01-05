Керри рассказал СМИ о пользе перезагрузки отношений с Москвой

Джон Керри, занимающий пост секретаря Государственного департамента в команде 44-го президента США Барака Обамы, заявил национальным масс-медиа о том, что он считает что перезагрузка в отношениях между Соединенными Штатами и Россией принесла несомненную пользу. В самом начале президентского срока Барак Обама настаивал на проведении перезагрузки политических отношений между державами мира.Это в итоге привело к полному контролю над ядерными потенциалами двух государств, а также полному контроль маршрутов поставок компонентов для производства ядерного оружия в Иран.Кэрри особо выделил тему возможности совместной работы двух стран в сферах, находящихся в общих политических интересах. В качестве примера было приведено ядерное соглашение с Ираном, защита морских территорий и совместные координационные действия по экологическим проблемам арктической зоны.

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