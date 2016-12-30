Сирия сегодня, 30 декабря, последние новости: карта боевых действий, новости последнего часа из Сирии 30.12.2016, Сирия-Россия, новости сегодня

Несмотря на достигнутое накануне соглашение о перемирии, в Сирии сохраняется накаленная обстановка. Происходит это по той простой причине, что огромная прослойка из воинственно настроенных представителей оппозиции и террористов не хотят следовать перемирию. Они раз за разом атакую правительственные войска, что отодвигает вдаль установление мира.Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о ликвидации 26 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Эль-Баб в Сирии.Ракетно-бомбовые удары турецких летчиков уничтожили более 20 боевиков и 17 военных объектов исламистов, среди которых более десятка укрепленных огневых точек, три начиненных взрывчаткой автомобиля и одна единица боевой техники. Наземные войска нанесли артиллерийские удары по 222 объектам террористов, также огонь велся из танковых орудий.Армия Турции в настоящее время штурмует сирийский город Эль-Баб, контролируемый боевиками, и планирует зачистить территорию площадью в пять тысяч квадратных километров.Закрытое совещание Совета Безопасности ООН по инициативе России состоится в пятницу 30 декабря 2016 года.Ссылаясь на свои дипломатические источники информационные агентства отмечают, что повестка дня совещания Совбеза Организации Объединенных Наций - обсуждение различных вопросов, касающихся Сирии.Ожидается, что государства - члены Совета Безопасности обсудят объявленное в Сирии перемирие.Правительственные войска Сирии при поддержке подразделений «Хезболлы» сумели выбить боевиков ИГ с укрепленных позиций в провинции Хомс.При поддержке артиллерии и авиации сирийские военные заняли выгодную высоту в районе Эт-Тияс и вынудили боевиков террористической группировки «Исламское государство» отступить в поселок Аш-Шарифа. Вместе с сирийцами в атаку шли бойцы «Хезболлы».Террористы намерены перегруппироваться, контратаковать и отбить потерянную высоту. Армия САР собирается освободить поселок от исламистов. Планам боевиков мешают непрерывные авиационные удары, которые не дают экстремистам собрать достаточно большой отряд для наступления.Тем временем, один турецкий военнослужащий погиб во время нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии, сообщили источники в САР.На севере Сирии продолжается операция турецкой армии против боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название - ДАИШ). ВВС Турции ликвидировали 17 объектов террористов и уничтожили 26 экстремистов.Однако боевики нанесли ответный удар. В результате нападения один военнослужащий Турции погиб, пять получили ранения.

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