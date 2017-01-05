Трамп опроверг предположения СМИ о своей ненависти к спецслужбам

Причиной для обсуждения этого вопроса стало то, что ранее политик согласился с мнением основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем по поводу проблем с кибербезопасностью партии демократов. Несмотря на заявления спецслужб, что в хакерских атаках виновата Россия, Дональд Трамп посчитал, что проблема исключительно в организации работы. Тогда СМИ решили, что новоизбранный президент недолюбливает спецслужбы США.Чтобы в очередной раз опровергнуть слухи по поводу своей персоны, Трамп в социальной сети высказался, что журналисты неправильно презентуют эту ситуацию и, на самом деле, он является фанатом спецслужб. К слову, западные СМИ ранее сообщили, что новый президент США намеревается сократить штаб ЦРУ и провести реформу ведомства.

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