Украинский нардеп Пашинский: Украина обогнала Россию в производстве ракетного оружия

Украинский нардеп Пашинский уверяет, что Украина значительно обогнала Россию в производстве ракетного оружия. Такая информация прозвучала из уст председателя комитета по вопросам нацбезопасности во время заседания Верховной Рады.
К президенту Украины Петру Порошенко, который уверен в исключительности вооружения, которое состоит на учете у украинской армии, присоединился и нардеп Пашинский. На одном из заседаний Верховной рады чиновник сообщил, что в этом году Украина добилась больших результатов в развитии военной промышленности, в том числе в изготовлении ракетного оружия. Более того, политик считает, что во многом они смогли обогнать Россию.
По словам Пашинского, в следующем году продолжится позитивный рост продукции на военном рынке Украины. Правительство планирует, что в следующем году военные части начнут закупать оружие отечественного производства, испытания которого вскоре подойдут к концу.
Пользователи сети не смогли проигнорировать заявления нардепа. Многие раскритиковали, как личность самого Пашинского, так и его отчет о состоянии украинского вооружения.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что Украина может гордиться своими вооруженными силами, которые по праву можно считать сильнейшими в Европе.
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