Новости Новороссии сегодня, 30 декабря: сводки ополченцев, ситуация в Донбассе, последние новости Дебальцево на сегодня, 30.12.2016

Украинские силовики напрочь отказываются соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Несколько часов назад ополченцы зафиксировали переброску в регион дополнительной ударной техники. Таким образом, судя по всему, силовики готовятся к очередной "горячей" зиме. Тем временем, представители Новороссии постепенно подводят итоги уходящего года по разным направлениям.В уходящем году украинские боевики убили 314 жителей Донбасса, включая трех детей, - рассказал сегодня заместитель оперативного командующего армии ДНР Эдуард Басурин."С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских силовиков погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей ", - заявил он.Оперативное командование ДНР сегодня передало украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, которое было обнаружено вблизи позиций Республики в районе ясиноватского поселка Крутая Балка.Процедура под руководством республиканского командования прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.«Человек, тело которого мы передаем украинской стороне, погиб при неудачной попытке прорыва в районе Ясиноватой. По нашим данным, сам он уроженец Луганска, 1963 года рождения. Жетон, который был обнаружен с телом, не выдается военнослужащим ВСУ, а был сделан погибшим самостоятельно. В связи с этим есть предположения, что погибший в ходил в ряды нацбатов», - сказал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов.Украинские силовики стянули к линии соприкосновения в Донбассе более 400 танков и артустановок, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.«Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19,464 тысячи человек, танков - 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра - 235 единиц», - заметил представитель военного ведомства.По информации разведчиков ЛНР, в Донбассе находятся около 100 минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также 80 реактивных систем залпового огня.Украинские военные в течение 2016 года потеряли в зоне силовой операции в Донбассе более 15 беспилотников, заявил глава управления народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко.С помощью данных беспилотных летательных аппаратов ВСУ корректировали огонь при обстрелах Донбасса.«Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15», - отметил Анащенко.

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