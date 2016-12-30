Новости России и мира сегодня, 30.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 30 декабря

Последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 30 декабря, сообщают о массе событий. Среди них можно выделить следующие: Барак Обама пытается максимально насолить Дональду Трампу перед уходом. Владимир Путин сделал новогодний подарок Сирии. Москве всеми силами пытаются навязать очень опасную повестку холодной войны.Президент США Барак Обама, который совсем скоро покинет этот пост, пытается максимальным образом насолить Дональду Трампу, который возглавит страну 20 января 2017 года. Накануне стало известно, что Обама ввел новые санкции в отношении РФ, которые предусматривают высылку из страны российских дипломатов.Более 30 российских дипломатов будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Государственный департамент объявил сегодня персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действующих в Соединенных Штатах, чья деятельность не соответствует их дипломатическому или консульскому статусу", - уточняется в заявлении Госдепа США. Там отметили, что будут закрыты два дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения, принадлежащих России.Глава Белого Дома сообщил, что Конгрессу США в ближайшие дни будет представлен доклад о вмешательстве России в выборы. Обама добавил, что новые санкции вводятся после "неоднократных предупреждений". "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", - поведал один из сотрудников американской администрации.В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер. Согласно заявлению Минфина США, в новый санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан уже выступил с заявлением. Он сообщил, что данный шаг является "запоздалым", а политику Обамы в отношении России считает неэффективной.В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал демарш агонией уходящей администрации. "Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", - добавил он.Стороны конфликта в Сирии подписали соглашение о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. По словам президента Владимира Путина, это результат напряженной работы России и ее партнеров - Ирана и Турции.Документы подписаны представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Как сообщил Владимир Путин, это комплекс соглашений. Первое - о прекращении огня. Второй документ - о мерах по контролю за соблюдением "режима тишины". И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию."Только что пришло сообщение о том, что несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали", - сказал глава государства на встрече с главами МИДа и Минобороны.Президент отметил, что это результат работы России с партнерами в регионе - с Турцией и Ираном. По словам Путина, достигнутые договоренности, безусловно, "являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития". "Тем не менее это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", - поведал российский лидер.Президент России призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что семь группировок, подписавших соглашение о прекращении огня в Сирии, составляют ядро и основные силы вооруженной оппозиции. По словам министра, в этих формированиях состоят более 60 тысяч боевиков.Несколько дней назад сообщалось о том, что Россия и Турция пришли к соглашению по Сирии и разработали всеобъемлющий план о примирении всех конфликтующих сторон. Согласно этому проекту, с 29 декабря в стране будут прекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватить все районы Сирии, где идут боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными войсками.России со стороны Североатлантического альянса идет навязывание «повестки дня времен холодной войны», что, в свою очередь, Кремлю совсем не нужно и не интересно.Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. По словам дипломата, это, прежде всего, выражается в наращивании сил США и НАТО вблизи российских границ.Однако, с другой стороны, появились признаки развертывания вектора отношений. «Большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России невозможно», - подчеркнул Грушко.По его словам, прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом и его угрозами, которые на себе ощутили жители многих стран, в том числе Европы и России.

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