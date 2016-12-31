Новости Новороссии сегодня, 31 декабря: сводки ополчения, ситуация в Донбассе, обзор военных действий в ДНР и ЛНР, новости Дебальцево 31.12.2016

Ситуация в Новороссии перед новогодними праздниками остается достаточно тяжелой. Происходит это по той причине, что украинские силовики не только не соглашаются на то, чтобы сложить оружие, а, напротив, стягивают в Донбасс дополнительную ударную группировку. Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время ситуация в регионе ухудшится.Пьяные бойцы Национальной гвардии Украины протаранили на БМП автомобиль жителя населенного пункта Макарово. Об этом в субботу поведал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.Согласно предварительной информации, украинские силовики бросили пострадавшего умирать на морозе, однако мужчина успел рассказать об инциденте своим родственникам.Вместе с этим следует уточнить, что накануне трое украинских диверсантов погибли, попытавшись перебраться через минное поле в зоне военного конфликта в Донбассе.Глава ДНР Александр Захарченко принял решение отменить комендантский час на территории республики в новогоднюю и рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР.«Глава республики распорядился приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 часов 31 декабря 2016 года до 05:00 часов 1 января 2017 года, а также с 23:00 часов 6 января до 05:00 часов 7 января 2017 года», - говорится в сообщении.Во время приостановки действия комендантского часа МВД ДНР будет патрулировать улицы в усиленном режиме.Украинские военные со своих позиций, расположенных под Авдеевкой, не прекращают обстреливать окраины города Ясиноватая и позиции ДНР в авдеевской промышленной зоне. За последние сутки только изменилась тактика обстрелов. Об этом пишет на своей странице в соцсети военный корреспондент Марина Харькова.«Если прежде при ведении огня больше применялась артиллерия, а стрельба открывалась по площадям, то теперь режим новогоднего «перемирия» ВСУ нарушают, в основном, огнем из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. При этом стрельба стала более прицельной. Украинские минометчики «укладывают» мины там, где по их сведениям, находятся блиндажи и объекты линии обороны армии ДНР.Порядок провокаций со стороны украинских военных на ясиноватском направлении не изменился. Обстрелы начинаются вечером, после 18 часов, не стихают ночью, а днем раздаются, преимущественно, одиночные залпы из минометов, и реже - из орудий БМП», - написала военкор.Украинское командование сосредоточило в зоне так называемой "АТО" более 19 тысяч силовиков. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко."Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19 464 человека; танков - 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм - 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм - 100 единиц; РСЗО - 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) - 621 единица", - рассказал он.Командование ВСУ перебросило в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское военную технику и до 100 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко.По словам Марочко, в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины общей численностью до 100 человек.Киевские войска накануне вечером нарушили режим прекращения огня, обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района.Как сообщил и.о. городского главы Горловки Иван Приходько, 30 декабря с позиций ВСУ около 23.30 начался обстрел по поселку Зайцево. «Было около семи прилетов», - поведал он.Глава Новоазовского района сообщил, что накануне вечером велась стрельба в районе сел Саханка и Красноармейское. Как сообщает Донецкое агентство новостей, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.Украинские силовики с января по декабрь 2016 года потеряли в зоне так называемой "АТО" более 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко."Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15", - отметил он.

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