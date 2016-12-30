Авторизация
 
  • 16:32 – Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо 
  • 16:32 – Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании 
  • 16:32 – "Столото": миллиард в новогоднюю ночь, правила игры, где купить билеты, стоимость 
  • 16:28 – Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция 


Новости Новороссии сегодня, 30 декабря: сводки ополченцев, ситуация в Донбассе, последние новости Дебальцево на сегодня, 30.12.2016

Новости Новороссии сегодня, 30 декабря: сводки ополченцев, ситуация в Донбассе, последние новости Дебальцево на сегодня, 30.12.2016
Украинские силовики напрочь отказываются соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Несколько часов назад ополченцы зафиксировали переброску в регион дополнительной ударной техники. Таким образом, судя по всему, силовики готовятся к очередной "горячей" зиме. Тем временем, представители Новороссии постепенно подводят итоги уходящего года по разным направлениям.

Новороссия сегодня, 30 декабря 2016: новости часа

В уходящем году украинские боевики убили 314 жителей Донбасса, включая трех детей, - рассказал сегодня заместитель оперативного командующего армии ДНР Эдуард Басурин.

"С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских силовиков погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей ", - заявил он.

Оперативное командование ДНР сегодня передало украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, которое было обнаружено вблизи позиций Республики в районе ясиноватского поселка Крутая Балка.

Процедура под руководством республиканского командования прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

«Человек, тело которого мы передаем украинской стороне, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой. По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения. Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположения, что погибший в ходил в ряды нацбатов», - сказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.

Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 30.12.2016: ситуация в Донбассе сейчас

Украинские силовики стянули к линии соприкосновения в Донбассе более 400 танков и артустановок, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.

«Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19,464 тысячи человек, танков - 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра - 235 единиц», - заметил представитель военного ведомства.

По информации разведчиков ЛНР, в Донбассе находятся около 100 минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также 80 реактивных систем залпового огня.

Украинские военные в течение 2016 года потеряли в зоне силовой операции в Донбассе более 15 беспилотников, заявил глава управления народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко.

С помощью данных беспилотных летательных аппаратов ВСУ корректировали огонь при обстрелах Донбасса.

«Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15», - отметил Анащенко.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165370-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 302
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 242
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 963
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 911
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 851
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 838
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 794
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 706
  • 0
Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо
  • 16:32
  • 0
  • 0
Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании
  • 16:32
  • 0
  • 0
  • 16:32
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция
  • 16:28
  • 0
  • 0
Блюда на Новый год 2017: рецепты салатов, закусок, горячего с фото, самые вкусные и простые рецепты
  • 16:28
  • 0
  • 0
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
  • 16:23
  • 0
  • 0
Британский кабмин подверг критике слова Керри об Израиле
  • 16:18
  • 0
  • 0
Катя Король поздравила Юлию Митюнину с выходом клипа «Падай или лети»
  • 16:12
  • 0
  • 0
Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо
  • 16:32
  • 0
  • 0
Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании
  • 16:32
  • 0
  • 0
  • 16:32
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция
  • 16:28
  • 0
  • 0
Блюда на Новый год 2017: рецепты салатов, закусок, горячего с фото, самые вкусные и простые рецепты
  • 16:28
  • 0
  • 0
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
  • 16:23
  • 0
  • 0
Британский кабмин подверг критике слова Керри об Израиле
  • 16:18
  • 0
  • 0
Катя Король поздравила Юлию Митюнину с выходом клипа «Падай или лети»
  • 16:12
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров