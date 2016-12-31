Меркель поздравила немцев с Новым Годом и пожелала оптимизма

В новогоднем обращении к Германии канцлер пожелала соотечественникам не терять чувство оптимизма, не смотря на окружающую опасность. Она пообещала, что в следующем году сделает все, чтобы защитить народ от нападений.Меркель подметила, что, не смотря на то, что многие беженцы причастны к неспокойствам в стране, защита сирийцев для Германии – правильная политика.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165693-news.html