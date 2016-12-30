Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Ситуация в Новороссии, несмотря на многочисленные обещания с украинской стороны о том, что силовики будут четко следовать мирным договоренностям, накаляется день ото дня. Вместо того, чтобы сложить оружие и попытаться с помощью дипломатии решить все вопросы, украинская армия постоянно атакует позиции ополчения, надеясь, что вскоре удастся прорвать линию обороны.Новороссия сегодня, 30.12.2016: новости последних часов
Донецкая народная республика передаст Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб при попытке прорыва украинской армии в районе Ясиноватой, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Сегодня мы передадим одно тело военного ВСУ, который погиб при попытке прорыва в районе Крутой Балки, - рассказал представитель оперативного командования. - Процедура пройдет в 13.00 по местному времени».
Басурин уточнил, что украинский военнослужащий погиб 28 декабря, когда ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой.
Представители Украины устроили провокационное политическое шоу во время состоявшейся вчера в пригороде Горловки (ДНР) Майорске передаче 15 пленных жителей Донбасса. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
"Передача состоялась в принципе нормально, но политическая проститутка (советник главы Службы безопасности Украины Юрий) Тандит, который любит устраивать шоу, привез с территории Украины женщин и матерей, у которых родственники удерживаются на территории ДНР, еще привез и священнослужителей, чтобы оказать на нас психологическое давление и через этих людей вынудить еще освободить людей", - рассказала она.
"Мы с (уполномоченным по правам человека в ДНР) Дарьей Морозовой объяснили этим женщинам в корректной форме, почему заморожен процесс обмена пленными. При этом Тандит все это время пытался вставить свои реплики, чтобы очернить и Кобцеву, и Морозову, и указать негативные моменты именно с нашей стороны", - отметила представитель ЛНР.
Со своей стороны они провели психологическую обработку этих людей и пытались показать, что со стороны руководства Украины якобы делается все для того, чтобы освободить людей, а это не соответствует действительности", - подчеркнула Кобцева.
"Тандит без этого политического шоу обойтись не может, и таких как Тандит из этого процесса необходимо срочно убирать, иначе это будет полный стопор", - уверена она.
"Это была своего рода провокация со стороны Украины. Даже в такие моменты, когда происходит передача людей, они без этих политических шоу обойтись не могут", - добавила представитель ЛНР.Сводки от ополченцев Новороссии на сегодня, 30 декабря
Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве.
Так, огонь был открыт по району села Калиново с направления села Новозвановка. ВСУ использовали автоматические станковые гранатометы АГС и станковые противотанковые гранатометы СПГ.
С использованием этих же видов вооружения киевские силовики обстреляли район села Санжаровка. По предварительным данным, огонь велся с направления села Троицкое.
С направления поселка городского типа Луганское ВСУ обстреляли район села Калиновка из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. По району села Хорошее с направления села Крымское украинские войска вели огонь из вооружения БМП.
Помимо этого нарушение режима тишины зафиксировано в районе села Красный Яр, где ВСУ стреляли с направления Станицы Луганской.Последние новости ЛНР и ДНР сейчас, 30.12.2016: обзор военных действий
Сообщение от военкора Марины Харьковой: "Объявленное новогоднее перемирие украинские военные на луганском фронте продолжают активно нарушать каждый день. Особенно сильный огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, противотанковых и автоматических гранатометов украинские вояки открывали по поселку Калиново, расположенному к югу от города Первомайск. Поселок имени Фрунзе, который находится на большем удалении от линии фронта, чем Калиново, вновь попал под обстрел из 122-миллиметровых орудий.
Огонь из минометов и гранатометов ВСУ велся по селу Санжаровка, расположенному на территории ДНР, на самой границе с Луганской Народной Республикой, а также под обстрелом находилось село Смелое в ЛНР.
В город Попасная (оккупированная ВСУ часть Луганской Народной Республики, к западу от постоянно обстреливаемых городов ЛНР Первомайск, Ирмино и Стаханов) украинские военные к концу 2016 года привезли боевой техники столько, что ее негде стало размещать. В место базирования военной техники теперь превращена и территория центральной городской больницы Попасной. На территории больничного центра с недавних пор базируются четыре танка марки Т-64 и пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».
Подвоз в прифронтовой город бронетехники, вооружений и боеприпасов не прекращается. Местные жители мрачно шутят, что если так будет продолжаться и дальше, то в военные базы скоро превратятся даже кладбища".
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