Новости России и мира сегодня, 31.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 31 декабря

Последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 31 декабря, сообщают о множестве событий. Среди них выделяются следующие: Владимир Путин в очередной раз переиграл Барака Обаму. Украинские власти задумали судиться с Россией из-за дружбы. Специалисты отказываются верить в то, что к хакерским атакам в США причастны российские хакеры.Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы - последнее неумное решение уходящей администрации США.По мнению экс-главы московского бюро CNN Джилл Догерти, сейчас происходят из ряда вон выходящие события. Она подчеркнула, что по сути Владимир Путин заявил, что россияне уже не признают Обаму действующим президентом, ожидая, когда его место займет Дональд Трамп, и поэтому игнорируя действия Обамы. По сути российский лидер указал на бессилие уходящего главы Белого дома, уверены эксперты.Реакция российского президента не отвечать США аналогичными мерами удивила обозревателя, ведь, по ее словам, в подобных случаях "всегда действует принцип "око за око". "Путин сделал невероятный шаг. И я бы сказала, это очень в его стиле. Ему мастерски удаются непредсказуемые ходы", - сказал Догерти."Отклонив американский вызов, Путин навлек огромный позор на Обаму", - заявила американская журналистка. "Президент Трамп также оказался в затруднительном положении. Все ожидают, что, вступив в должность, Дональд Трамп попытается преодолеть раскол в российско-американских отношениях", - резюмировала Догерти.Российские эксперты считают, что Путин выбрал очень взвешенную позицию после высылки российских дипломатов из США. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма призвал Россию быть сдержанной в этой ситуации и не давать симметричный ответ."Конечно же, прецеденты были, но чаще всего в период "холодной войны" между Москвой и Лондоном, Москвой и Вашингтоном. Когда действительно разоблачают агентуру другой страны, все делают тихо и незаметно. А вот, когда хотят публичной огласки, то делают это именно так, как сейчас", - заметил он. "Это был расчет Обамы на симметричную реакцию, там ждали, что мы в ответ тоже должны выслать именно такое же количество послов из России", - поведал Сурма.Специалист отметил, что Россия правильно реагирует на текущую ситуацию. "На уровне президента выбрана разумная взвешенная позиция", - высказал свою точку зрения дипломат.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что высылка из США российских дипломатов - это последнее неумное решение уходящей администрации США. "Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено против людей, против их человеческих радостей против того, что объединяет людей по всему миру", - сообщил дипломат.Американские дипломаты, которых можно было выслать обратно в США, отметят новогодние праздники в Москве. Президент России решил не опускаться до уровня "кухонной безответственной дипломатии". "Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", - заявил Путин.Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году.Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что Россия нарушила положения договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. "В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал дипломат. Он также сообщил, что Киев в течение года готовил соответствующий иск.Ранее начальник Пристайко - глава МИД Украины Павел Климкин - ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Киев продлевать действие договора. Документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, он был заключен сроком на десять лет и вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами. В октябре 2008-го стороны продлили его еще на десять лет.Договор предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".Ставя подписи под документом, стороны обязались не заключать с третьими странами соглашений, направленных против друг друга, не допускать использования своей территории в ущерб безопасности другой стороны, а также сокращать вооруженные силы и вооружение. При этом, согласно документу, Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создать условия для поощрения этой самобытности.В одном из главных пунктов договора отмечалось, что Россия и Украина создадут равные возможности и условия для изучения русского языка на Украине и украинского языка в России. Именно эти обязательства Киев игнорирует. После смены власти в стране в 2014 году предпринимаются попытки максимально вытеснить русский язык из общественной и социальной сферы. Ставший президентом Петр Порошенко исключил всяческую возможность придания русскому языку статуса государственного. Все эти два года на Украине активно меняются указатели и таблички, объявления на вокзалах, в аэропортах и метро, переписываются школьные учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на украинском языке.Эти скорее политические, чем оправданные какой-то необходимостью меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастую встречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных и восточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президент страны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и международных встречах.Новые украинские власти пытались запретить и гастроли российских артистов, составив черный список невъездных исполнителей. Причем парадоксальным образом туда попали даже музыканты, родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.Доклады, подготовленные Федеральным бюро расследований и министерством национальной безопасности США о якобы причастности Кремля к хакерским атакам на Штаты, не убедили в своей правоте известных специалистов по кибербезопасности.Джеффри Карр и Роберт Ли, руководители американских компаний по кибербезопасности, а также популярные авторы книг на тему, поставили под сомнения подготовленные специальными службами США отчеты, в которых Россия обвиняется во влиянии на ход президентских выборов.«Если бы у Белого дома имелись улики, связывающие чиновников в российском правительстве с атакой на Национальный комитет Демократической партии, то он бы уже к настоящему времени обнародовал эти сведения. Тот факт, что этого не произошло, означает либо то, что данных улик не существует, либо то, что они засекречены», - сделал вывод Джеффри Карр.В свою очередь Роберт Ли заявил, что итоги расследования ФБР и Министерства нацбезопасности невероятно плохо составлены, а обвинения в нем строятся без предъявления каких-либо доказательств.

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