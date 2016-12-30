Новости России и мира сегодня, 30 декабря 2016: обзор последних событий сегодняшнего дня, 30.12.2016

Самые последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 30 декабря, передают информацию о следующих событиях: на закате президентской карьеры Барак Обама выдумывает новые санкции против РФ. Кремль признали непричастным к итогам американских выборов. Владимир Путин за текущий 2016 год успел посетить 15 различных государств.Новости России и мира сегодня, 30.12.2016: Обама выдумывает новые санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. По мнению дипломата, президент США Барак Обама "совсем обезумел" и уже придумывает санкции против своих же маленьких граждан.
"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь", - написала Захарова у себя в Facebook.
Дипломат призвала американские СМИ признаться, что они в очередной раз распространили неверную информацию с подачи официальных источников. "Обычно у Деда Мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", - шутливо заключила Захарова, вероятно, имея в виду Барака Обаму.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что первым ответом Кремля на новые санкции США якобы станет закрытие англо-американской школы. В самом учебном заведении эту информацию опровергли.
Ранее Барак Обама заявил, что вместе с введением новых ограничительных мер в отношении Москвы из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы более 30 российских дипломатов."Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - поведал сотрудник администрации американского президента.Новости России и мира сейчас, 30 декабря: Кремль признали непричастным к итогам выборов в США
Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования.
"Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств", - сообщается в аккаунте Wilileaks в социальной сети Twitter.
Также представители организации прокомментировали и новый пакет санкций, согласно которому из США были высланы 35 российских дипломатов. В частности, по мнению Wikileaks, такие меры являются нарушением Венской конвенции.
Между тем спецслужбы Соединенных Штатов опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Согласно документу, Кремль проводит хакерские диверсии как против властей США, так и против американского народа.
По мнению спецслужб, нападения на американские сервера якобы проводились в рамках десятилетней хакерской программы, направленной на разрушение инфраструктуры страны. Также ФБР и АНБ обвинили Россию в атаках на политические организации, университеты и так далее.
В Соединенных Штатах предположили, что за взломами стоят две известные хакерские организации. "Первая постоянная известная угроза APT 28", она же группа Fancy Bear, атаковала сервера Демократической партии летом 2015 года, а APT 89 - Cozy Bear - весной 2016 года. Также ФБР и АНБ отметили, что российские хакеры провели "разрушительные атаки" и на другие страны.
Напомним, Соединенные Штаты приняли новый пакет антироссийских санкций в качестве ответа на кибератаки Кремля на правительственные сервера. Согласно документу, более 30 российских дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - заявили в администрации президента. При этом Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся публично объявленными мерами.Последние новости России и мира: сколько Путин посетил стран за 2016 год
Российский президент Владимир Путин в уходящем году принял участие в семи международных саммитах, посетил 15 государств, а также побывал в 16 регионах России.
Кроме того, российский лидер в уходящем году восстановил отношения с Турцией, наладил диалог с Японией, а также произвел несколько важных кадровых перестановок.
Путин в уходящем году совершил 19 визитов, побывав в 15 странах, в числе которых Япония, Китай, Финляндия, Германия, Индия и Турция. Активно передвигался президент и по стране, побывав, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Амурской области, Йошкар-Оле.
В 2016 году Путин участвовал в следующих международных саммитах: ЕАЭС, ШОС, G20, БРИКС, АТЭС, СНГ и ОДКБ.
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