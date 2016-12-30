Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 30 декабря

Украинские силовики, раз за разом получающие преступные приказы из Киева, судя по всему, не готовы отказываться от оружия и в новогодние праздники. В Донбасс на регулярной основе стягивается как тяжелая техника, так и личный состав. Все эти моменты могут говорить о полно нежелании украинских властей хотя бы сделать видимость соблюдения мирных договоренностей.Командование ДНР опровергло сообщения украинских СМИ о якобы имевшей место атаке сил республики в окрестностях Ясиноватой.Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, Киев через подконтрольные СМИ заявил об успешно отраженной атаке, якобы имевшей место со стороны Вооруженных сил ДНР.«Но если атаковали мы, то каким образом в районе наших позиций был обнаружен труп военнослужащего ВСУ?» - заявил Басурин.Как сообщил Басурин, накануне диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась прорвать позиции ополченцев в районе поселка Крутая Балка. Однако атака провалилась: трое киевских силовиков подорвались на минном поле, остальные бежали. Еще четверо военнослужащих получили ранения.Как подчеркнул замкомандующего, имел место «факт нарушения Минских соглашений и очередной вооруженной провокации со стороны украинских силовиков», сообщает Донецкое агентство новостей.Отметим, 23 декабря Киев заявил о том, что батальон «Донбасс-Украина» захватил поселок Новолуганское, расположенный на дебальцевском участке фронта. Позднее представители ДНР сообщили, что Новолуганское располагалось в «нейтральной зоне». Командование выразило мнение, что захватом поселка, где не было позиций ДНР и ЛНР, киевские войска пытались поднять боевой дух и оправдаться после провальных попыток развязать наступление в районе Дебальцево.Процедура передачи представителям ДНР и ЛНР лиц, которые удерживались в плену украинскими властями, завершилась сегодня в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на северной окраине Горловки.Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольге Кобцевой. При процедуре передачи присутствовали начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной прокуратуры ЛНР.В числе освобожденных - восемь мужчин и семь женщин, среди бывших пленных есть тяжелобольные. Ранее сообщалось, что десять человек будут направлены в Донецк, пятеро - в Луганск.Группа украинских диверсантов подорвалась на мине в ходе неудачной попытки прорыва линии обороны сил ДНР погибли трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Вчера, в районе поселка Крутая Балка (Ясиноватский район - прим. ред.), диверсионно-разведывательная группа противника, численностью до 10 человек, при поддержке минометов и стрелкового оружия, предприняла попытку прорыва наших позиций, - сказал он. - При подходе к позициям вооруженных сил ДНР в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись на исходные позиции».Заместитель командующего подчеркнул, что режим прекращения огня, согласованный в Минском формате, не останавливает украинских силовиков от совершения вооруженных провокаций в канун новогодних праздников.Разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала прибытие украинских РСЗО «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация» к линии фронта на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», - подчеркнул замкомандующего.Так, в районе села Елизаветовка (Донецкое направление, 18 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие трех установок РСЗО «Ураган». Местонахождение двух 152-мм гаубиц «Акация» выявлено в районе села Старогнатовка (под Волновахой, 4,5 км от линии соприкосновения).«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», - добавил Басурин.Как заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, украинское военное руководство усиливает позиции киевских силовиков боевиками экстремисткой организации «Правый сектор» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Несколько групп радикалов прибыли в расположение украинской армии в районе населенного пункта Счастье, которое находится на линии соприкосновения.Кроме того, на позиции Вооруженных сил Украины у КПП «Станица Луганская» прибыли бойцы роты специального назначения 3-й оперативной бригады Нацгвардии. Марочко отметил, что ситуация в зоне разграничения не претерпела серьезных изменений и остается стабильно напряженной. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР более 340 минометных и артиллерийских снарядов.По информации бойцов ДНР и ЛНР, украинская армия с каждым днем наращивает количество обстрелов народных республик. Под огнем украинской артиллерии находятся населенные пункты в ДНР: Александровка, Ясиноватая, Трудовские и село Красный Партизан, а также весь южный периметр республики. ВСУ активно применяют минометы, гранатометы, стрелковое вооружение. В некоторых случаях происходили попытки прорыва с применением бронетехники. Однако, получая серьезный отпор, киевские силовики возвращались на исходные позиции.Самой горячей точкой Донецкой народной республики остается район Ясиноватой, где украинские военные бьют 120-миллеметровой артиллерией. Этот калибр запрещен минскими соглашениями. Ожесточенные боестолкновения здесь практически не стихают.Кроме того, Вооруженные силы Украины не оставляют надежд на взятие Дебальцево. Идет постоянно прощупывание обороны солдат Луганской народной республики, которые под периодическим артиллерийским градом сдерживают натиск украинских боевиков, лезущих изо всех щелей.Оперативное командование ДНР сообщило, что в четверг, 29 декабря, военнослужащие Донецкой народной республики доставили в Торезский центр социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» инвалидные коляски, продукты, свежие фрукты.Кроме того, для детей был приготовлен особый подарок - утренник. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин лично поздравил детей, родителей и работников учреждения с праздниками. Юные дончане подарили военным подарки, которые ребята сделали своими руками.Несмотря на стремление жителей Новороссии к нормальной, спокойной и размеренной жизни, о чем свидетельствуют открытия выставок, утренники в детских центрах и увеличение с Нового года пенсионных выплат гражданам, украинская пресса продолжает обвинять вооруженные силы ЛНР и ДНР во всех смертных грехах. Так, сообщают СМИ, за прошедший день в зоне АТО было зафиксировано 25 обстрелов.На мариупольском направлении из минометов якобы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия велась атака в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. А по позициям ВСУ в районе Гнутово вообще стрелял некий снайпер. На донецком направлении из вышеперечисленных видов оружия кто-то обстрелял позиции украинских силовиков в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. А на луганском - из минометов и гранатометов обстреляли Малиново и Балку Крутенькую.Однако это информация предоставлена пресс-центром штаба АТО, поэтому доверия она не вызывает. Донецк и Луганск неоднократно уличали Киев в ложных заявлениях, которые украинские силовики делают с целью оправдать агрессивное поведение в Донбассе.Как заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, глава регионального офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Октам Газиев посетил Донбасс. Он изучил условия пересечения линии соприкосновения на единственном пропускном пункте между Луганской народной республикой и территорией, которая находится под контролем ВСУ (Станица Луганская).С января прошлого года по решению киевского режима на территории Донбасса был введен пропускной режим. Отныне выехать или въехать в ДНР и ЛНР можно лишь по специальным пропускам через КПП. В свою очередь сотрудники ОБСЕ уже заявили, что экономическая и транспортная блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, они призывают администрацию Порошенко снять ее.

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