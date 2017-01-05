Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Самые последние новости указывают на то, что в Донбасс украинскими силовиками перебрасывается тяжелая военная техника, что явно идет в противоречие с мирными договоренностями. Вместе с этим военнослужащие украинской армии не прекращают обстрелы. В подобных условиях крайне тяжело заглядывать даже в ближайшую перспективу, где пока просвета не виднеется.Разведка Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в зону так называемой АТО дополнительной военной техники украинской армии. По словам закомомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ замечено на северо-западе от Горловки, в районе населенного пункта Константиновка.Согласно приведенным данным, в составе груза числились шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30, шесть 152 мм самоходных гаубиц «Акация», шесть РСЗО «Град» и семь единиц танков.Сегодня представитель Генштаба Минобороны Украины Андрусяк заявил, что в 2017 году ВСУ запланировали провести массовую мобилизацию офицеров запаса.«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», - поведал Андрусяк и уточнил, что под призыв подпадают все те граждане Украины до 43 лет, которые прошли обучение на военных кафедрах, но не отслужили в армии.Напомним, что вчера министр обороны Украины Полторак анонсировал регулярные запуски украинских боевых ракет над российской территорией.Наблюдатели ОБСЕ расширят зоны контроля на всю территорию Донбасса. В первую очередь будет контролироваться соблюдение режима прекращения боевых действий. Об этом заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц.«ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня», - заявил Курц. При этом он подчеркнул, что к возможностям миссии «надо подходить реалистично», добавив, что «необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах».Кроме того, Курц напомнил, что единственной базой, на основании которого нужно действовать - это минские соглашения. «И хотя меня не удовлетворяет уровень выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас», - пояснил председатель ОБСЕ.Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ за сутки 427 раз обстреляли прифронтовые районы ДНР.По его словам, украинские военные выпустили 133 боеприпаса из различных типов гранатометов, а также 73 мины калибрами 82 и 120 мм. В ходе обстрела противник также применил вооружение боевой машины пехоты и различное стрелковое оружие.Так, ВСУ обстреляли пригороды Горловки (поселки Железная Балка и Зайцево), села Коминтерново, Ленинское и Саханка Новоазовского района, территории вблизи поселков Крутая Балка, Жабичево, Спартак и Александровка, город Ясиноватая.Представители военных ведомств народных республик Донбасса в четверг почти одновременно объявили о том, что по данным разведки, украинские войска близ линии соприкосновения вооруженных сил в Донбассе усилены танками и реактивными системами залпового огня. Об усилении ВСУ в Донбасса объявили заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.«Отмечается прибытие в Константиновку железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе семь единиц танков, шесть реактивных систем залпового огня «Град», шесть самоходных гаубиц «Акация», а также шесть буксируемых гаубиц Д-30», - объявил в ходе брифинга Басурин.Военные ЛНР фиксируют прибытие к линии соприкосновения танков, артиллерийских установок "Гвоздика" и большого количества БМП.Присутствие вблизи линии соприкосновения сил в Донбассе танков и крупнокалиберной артиллерии является прямым нарушением положений минских договоренностей, подчеркнули представители ДНР и ЛНР.Украинские силовики продолжают ротацию и усиление своих подразделений вблизи линии соприкосновения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко."Наша разведка продолжает фиксировать ротацию и усиление позиций вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов Болотенное и Сизое на позициях находится вооружение и военная техника 14-й механизированной бригады в количестве: БМП - до 10 единиц, танков - две единицы, МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный - прим. ред.) - одна единица", - сообщил Марочко.Он отметил, что в селе Валуйское, в районе рыбхоза, размещены две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" из состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 14-й бригады, один танк Т-64, одна БМП и один МТЛБ."В Новолуганское, находящееся в "серой зоне", занятое карателями в нарушение Минских соглашений, на вновь оборудованные позиции прибыли БМП-1 в количестве двух единиц", - добавил Марочко.Украинские силовики за сутки 427 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Противник выпустил по территории Республики 73 мины калибрами 82 и 120 мм, а также 133 боеприпаса из различных типов гранатометов, применялись вооружение БМП и стрелковое оружие», - отметил Басурин.По его словам, командование зафиксировало «427 нарушений режима прекращения огня».Под огонь ВСУ попали пригороды Горловки: поселки Зайцево, Железная Балка. На северо-западе от города, в районе оккупированной Константиновки, разведка ДНР заметила прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой.«В частности, семь единиц танков, шесть РСЗО «Град», шесть 152 мм самоходных гаубиц «Акация», а также шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30», - перечислил состав груза представитель командования.Напряженная обстановка сохранялась на юге Республики. ВСУ вели обстрелы районов сел Саханка, Ленинское и Коминтерново Новоазовского района.В агломерации столицы - города Донецка - отмечен огонь с украинской стороны по территориям вблизи поселков Александровка и Спартак, Жабичево, Крутая Балка и городу Ясиноватой.Именно там, как отмечает разведка, украинская армия планирует продвинуться вглубь территории «серой зоны». Цель - закрепиться в районе Донецкой фильтровальной станции - ключевого объекта водоснабжения района. Ведение там любых боевых действий ставит под угрозу водоснабжение как населенных пунктов ДНР, так и оккупированных территорий.

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