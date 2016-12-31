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Новороссия 31 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 31.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 31 декабря

Новороссия 31 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 31.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 31 декабря
Украинская армия готовится к атакам населенных пунктов Донбасса в новогодние праздники. В пользу этой версии говорит факт переброски в регион дополнительной ударной техники, а также значительных сил личного состава. В подобных реалиях совершенно не приходится говорить о соблюдении Киевом мирных договоренностей. Ополченцы же строго им следуют.

Новости Новороссии сегодня, 31 декабря 2016

Украинские силовики стянули к линии соприкосновения в Донбассе более 400 танков и артустановок, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.

«Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19,464 тысячи человек, танков - 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра - 235 единиц», - констатировал представитель военного ведомства.

По информации разведчиков ЛНР, в Донбассе находятся около 100 минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также 80 реактивных систем залпового огня.

Украинское командование сосредоточило в зоне так называемой "АТО" более 19 тысяч силовиков. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

"Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19 464 человека; танков - 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм - 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм - 100 единиц; РСЗО - 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) - 621 единица", - поведал он.

Последние новости Донбасса на сегодня, 31.12.2016: ситуация в ДНР и ЛНР

Украинская сторона не вернула документы троим освобожденным сторонникам ДНР, что противоречит достигнутым гуманитарной подгруппой в Минске договоренностям, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

По словам Морозовой, согласно достигнутым в Минске договоренностям, у каждого освобожденного украинской стороной пленного должен быть на руках акт о помиловании и удостоверяющий личность документ. Однако не у всех отпущенных Киевом сторонников ДНР оказался паспорт.

«Из тех десяти граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов», - подчеркнула Морозова.

Омбудсмен подчеркнула, что это не первый случай нарушений договоренностей со стороны украинских властей. И отметила, что если Киев действительно намерен урегулировать конфликт в Донбассе, то ему нужно в точности исполнять каждый пункт Минских соглашений.

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Украинские силовики с января по декабрь 2016 года обстреляли позиции Народной милиции 1369 раз. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

Он отметил, что киевское руководство в течение года не оставляло попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе, несмотря на взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, оговоренные на переговорах в Минске.

"За период с января по декабрь 2016 года украинские силовики подвергли обстрелам территорию Республики 1369 раз", - сообщил Анащенко.

В результате обстрелов было разрушено и повреждено более 30 домостроений и объектов инфраструктуры Республики.

"Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений", - отметил полковник.

Оперативное командование ДНР сегодня передало украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, которое было обнаружено вблизи позиций Республики в районе ясиноватского поселка Крутая Балка.

Процедура под руководством республиканского командования прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

«Человек, тело которого мы передаем украинской стороне, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой. По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения. Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположения, что погибший в ходил в ряды нацбатов», - сказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.


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