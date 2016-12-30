Сирия 30 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 30 декабря, обзор военных действий в Сирии 30.12.2016, война в Сирии

Ситуация в Сирии, если верить последним новостям, должна существенным образом улучшиться в свете заключения перемирия. Огонь в самое ближайшее время должен прекратиться на всей территории страны. Впрочем, с уверенностью говорить о том, что радикальные террористы будут следовать букве мирных договоренностей в современных реалиях - совсем не приходится.Закрытое совещание Совета Безопасности ООН по инициативе России состоится в пятницу 30 декабря 2016 года.Вместе с этим дипломатические источники утверждают, что повестка дня совещания Совбеза Организации Объединенных Наций - обсуждение различных вопросов, касающихся Сирии.Ожидается, что государства - члены Совета Безопасности обсудят объявленное в САР перемирие, - уточнил источник.Решение США о поставках вооружения в Сирию несёт прямую угрозу самолётам ВКС России, другому российскому военному персоналу и посольству России в Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.«Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям (в Сирии. - прим. ред.), которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Захарова отмечает, что в администрации Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, «с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно».«Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдёт, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды». Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь. Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему Посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам», - подчёркивается в заявлении.Поэтому, по словам представителя МИД, Россия расценивает этот шаг как враждебный.На всей территории Сирии вступил в действие режим прекращения огня. Как сообщает источник в сирийском командовании, САА прекратила боевые действия на всей территории страны.Напомним, что ранее сообщалось, что Дамаск и вооруженные оппозиционные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены на территории России).Источники в ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомск подтвердили, что на данный момент прекращение огня соблюдается всеми сторонами.Оппозиционная сирийская группировка «Ахрар аш-Шам» заявила, что не подписывала соглашение о прекращении огня. По ее словам, у нее имеются замечания к предложенному соглашению.Ранее министерство обороны России опубликовало перечень группировок в Сирии, которые поддержали режим перемирия, объявленный с полночи 30 декабря. «Ахрар аш-Шам» присутствует в этом списке.Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели телефонный разговор, в котором обсудили условия намеченного перемирия в Сирии.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8), Хама (2) и Дараа (2).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские военные обнаружили в городе Алеппо массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам, сообщается в пресс-релизе МО РФ.«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало. Все тщательно документируется, как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства», - пояснил Конашенков.Он добавил, что единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это сотрудников сирийской организации «Белые каски», которые, как ранее заявлял Конашенков, близки к террористической организации «Джебхат ан-Нусра».Также Игорь Конашенков заявил, что умеренная оппозиция заминировала огромные территории Алеппо, причем не только улицы. По его словам, все дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, умеренная оппозиция минировала территорию города.«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», - утверждает Конашенков.Он пояснил, что также были обнаружены три танка, две пушки, две реактивных системы залпового огня и «несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».На территории Алеппо, добавил он, было найдено семь огромных складов с боеприпасами, которых, по его мнению, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.Сирийские боевики обстреляли три квартала в западной части Алеппо. Об этом в четверг журналистам сообщили представители городского ополчения.Речь идет о кварталах Хамдания, Аз-Захра и Новый Алеппо. Согласно предварительной информации, обстрелы вели террористы из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».В результате инцидента погиб один мирный житель. Еще 10 пострадавших получили ранения и травмы.Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал освобождение Алеппо основой для дальнейшего диалога, направленного на урегулирования регионального конфликта.

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