Сирия 31 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 31 декабря, обзор военных действий в Сирии 31.12.2016, война в Сирии

Последние новости из Сирии указывают на то, что ситуация в стране остается весьма напряженной. Та договоренность о полном прекращении огня, которая была достигнута накануне Нового года, пока соблюдается с большим трудом. Дело в том, что имеются определенные вооруженные группировки террористической направленности, вновь и вновь производящие обстрелы.Россия нанесла три авиудара по позициям "Исламского государства" в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщили турецкие вооруженные силы.В западной прессе отмечают, это первые удары российской авиации в поддержку турецкой армии в этом регионе.Отметим, в полночь в Сирии началось перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции. На "Исламское государство" перемирие не распространяется.Также напомним, что ранее Турция призвала коалицию во главе США помочь ударами в Сирии.Президент Сирии Башар Асад готов всеми возможными средствами содействовать достигнутому соглашению о прекращении огня. Об этом после встречи с сирийским лидером сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом состоялась в ходе посещения Дамаска и Хмеймим совместной делегацией представителей Совета Федерации России и членов Европарламента. По итогам встречи Косачев сообщил, что сирийский лидер готов содействовать сохранению достигнутого перемирия.«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», - заявил Косачев.Также сенатор отметил, что Башар Асад считает очень мощной конструкцию, при которой соглашение о прекращении огня достигнуто с участием Турции и Ирана. Сирийский лидер считает, что противоречия сторон заставляют их выступать с аналогичных российской позиций.В последний день уходящего 2016 года Совет Безопасности ООН соберется, чтобы рассмотреть проект резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии.Как стало известно СМИ, 31 декабря Совет Безопасности ООН соберется на закрытую встречу, по окончании которой, если не произойдет ничего непредвиденного, СБ ООН проголосует по проекту резолюции по Сирии.Как сообщает постпредство РФ, совещание СБ намечено на 11:00 по нью-йоркскому времени (19:00 мск).Пентагон уверен, что в Сирии соблюдается объявленный на этой неделе режим прекращения огня. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал пресс-секретарь военного ведомства США Питер Кук.Кук признал, что перемирие в Сирии соблюдается и заявил, что оно должно прекратить страдания сирийского народа.«Мы считаем, что это хорошо для сирийского народа, с точки зрения прекращения их страданий, и, возможно, это шанс прекратить гражданскую войну в стране», - пояснил Кук.Пресс-секретарь Пентагона отметил, что режим прекращения огня не повлияет на борьбу США с террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ). По словам Кука, лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади все еще жив, кроме того ИГ продолжает сохранять присутствие на востоке Сирии.В провинциях Сирии за сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны вооружённых формирований. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.«За сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны вооружённых формирований в провинциях Дамаск (6), Алеппо (5) и Хама (1)», - отмечается в сообщении.В провинции Дамаск подверглись обстрелам из реактивных систем залпового огня, миномётов и стрелкового оружия населённый пункт Джаубар (дважды) и Дамаск.Кроме этого, в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Джаубар, Кепта и Хауш Насри, а в провинции Хама - город Хама.В сообщении подчёркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям удары не наносили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165535-news.html