Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей страны с Новым годом

На видео видно, как группа русскоязычных жителей о чем-то беседует, ожидая Нетаньяху для встречи Нового года. В этот момент израильский премьер присоединяется к столу.Далее политик на иврите выражает благодарность всем собравшимся за огромный вклад в развитие Израиля, как государства. Также он сообщает людям о планах на будущий год. После Нетаньяху снова переходит на русский язык и дает старт празднованию словом «поехали».

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