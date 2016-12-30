Новости Украины сегодня, 30.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 30 декабря

Самые последние новости Украины на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, информируют о множестве событий, среди которых выделяются следующие: украинские власти ввели новый пакет санкций против России. Надежда Савченко объявила о своем желании еще раз встретиться с главами ДНР и ЛНР. Петр Порошенко о повышенном риске осуществления терактов и диверсий.Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)принял решение ввести против России новые санкции. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе органа."СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в тексте сообщения. О том, кого именно коснутся новые ограничительные меры, не сообщается.Из сообщения Совбеза Украины: «В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора».В Совбезе отметили, что санкции введены против лиц, которые избраны в Государственную думу по результатам выборов в Крыму и Севастополе, членов избирательных комиссий и украинских предприятий в Крыму, которые были «перерегистрированы по российскому законодательству». Также ограничения коснутся «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России».Помимо этого в санкционный список попали бывшие руководители Украины, объявленные в розыск, и те, кто «причастен к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины».Ранее сообщалось, что украинские власти планируют расширить антироссийский санкционный список и внести в него россиян, якобы причастных к лишению свободы украинцев по политическим мотивам.Напомним, в первый антироссийский санкционный список Украина ввела в сентябре 2015 года. В октябре 2016 года он был расширен. Санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц, среди которых «Башнефть», «Рособоронэкспорт», авиакомпания «ЮТэйр», «Ростех», «Русал», ОАК, а также российские платежные системы.Депутат Верховной Рады Надежда Савченко собирается продолжить встречи с руководителями народны республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Одна из них, как рассчитывает Савченко, может пройти в Киеве.Савченко подчеркнула, что не считает, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными, как, например, переговоры в Минске. Однако по итогам первой встречи в Захарченко и Плотницким она договорилась о продолжении переговоров. Также она предположила, что одна из следующих встреч может состояться в Киеве.Напомним, что 7 декабря Савченко прибыла в Минск, где провела переговоры с руководителями ДНР и ЛНР. По итогам этих встреч она призвала Киев к началу переговоров с Донецком и Луганском.Президент Украины Петр Порошенко заявил о высокой вероятности терактов на объектах инфраструктуры Об этом Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, главой которого он является, передает пресс-служба АП.«Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы выстроили профессиональную СБУ и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация», - поведал Порошенко.Ранее международные организации обвиняли СБУ в использовании пыток. Порошенко также обвинил Россию в косвенной или прямой причастности к кибератакам на государственные органы власти. «Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тыс. спланированных кибератак», - отметил Порошенко.Примечательно, что ранее с подобными обвинениями в адрес России выступил и ряд официальных лиц в США. В России опровергли эти обвинения. «Это агония правящей элиты. Личная ненависть президента США зашкаливает. Все это бездоказательно и является попыткой затормозить возможное сотрудничество. В условиях, когда маячит отмена, по словам Трампа, 70% всех принятых (администрацией Обамы - прим. ред.) решений, нельзя исключать, что и последние, в условиях агонии, введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%», - заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в информацию о причастности РФ к кибератакам на США. «Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», - заявил Трамп.По словам источника информационного агентства Reuters, в офисе директора Национальной разведки США раскритиковали выводы ЦРУ о кибератаках российскими хакерами. Более того, Дональд Трамп в интервью изданию The Times заявил, что не верит информации о том, что Россия якобы взломала серверы демократов, и считает эти данные политически мотивированными.

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