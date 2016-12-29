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Новороссия 29 декабря, новости сегодня: сводки ополчения Новороссии сейчас, последние новости Дебальцево 29.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

Новороссия 29 декабря, новости сегодня: сводки ополчения Новороссии сейчас, последние новости Дебальцево 29.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день
Ситуация в Новороссии остается напряженной по причине преступных действий украинских силовиков. В регионе накануне был задержан украинский шпион, тогда как власти ДНР предрекают Петру Порошенко ближайшую отставку. Вместе с этим руководитель ДНР Александр Захарченко призвал в ближайшее время усилить экономическое сотрудничество с Россией.

Новости Новороссии сегодня, 29.12.2016

Глава ДНР Александр Захарченко не исключил, что поэтапное выполнение властями Киева соглашений «Минска» согласно утвержденной «нормандской четверкой» дорожной карте, может начаться в 2017 году.

Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал сегодня ситуацию с выполнением украинскими властями минских соглашений, отметив, что оно может стартовать в 2017 году. По его словам, Киев тормозил «Минск», поскольку реализация политических обязательств привела бы к краху действующего режима.

Однако смена власти в США, давление со стороны стран «нормандской четверки» и еще более усугубляющийся политико-экономический кризис могут заставить нынешние власти Украины начать выполнять соглашения. Захарченко отметил, что предпосылки для положительного исхода есть, однако «стопроцентной уверенности быть не может». «Киевская власть - как обезьяна с гранатой, трудно понять, что у нее в голове, куда она бросит эту гранату. Или, что более вероятно, когда граната взорвется у нее в руках», - заметил отдельным образом глава ДНР.

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали по подозрению в шпионаже гражданина Украины Леонида Сычева. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МГБ Республики.

«Министерством государственной безопасности ДНР по подозрению в шпионаже был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области», - говорится в сообщении пресс-службы.

В МГБ уточнили, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем он собирал и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории Донецкой Народной Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий также установлено, что Сычев добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ с целью получения возможности беспрепятственного пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

«Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР», - добавили в ведомстве.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия.

Украинская сторона передаст 15 пленных сторонников Донецкой и Луганской народных республик в районе Горловки, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

«Сегодня с 15.00 до 16.00 по местному времени в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» (в районе Горловки. - прим. ред.) пройдет передача 15 пленных», - сообщили представители Морозовой.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР сообщили, что на территории Украины находятся около 100 пленных из республики, которые содержатся в 15 тайных тюрьмах службы безопасности Украины.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что экономическая интеграция республики и России должна быть интенсивной во всех отраслях народного хозяйства.

ДНР активно развивает экономическое взаимодействие с Россией в сфере сельского хозяйства и фармакологии. По словам главы ДНР Александра Захарченко, необходимо «плотно интегрировать экономику» республики в экономику РФ. Соответствующее распоряжение 16 декабря Захарченко дал членам Народного совета республики. Напомним, что ранее глава республики обещал детям ДНР, что в 2017 году наступит долгожданный мир.

Сводки от ополченцев Новороссии на сегодня, 29 декабря

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Зафиксирован обстрел позиций Народной милиции в районе поселка Фрунзе из автоматического гранатомета станкового АГС-17, вооружения БМП-2 и минометов калибра 82 мм.

Позиции Народной милиции в районе села Смелое подверглись обстрелам четыре раза, киевские силовики применяли БМП-2 и ЗУ-23-2.

Район села Калиновка дважды был обстрелян с направления поселка городского типа Луганское из вооружения БМП-1, минометов калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета АГС и стрелкового оружия.

Также зафиксирован обстрел позиций ополчения ЛНР у села Санжаровка с направления села Троицкое с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ.

За минувшие вечер и ночь украинские силовики выпустили несколько десятков мин по населенным пунктам ДНР, расположенным вблизи линии соприкосновения воюющих сторон в Донбассе. Основной удар достался окраинам Донецка, Ясиноватой и Дебальцево.

«С 18.00 до полуночи украинская сторона выпустила 72 мины калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Крутая Балка и Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны», - сообщили источники в силовых ведомствах ДНР.

Использовались также гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.


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