Новороссия 31 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 31.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 31 декабря

Украинская армия готовится к атакам населенных пунктов Донбасса в новогодние праздники. В пользу этой версии говорит факт переброски в регион дополнительной ударной техники, а также значительных сил личного состава. В подобных реалиях совершенно не приходится говорить о соблюдении Киевом мирных договоренностей. Ополченцы же строго им следуют.Украинские силовики стянули к линии соприкосновения в Донбассе более 400 танков и артустановок, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.«Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19,464 тысячи человек, танков - 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра - 235 единиц», - констатировал представитель военного ведомства.По информации разведчиков ЛНР, в Донбассе находятся около 100 минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также 80 реактивных систем залпового огня.Украинское командование сосредоточило в зоне так называемой "АТО" более 19 тысяч силовиков. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко."Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19 464 человека; танков - 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм - 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм - 100 единиц; РСЗО - 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) - 621 единица", - поведал он.Украинская сторона не вернула документы троим освобожденным сторонникам ДНР, что противоречит достигнутым гуманитарной подгруппой в Минске договоренностям, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.По словам Морозовой, согласно достигнутым в Минске договоренностям, у каждого освобожденного украинской стороной пленного должен быть на руках акт о помиловании и удостоверяющий личность документ. Однако не у всех отпущенных Киевом сторонников ДНР оказался паспорт.«Из тех десяти граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов», - подчеркнула Морозова.Омбудсмен подчеркнула, что это не первый случай нарушений договоренностей со стороны украинских властей. И отметила, что если Киев действительно намерен урегулировать конфликт в Донбассе, то ему нужно в точности исполнять каждый пункт Минских соглашений.Украинские силовики с января по декабрь 2016 года обстреляли позиции Народной милиции 1369 раз. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.Он отметил, что киевское руководство в течение года не оставляло попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе, несмотря на взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, оговоренные на переговорах в Минске."За период с января по декабрь 2016 года украинские силовики подвергли обстрелам территорию Республики 1369 раз", - сообщил Анащенко.В результате обстрелов было разрушено и повреждено более 30 домостроений и объектов инфраструктуры Республики."Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений", - отметил полковник.Оперативное командование ДНР сегодня передало украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, которое было обнаружено вблизи позиций Республики в районе ясиноватского поселка Крутая Балка.Процедура под руководством республиканского командования прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.«Человек, тело которого мы передаем украинской стороне, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой. По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения. Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположения, что погибший в ходил в ряды нацбатов», - сказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

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