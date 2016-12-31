Новости Сирии сегодня, 31.12.2016: ситуация в Алеппо сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 31 декабря

Российские военные доставили в Сирию новогодние подарки для детей, которые настолько устали от военных действий, что любое проявление внимания оказывается для них крайне важным. И если в Алеппо жители готовятся к празднику, то в ряде других населенных пунктов ситуация остается напряженной в виду того, что многие террористы отказываются следовать духу мирных договоренностей.Российская сторона подарила Сирии аэромобильный госпиталь, который работал в пригородных районах Алеппо. Соответствующее соглашение подписали директор департамента международной деятельности МЧС Российской Федерации Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.«Вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами передается в дар сирийской стороне», - отметили в пресс-службе МЧС РФ.Президент Сирии Башар Асад готов всеми возможными средствами содействовать достигнутому соглашению о прекращении огня. Об этом после встречи с сирийским лидером сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом состоялась в ходе посещения Дамаска и Хмеймим совместной делегацией представителей Совета Федерации России и членов Европарламента. По итогам встречи Косачев сообщил, что сирийский лидер готов содействовать сохранению достигнутого перемирия.«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», - объяснил Косачев.Также сенатор отметил, что Башар Асад считает очень мощной конструкцию, при которой соглашение о прекращении огня достигнуто с участием Турции и Ирана. Сирийский лидер считает, что противоречия сторон заставляют их выступать с аналогичных российской позиций.Сирийские курды продолжают бои против ИГ за город Махмудли к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Hawar.Сирийские демократические силы, костяк которых составляют курдские бойцы, ведут борьбу с боевиками ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» запрещено в России как террористическая организация). В настоящий момент идут бои за освобождение Махмудли к северу от Ракки, передает Hawar. Боестолкновения продолжаются в городской черте, уничтожены десятки боевиков, военная техника и транспорт ИГ.Боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли населенный пункт Шурфа, который находится в провинции Алеппо из минометов и стрелкового оружия. Также шквал огня обрушился на несколько кварталов за чертой города. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.Как отмечается, террористы применили в Алеппо и его пригородах также реактивные системы залпового огня. Досталось кварталам Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх в городе Алеппо.Напомним, в ночь на 30 декабря правительственные войска Сирии и вооруженные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Арабской Республики. Соглашение не распространяется на террористические группировки запрещенные в России «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».После освобождения от ИГ деревни Шарифа, подразделения САА продолжили операцию вблизи аэродрома Т-4 и Пальмиры.ВКС РФ, ориентируясь по данным разведки, нанесли несколько авиаударов по линии обороны ИГ. Правительственным силам удалось занять большую часть высот на вершинах холмов вблизи Тэль Шара. На данным момент известно о том, что в результате этих ударов САА, не менее 25 террористов уничтожены или ранены. На данный момент правительственные силы ожидают подкрепления, по некоторым данным - отряды элиты САА «Тигры», после чего САА планирует полностью освободить газовые месторождения Шаер. Провинция Дейр эз-ЗорСообщается об очередном теракте ИГ, направленном против мирного населения. Как минимум, один человек погиб в результате атаки ИГ на автобус, заполненный людьми, следующий по трасссе Дейр эз-Зор - Ракка.Жители многострадального Алеппо готовятся встречать первый за долгое время мирный Новый год.На территории крупнейшего в Сирии мегаполиса для местных детишек прошли новогодние утренники - понятие для детей войны практически незнакомое, оттого мальчики и девочки выглядят немного растеряно, но счастливо.Офицеры российского Центра примирения, которые и организовали детский праздник, вручили всем без исключения пришедшим сладкие подарки, а также письма сверстников из некогда далекой России, которая стала для всех такой родной и близкой.«Читаешь, и слезы наворачиваются - очень трогательно пишут. Приятно осознавать, что одни дети поддерживают других», - рассказывает офицер российского Центра примирения Светлана Мельникова.«Праздник был замечательный, наконец-то мы увидели улыбки на лицах наших детей», - смахивает скупую мужскую слезу радости папа одного из школьников.Тем временем, САА готовит стратегическое наступление на террористов ИГ в городе Дейр Хафер на востоке провинции. Успешная декабрьская военная операция САА в восточной части города Халеб позволила подготовить плацдарм для предстоящего освобождения сельских районов на востоке провинции.В настоящее время САА, используя резервы Республиканской гвардии, сформировало мощное войсковое соединение, дислоцированное на востоке провинции Алеппо. Эти подразделения Республиканской гвардии не будут использованы для освобождения Пальмиры: их задача - обеспечить успешное наступление САА на захваченную ИГ крепость Дейр Хафер вблизи Аль-Ракки. Как отмечает наблюдатели, САА намерена воспользоваться тем, что силы ИГ в настоящий момент скованны наступлением турецкой армии на Аль-Баб.

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