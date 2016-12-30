Украинский нардеп Пашинский: Украина обогнала Россию в производстве ракетного оружия

К президенту Украины Петру Порошенко, который уверен в исключительности вооружения, которое состоит на учете у украинской армии, присоединился и нардеп Пашинский. На одном из заседаний Верховной рады чиновник сообщил, что в этом году Украина добилась больших результатов в развитии военной промышленности, в том числе в изготовлении ракетного оружия. Более того, политик считает, что во многом они смогли обогнать Россию.По словам Пашинского, в следующем году продолжится позитивный рост продукции на военном рынке Украины. Правительство планирует, что в следующем году военные части начнут закупать оружие отечественного производства, испытания которого вскоре подойдут к концу.Пользователи сети не смогли проигнорировать заявления нардепа. Многие раскритиковали, как личность самого Пашинского, так и его отчет о состоянии украинского вооружения.Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что Украина может гордиться своими вооруженными силами, которые по праву можно считать сильнейшими в Европе.

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