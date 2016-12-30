Новости России и мира сегодня, 30 декабря 2016: обзор последних событий сегодняшнего дня, 30.12.2016

Самые последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 30 декабря, передают информацию о следующих событиях: на закате президентской карьеры Барак Обама выдумывает новые санкции против РФ. Кремль признали непричастным к итогам американских выборов. Владимир Путин за текущий 2016 год успел посетить 15 различных государств.Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. По мнению дипломата, президент США Барак Обама "совсем обезумел" и уже придумывает санкции против своих же маленьких граждан."Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь", - написала Захарова у себя в Facebook.Дипломат призвала американские СМИ признаться, что они в очередной раз распространили неверную информацию с подачи официальных источников. "Обычно у Деда Мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", - шутливо заключила Захарова, вероятно, имея в виду Барака Обаму.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что первым ответом Кремля на новые санкции США якобы станет закрытие англо-американской школы. В самом учебном заведении эту информацию опровергли.Ранее Барак Обама заявил, что вместе с введением новых ограничительных мер в отношении Москвы из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы более 30 российских дипломатов."Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - поведал сотрудник администрации американского президента.Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования."Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств", - сообщается в аккаунте Wilileaks в социальной сети Twitter.Также представители организации прокомментировали и новый пакет санкций, согласно которому из США были высланы 35 российских дипломатов. В частности, по мнению Wikileaks, такие меры являются нарушением Венской конвенции.Между тем спецслужбы Соединенных Штатов опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Согласно документу, Кремль проводит хакерские диверсии как против властей США, так и против американского народа.По мнению спецслужб, нападения на американские сервера якобы проводились в рамках десятилетней хакерской программы, направленной на разрушение инфраструктуры страны. Также ФБР и АНБ обвинили Россию в атаках на политические организации, университеты и так далее.В Соединенных Штатах предположили, что за взломами стоят две известные хакерские организации. "Первая постоянная известная угроза APT 28", она же группа Fancy Bear, атаковала сервера Демократической партии летом 2015 года, а APT 89 - Cozy Bear - весной 2016 года. Также ФБР и АНБ отметили, что российские хакеры провели "разрушительные атаки" и на другие страны.Напомним, Соединенные Штаты приняли новый пакет антироссийских санкций в качестве ответа на кибератаки Кремля на правительственные сервера. Согласно документу, более 30 российских дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - заявили в администрации президента. При этом Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся публично объявленными мерами.Российский президент Владимир Путин в уходящем году принял участие в семи международных саммитах, посетил 15 государств, а также побывал в 16 регионах России.Кроме того, российский лидер в уходящем году восстановил отношения с Турцией, наладил диалог с Японией, а также произвел несколько важных кадровых перестановок.Путин в уходящем году совершил 19 визитов, побывав в 15 странах, в числе которых Япония, Китай, Финляндия, Германия, Индия и Турция. Активно передвигался президент и по стране, побывав, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Амурской области, Йошкар-Оле.В 2016 году Путин участвовал в следующих международных саммитах: ЕАЭС, ШОС, G20, БРИКС, АТЭС, СНГ и ОДКБ.

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