Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Ситуация в Новороссии, несмотря на многочисленные обещания с украинской стороны о том, что силовики будут четко следовать мирным договоренностям, накаляется день ото дня. Вместо того, чтобы сложить оружие и попытаться с помощью дипломатии решить все вопросы, украинская армия постоянно атакует позиции ополчения, надеясь, что вскоре удастся прорвать линию обороны.Донецкая народная республика передаст Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб при попытке прорыва украинской армии в районе Ясиноватой, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Сегодня мы передадим одно тело военного ВСУ, который погиб при попытке прорыва в районе Крутой Балки, - рассказал представитель оперативного командования. - Процедура пройдет в 13.00 по местному времени».Басурин уточнил, что украинский военнослужащий погиб 28 декабря, когда ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой.Представители Украины устроили провокационное политическое шоу во время состоявшейся вчера в пригороде Горловки (ДНР) Майорске передаче 15 пленных жителей Донбасса. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева."Передача состоялась в принципе нормально, но политическая проститутка (советник главы Службы безопасности Украины Юрий) Тандит, который любит устраивать шоу, привез с территории Украины женщин и матерей, у которых родственники удерживаются на территории ДНР, еще привез и священнослужителей, чтобы оказать на нас психологическое давление и через этих людей вынудить еще освободить людей", - рассказала она."Мы с (уполномоченным по правам человека в ДНР) Дарьей Морозовой объяснили этим женщинам в корректной форме, почему заморожен процесс обмена пленными. При этом Тандит все это время пытался вставить свои реплики, чтобы очернить и Кобцеву, и Морозову, и указать негативные моменты именно с нашей стороны", - отметила представитель ЛНР.Со своей стороны они провели психологическую обработку этих людей и пытались показать, что со стороны руководства Украины якобы делается все для того, чтобы освободить людей, а это не соответствует действительности", - подчеркнула Кобцева."Тандит без этого политического шоу обойтись не может, и таких как Тандит из этого процесса необходимо срочно убирать, иначе это будет полный стопор", - уверена она."Это была своего рода провокация со стороны Украины. Даже в такие моменты, когда происходит передача людей, они без этих политических шоу обойтись не могут", - добавила представитель ЛНР.Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве.Так, огонь был открыт по району села Калиново с направления села Новозвановка. ВСУ использовали автоматические станковые гранатометы АГС и станковые противотанковые гранатометы СПГ.С использованием этих же видов вооружения киевские силовики обстреляли район села Санжаровка. По предварительным данным, огонь велся с направления села Троицкое.С направления поселка городского типа Луганское ВСУ обстреляли район села Калиновка из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. По району села Хорошее с направления села Крымское украинские войска вели огонь из вооружения БМП.Помимо этого нарушение режима тишины зафиксировано в районе села Красный Яр, где ВСУ стреляли с направления Станицы Луганской.Сообщение от военкора Марины Харьковой: "Объявленное новогоднее перемирие украинские военные на луганском фронте продолжают активно нарушать каждый день. Особенно сильный огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, противотанковых и автоматических гранатометов украинские вояки открывали по поселку Калиново, расположенному к югу от города Первомайск. Поселок имени Фрунзе, который находится на большем удалении от линии фронта, чем Калиново, вновь попал под обстрел из 122-миллиметровых орудий.Огонь из минометов и гранатометов ВСУ велся по селу Санжаровка, расположенному на территории ДНР, на самой границе с Луганской Народной Республикой, а также под обстрелом находилось село Смелое в ЛНР.В город Попасная (оккупированная ВСУ часть Луганской Народной Республики, к западу от постоянно обстреливаемых городов ЛНР Первомайск, Ирмино и Стаханов) украинские военные к концу 2016 года привезли боевой техники столько, что ее негде стало размещать. В место базирования военной техники теперь превращена и территория центральной городской больницы Попасной. На территории больничного центра с недавних пор базируются четыре танка марки Т-64 и пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».Подвоз в прифронтовой город бронетехники, вооружений и боеприпасов не прекращается. Местные жители мрачно шутят, что если так будет продолжаться и дальше, то в военные базы скоро превратятся даже кладбища".

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