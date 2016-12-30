Авторизация
 
  • 14:54 – Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо 
  • 14:54 – СМС поздравления с 2017 Годом Петуха для коллег и начальства 
  • 14:47 – Салаты к новогоднему столу 2017 рецепты с фото простые и вкусные с пошаговой инструкцией 
  • 14:47 – Столото миллиард рублей в новогоднюю ночь: купить билет, цена билета, правила игры 


Новости России и мира сегодня, 30 декабря 2016: обзор последних событий сегодняшнего дня, 30.12.2016

Новости России и мира сегодня, 30 декабря 2016: обзор последних событий сегодняшнего дня, 30.12.2016
Самые последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 30 декабря, передают информацию о следующих событиях: на закате президентской карьеры Барак Обама выдумывает новые санкции против РФ. Кремль признали непричастным к итогам американских выборов. Владимир Путин за текущий 2016 год успел посетить 15 различных государств.

Новости России и мира сегодня, 30.12.2016: Обама выдумывает новые санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. По мнению дипломата, президент США Барак Обама "совсем обезумел" и уже придумывает санкции против своих же маленьких граждан.

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь", - написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат призвала американские СМИ признаться, что они в очередной раз распространили неверную информацию с подачи официальных источников. "Обычно у Деда Мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", - шутливо заключила Захарова, вероятно, имея в виду Барака Обаму.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что первым ответом Кремля на новые санкции США якобы станет закрытие англо-американской школы. В самом учебном заведении эту информацию опровергли.

Ранее Барак Обама заявил, что вместе с введением новых ограничительных мер в отношении Москвы из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы более 30 российских дипломатов."Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - поведал сотрудник администрации американского президента.

Новости России и мира сейчас, 30 декабря: Кремль признали непричастным к итогам выборов в США

Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования.

"Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств", - сообщается в аккаунте Wilileaks в социальной сети Twitter.

Также представители организации прокомментировали и новый пакет санкций, согласно которому из США были высланы 35 российских дипломатов. В частности, по мнению Wikileaks, такие меры являются нарушением Венской конвенции.

Между тем спецслужбы Соединенных Штатов опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Согласно документу, Кремль проводит хакерские диверсии как против властей США, так и против американского народа.

По мнению спецслужб, нападения на американские сервера якобы проводились в рамках десятилетней хакерской программы, направленной на разрушение инфраструктуры страны. Также ФБР и АНБ обвинили Россию в атаках на политические организации, университеты и так далее.

В Соединенных Штатах предположили, что за взломами стоят две известные хакерские организации. "Первая постоянная известная угроза APT 28", она же группа Fancy Bear, атаковала сервера Демократической партии летом 2015 года, а APT 89 - Cozy Bear - весной 2016 года. Также ФБР и АНБ отметили, что российские хакеры провели "разрушительные атаки" и на другие страны.

Напомним, Соединенные Штаты приняли новый пакет антироссийских санкций в качестве ответа на кибератаки Кремля на правительственные сервера. Согласно документу, более 30 российских дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - заявили в администрации президента. При этом Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся публично объявленными мерами.

Последние новости России и мира: сколько Путин посетил стран за 2016 год

Российский президент Владимир Путин в уходящем году принял участие в семи международных саммитах, посетил 15 государств, а также побывал в 16 регионах России.

Кроме того, российский лидер в уходящем году восстановил отношения с Турцией, наладил диалог с Японией, а также произвел несколько важных кадровых перестановок.

Путин в уходящем году совершил 19 визитов, побывав в 15 странах, в числе которых Япония, Китай, Финляндия, Германия, Индия и Турция. Активно передвигался президент и по стране, побывав, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Амурской области, Йошкар-Оле.

В 2016 году Путин участвовал в следующих международных саммитах: ЕАЭС, ШОС, G20, БРИКС, АТЭС, СНГ и ОДКБ.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165351-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 296
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 239
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 959
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 908
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 845
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 834
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 791
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 703
  • 0
Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо
  • 14:54
  • 0
  • 0
СМС поздравления с 2017 Годом Петуха для коллег и начальства
  • 14:54
  • 0
  • 0
Салаты к новогоднему столу 2017 рецепты с фото простые и вкусные с пошаговой инструкцией
  • 14:47
  • 0
  • 0
Столото миллиард рублей в новогоднюю ночь: купить билет, цена билета, правила игры
  • 14:47
  • 0
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 перед катастрофой слушать видео
  • 14:46
  • 0
  • 0
СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь лотерея 2016: правила, где купить билет, цена билета
  • 14:46
  • 0
  • 0
Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на санкции США
  • 14:32
  • 36
  • 0
Алай: Милиционеры ворвались в прокуратуру и прервали допрос задержанного коллеги
  • 14:32
  • 35
  • 0
Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо
  • 14:54
  • 0
  • 0
СМС поздравления с 2017 Годом Петуха для коллег и начальства
  • 14:54
  • 0
  • 0
Салаты к новогоднему столу 2017 рецепты с фото простые и вкусные с пошаговой инструкцией
  • 14:47
  • 0
  • 0
Столото миллиард рублей в новогоднюю ночь: купить билет, цена билета, правила игры
  • 14:47
  • 0
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 перед катастрофой слушать видео
  • 14:46
  • 0
  • 0
СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь лотерея 2016: правила, где купить билет, цена билета
  • 14:46
  • 0
  • 0
Возбуждено дело против милиционеров за бездействие из-за продажи мяса павших животных
  • 14:32
  • 0
  • 0
Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву превратили в голливудскую диву
  • 14:31
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров