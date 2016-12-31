Новости Новороссии сегодня, 31 декабря: сводки ополчения, ситуация в Донбассе, обзор военных действий в ДНР и ЛНР, новости Дебальцево 31.12.2016

Ситуация в Новороссии перед новогодними праздниками остается достаточно тяжелой. Происходит это по той причине, что украинские силовики не только не соглашаются на то, чтобы сложить оружие, а, напротив, стягивают в Донбасс дополнительную ударную группировку. Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время ситуация в регионе ухудшится.Новости Новороссии на сегодня, 31.12.2016
Пьяные бойцы Национальной гвардии Украины протаранили на БМП автомобиль жителя населенного пункта Макарово. Об этом в субботу поведал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Согласно предварительной информации, украинские силовики бросили пострадавшего умирать на морозе, однако мужчина успел рассказать об инциденте своим родственникам.
Вместе с этим следует уточнить, что накануне трое украинских диверсантов погибли, попытавшись перебраться через минное поле в зоне военного конфликта в Донбассе.
Глава ДНР Александр Захарченко принял решение отменить комендантский час на территории республики в новогоднюю и рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР.
«Глава республики распорядился приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 часов 31 декабря 2016 года до 05:00 часов 1 января 2017 года, а также с 23:00 часов 6 января до 05:00 часов 7 января 2017 года», - говорится в сообщении.
Во время приостановки действия комендантского часа МВД ДНР будет патрулировать улицы в усиленном режиме.Сводки ополчения Новороссии сегодня, 31 декабря: обзор военных действий
Украинские военные со своих позиций, расположенных под Авдеевкой, не прекращают обстреливать окраины города Ясиноватая и позиции ДНР в авдеевской промышленной зоне. За последние сутки только изменилась тактика обстрелов. Об этом пишет на своей странице в соцсети военный корреспондент Марина Харькова.
«Если прежде при ведении огня больше применялась артиллерия, а стрельба открывалась по площадям, то теперь режим новогоднего «перемирия» ВСУ нарушают, в основном, огнем из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. При этом стрельба стала более прицельной. Украинские минометчики «укладывают» мины там, где по их сведениям, находятся блиндажи и объекты линии обороны армии ДНР.
Порядок провокаций со стороны украинских военных на ясиноватском направлении не изменился. Обстрелы начинаются вечером, после 18 часов, не стихают ночью, а днем раздаются, преимущественно, одиночные залпы из минометов, и реже - из орудий БМП», - написала военкор.
Украинское командование сосредоточило в зоне так называемой "АТО" более 19 тысяч силовиков. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.
"Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19 464 человека; танков - 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм - 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм - 100 единиц; РСЗО - 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) - 621 единица", - рассказал он.
Командование ВСУ перебросило в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское военную технику и до 100 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко.
По словам Марочко, в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины общей численностью до 100 человек.Последние новости Донбасса сейчас, 31 декабря 2016
Киевские войска накануне вечером нарушили режим прекращения огня, обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района.
Как сообщил и.о. городского главы Горловки Иван Приходько, 30 декабря с позиций ВСУ около 23.30 начался обстрел по поселку Зайцево. «Было около семи прилетов», - поведал он.
Глава Новоазовского района сообщил, что накануне вечером велась стрельба в районе сел Саханка и Красноармейское. Как сообщает Донецкое агентство новостей, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Украинские силовики с января по декабрь 2016 года потеряли в зоне так называемой "АТО" более 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.
"Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15", - отметил он.
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