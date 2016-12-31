Новости Сирии сегодня, 31.12.2016: ситуация в Алеппо сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 31 декабря

Российские военные доставили в Сирию новогодние подарки для детей, которые настолько устали от военных действий, что любое проявление внимания оказывается для них крайне важным. И если в Алеппо жители готовятся к празднику, то в ряде других населенных пунктов ситуация остается напряженной в виду того, что многие террористы отказываются следовать духу мирных договоренностей.Новости Сирии сегодня, 31 декабря 2016, за последние часы
Российская сторона подарила Сирии аэромобильный госпиталь, который работал в пригородных районах Алеппо. Соответствующее соглашение подписали директор департамента международной деятельности МЧС Российской Федерации Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.
«Вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами передается в дар сирийской стороне», - отметили в пресс-службе МЧС РФ.
Президент Сирии Башар Асад готов всеми возможными средствами содействовать достигнутому соглашению о прекращении огня. Об этом после встречи с сирийским лидером сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом состоялась в ходе посещения Дамаска и Хмеймим совместной делегацией представителей Совета Федерации России и членов Европарламента. По итогам встречи Косачев сообщил, что сирийский лидер готов содействовать сохранению достигнутого перемирия.
«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», - объяснил Косачев.
Также сенатор отметил, что Башар Асад считает очень мощной конструкцию, при которой соглашение о прекращении огня достигнуто с участием Турции и Ирана. Сирийский лидер считает, что противоречия сторон заставляют их выступать с аналогичных российской позиций.Сводки из Сирии на сегодняшний день, 31.12.2016: обзор военных действий
Сирийские курды продолжают бои против ИГ за город Махмудли к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Hawar.
Сирийские демократические силы, костяк которых составляют курдские бойцы, ведут борьбу с боевиками ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» запрещено в России как террористическая организация). В настоящий момент идут бои за освобождение Махмудли к северу от Ракки, передает Hawar. Боестолкновения продолжаются в городской черте, уничтожены десятки боевиков, военная техника и транспорт ИГ.
Боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли населенный пункт Шурфа, который находится в провинции Алеппо из минометов и стрелкового оружия. Также шквал огня обрушился на несколько кварталов за чертой города. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
Как отмечается, террористы применили в Алеппо и его пригородах также реактивные системы залпового огня. Досталось кварталам Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх в городе Алеппо.
Напомним, в ночь на 30 декабря правительственные войска Сирии и вооруженные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Арабской Республики. Соглашение не распространяется на террористические группировки запрещенные в России «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».
После освобождения от ИГ деревни Шарифа, подразделения САА продолжили операцию вблизи аэродрома Т-4 и Пальмиры.
ВКС РФ, ориентируясь по данным разведки, нанесли несколько авиаударов по линии обороны ИГ. Правительственным силам удалось занять большую часть высот на вершинах холмов вблизи Тэль Шара. На данным момент известно о том, что в результате этих ударов САА, не менее 25 террористов уничтожены или ранены. На данный момент правительственные силы ожидают подкрепления, по некоторым данным - отряды элиты САА «Тигры», после чего САА планирует полностью освободить газовые месторождения Шаер. Провинция Дейр эз-Зор
Сообщается об очередном теракте ИГ, направленном против мирного населения. Как минимум, один человек погиб в результате атаки ИГ на автобус, заполненный людьми, следующий по трасссе Дейр эз-Зор - Ракка.Последние новости Алеппо сегодня, 31 декабря: ситуация сейчас
Жители многострадального Алеппо готовятся встречать первый за долгое время мирный Новый год.
На территории крупнейшего в Сирии мегаполиса для местных детишек прошли новогодние утренники - понятие для детей войны практически незнакомое, оттого мальчики и девочки выглядят немного растеряно, но счастливо.
Офицеры российского Центра примирения, которые и организовали детский праздник, вручили всем без исключения пришедшим сладкие подарки, а также письма сверстников из некогда далекой России, которая стала для всех такой родной и близкой.
«Читаешь, и слезы наворачиваются - очень трогательно пишут. Приятно осознавать, что одни дети поддерживают других», - рассказывает офицер российского Центра примирения Светлана Мельникова.
«Праздник был замечательный, наконец-то мы увидели улыбки на лицах наших детей», - смахивает скупую мужскую слезу радости папа одного из школьников.
Тем временем, САА готовит стратегическое наступление на террористов ИГ в городе Дейр Хафер на востоке провинции. Успешная декабрьская военная операция САА в восточной части города Халеб позволила подготовить плацдарм для предстоящего освобождения сельских районов на востоке провинции.
В настоящее время САА, используя резервы Республиканской гвардии, сформировало мощное войсковое соединение, дислоцированное на востоке провинции Алеппо. Эти подразделения Республиканской гвардии не будут использованы для освобождения Пальмиры: их задача - обеспечить успешное наступление САА на захваченную ИГ крепость Дейр Хафер вблизи Аль-Ракки. Как отмечает наблюдатели, САА намерена воспользоваться тем, что силы ИГ в настоящий момент скованны наступлением турецкой армии на Аль-Баб.
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