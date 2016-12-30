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Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо

Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо
Отдельные вооруженные группировки террористов продолжают наносить удары по мирным кварталам в Сирии. Таким образом, на ум приходят мысли о том, что неукоснительного соблюдения режима прекращения огня - никак не будет. Тем временем стало известно, что российские военнослужащие в ближайшее время доставят новогодние подарки детям из Алеппо и Хмеймим.

Новости Сирии сегодня, 30.12.2016

Жители Самарской области присоединились к акции «Дети России - детям Сирии». В предновогодней акции приняли участие школы, детские сады и кружки дополнительного образования Самарской области, мероприятие поддержали и военные комиссариаты Центрального военного округа.

Гражданским удалось собрать более тонны подарков для сирийских детей, военные же сумели приготовить около 43 тонн сюрпризов для маленьких жителей Алеппо и Хмеймима. Все подарки министерство обороны России доставит в Сирию транспортным самолетом накануне Нового года.

Ранее сообщалось, что жители Ямала собрали для сирийских детей более 3 миллионов рублей.

Тем временем, главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов провели телефонный разговор по теме встречи в Астане представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

Разговор состоялся по инициативе Астаны. Министры обсудили планируемую в столице Казахстана встречу Дамаска и оппозиции, также затронули вопросы отношений двух стран, в том числе отметив избрание Казахстана непостоянным членом СБ ООН, сообщается на сайте МИД.

Лавров поздравил Абдрахманова с назначением на пост министра иностранных дел.

Напомним, в Астане пройдет встреча делегаций сирийской оппозиции и официального Дамаска. Ранее эту же тему обсудили президенты России и Казахстана Владимир Путин.

Алеппо сегодня, 30 декабря 2016: новости последних часов, сводки сейчас

По сообщениям источников из Алеппо, террористы «Исламского государства» повредили водонапорные станции, поставляющие воду из реки Евфрат в город Алеппо. Нападение на станции может привести к скорой нехватке питьевой воды Алеппо.

«Водозаборные станции, перекачивавшие воду из Евфрата в Алеппо были уничтожены ИГИЛ, - поясняют источники. - В настоящее время правительство провинции Алеппо и компания водоснабжения совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем пытаются возобновить подачу воды в город с использованием других источников».

Напомним, ранее стало известно, что террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) отравили источники питьевой воды в Дамаске дизельным топливом.

Наряду с живыми людьми в переполненном оставленными боевиками минами Алеппо работают роботы-саперы, которые помогают расчищать восточные кварталы города. Как сообщили представители российского министерства обороны, в восточных кварталах Алеппо используются российские роботы-саперы модели «Уран-6».

Как сообщили в Минобороны, только за последние сутки в Алеппо было расчищено почти 50 гектаров городской площади и более двадцати километров дорог.

В этом контексте будет уместно напомнить, что ранее на территории восточного Алеппо были найдены крупные склады боеприпасов из США, Болгарии и других стран Европы.

Обзор военных действий в Сирии на сегодня, 30.12.2016

По данным российского военного ведомства, о желании присоединиться к перемирию в Сирии объявили более 51,5 тысячи боевиков различных вооруженных группировок, действующих в стране.

В общей сложности о принятии условий перемирия объявили семь группировок: «Файлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аш-Шам», «Тувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахиддин», «Джейш Идлиб» и «Джебхат аш-Шамийя». В самой крупной из них порядка 16 тысяч участников.

«Свободная Сирийская Армия», относящаяся к так называемой «умеренной оппозиции», нарушила условия перемирия и атаковала позиции правительственных войск.

Отряды боевиков на севере провинции Хама организовали крупное наступление на позиции сирийской армии около христианской деревни Мхрада. Военные не ожидали этого нападения и оставили свои укрепления. Отступление было тактическим, через несколько часов подразделения перегруппировались и вместе с отрядами ополченцев пошли в контратаку.

Вместе с этим нужно уточнить, что сирийским войскам удалось вернуть свои позиции и оттеснить боевиков от христианской деревни. Как сообщают в Дамаске, потери в живой силе и боевой технике понесли обе стороны.


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