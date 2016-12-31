Меркель поздравила немцев с Новым Годом и пожелала оптимизма

Ангела Меркель поздравила с Новым годом весь немецкий народ. В своем обращении она призвала население страны к оптимистическому настрою.
В новогоднем обращении к Германии канцлер пожелала соотечественникам не терять чувство оптимизма, не смотря на окружающую опасность. Она пообещала, что в следующем году сделает все, чтобы защитить народ от нападений. Меркель подметила, что, не смотря на то, что многие беженцы причастны к неспокойствам в стране, защита сирийцев для Германии – правильная политика.
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