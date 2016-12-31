Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями

Ассистенты Дональда Трампа получают от своего работодателя только бумажные письма. 45-й президент США хочет остаться в стороне от Всемирной паутины.У западных СМИ для примера есть одна история. Однажды республиканец решил поблагодарить Эрика Эриксона за хвалебную статью о нем. Вместо привычного электронного письма журналист получил написанное от руки в формате PDF. Ассистент Дональда Трампа все равно послал его послание по интернету, только в отсканированном виде. Такой жест весьма удивил Эрика Эриксона.По словам президента, его отвлекает электронная почта. Прежде чем прочесть послание помощники Трампа распечатывают их. Несмотря на свою неприязнь к современным технологиям, Дональд Трамп все же зависим от интернета. Его необъяснимой страстью является социальная сеть Twitter.

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