Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей страны с Новым годом

Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля, поздравил русскоязычных жителей страны с Новым годом. Соответствующий ролик с участием политика был опубликован на просторах социальной сети Facebook.
На видео видно, как группа русскоязычных жителей о чем-то беседует, ожидая Нетаньяху для встречи Нового года. В этот момент израильский премьер присоединяется к столу.
Далее политик на иврите выражает благодарность всем собравшимся за огромный вклад в развитие Израиля, как государства. Также он сообщает людям о планах на будущий год. После Нетаньяху снова переходит на русский язык и дает старт празднованию словом «поехали».
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